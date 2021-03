Les premières notes du jeu Monster Hunter Rise tombent et il s'annonce énorme.Eurogamer 'Essential'GameSpot 9Easy Allies 9Destructoid 9Press Start 9GamesBeat 4/5VG247 4/5RPG Site 8IGN 8Game Informer 7.8OC 86 (24 critiques)MC 86 (23 critiques)

posted the 03/23/2021 at 03:25 PM by leblogdeshacka