La prochaine vitrine de PlayStation ne décevra pas les fans à la recherche des grands First Party de Playstation a déclaré David Jaffe, createur de God of War et co-createur Twisted Metal dont un nouvel opus semble en cours de développement.Dans plusieurs tweets Jaffe a affirmé qu'une annonce d'un jeu Playstation allait faire perdre la tete aux gens." Je ne vais pas dire ce que je sais et qui sera là au show PlayStation la semaine prochaine… Je ne sais pas tout, mais je connais une poignée de choses et vous ne serez pas déçu si vous recherchez les traditionnels grands Firsts Party Playstation.Cela va être grandiose et je suis tellement excité de voir la réponse des gens à cela. Je n'ai même pas vu de quoi je parle, mais je suis très fier et excité pour tous ."" Les gens spéculent que God of War Ragnarök, ou peu importe comment ils vont l'appeler, va être là. Je ne dis pas que c'est ou que ce n'est pas ça… Je n'en sais rien. Ce que je vais vous dire c'est que j'entends de la part de gens au courant que ce jeu dure 40 heures. Ils visent 40 heures de jeu."" Je viens de découvrir un nouveau jeu Playstation en développement, ​​aucune idée de quand il sera dévoilé (peut-être la semaine prochaine, peut-être pas), mais sachez juste quand ce sera le cas, les gens vont perdre la tête ! "Le Jeudi 9 Septembre prochain ce sera la première fois que Sony organise un événement PlayStation Showcase depuis Septembre dernier, date à laquelle le prix et la date de sortie de la PS5 ont été officiellement confirmés.