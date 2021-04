Dans quelques minutes, Game Informer diffusera les 45 premières minutes du jeu Returnal.Perso, j'attends le jeu et j'ai hâte de mettre les mains dessus.Le jeu sera disponible le 30 Avril 2021 en exclusivité sur PS5. FNAC 62.99€ + 15€ en CC Amazon 62.99€

Like

Who likes this ?

posted the 04/21/2021 at 11:43 PM by leblogdeshacka