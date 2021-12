Le dernier film de Sandra Bullock, Le Secret de la cité perdue se dévoile avec un trailer et une affiche.Au casting, en plus de la sublime Sandra Bullock, nous retrouverons entre autres, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, et Brad Pitt .Le film sortira en salle en 2022.

posted the 12/18/2021 at 06:46 AM by leblogdeshacka