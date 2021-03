Le nom de code du jeu est Assassin's Creed Tournament

L'histoire se déroulera au début de la Guerre de Cent Ans (1337-1453)

On incarnera un chevalier vainqueur d'un tournoi

On pourra combattre des chevaliers britanniques et allemands appartenant à l'Ordre de la Jarretière

Il sera possible d'assiéger des châteaux

Des joutes ainsi que des combats en arènes figurent également au programme

Nicolas Flamel occupera le même rôle que Léonard de Vinci, et fournira donc des gadgets au héros

Les mécaniques RPG des derniers épisodes seront toujours présentes

L'alchimie permettra de concocter ses propres potions et d'utiliser des sortilèges

Il existe un lien fort entre Richard Coeur de Lion et le héros du jeu

On incarnera Basim Ibn Ishaq dans l'époque contemporaine

Les Précurseurs seront plus que présents dans le jeu

Un segment du jeu est dédié à une guerre entre les Précurseurs et les humains

Le jeu est développé par Ubisoft Sofia

En raison du COVID-19, la sortie du jeu a été repoussée à 2022

Le directeur créatif est Mikhail lozanov, et le scénariste Alex Haraki

Attention, il faut prendre les pincettes de rigueur.Apparemment, le prochain Assassin's Creed se déroulerait pendant la guerre de cent Ans.Voici toutes les informations :Je crois qu'il y a déjà eu un roman sur cette période, Heresy je crois.Ce n'est pas encore aujourd'hui, que nous aurons droit à un Assassin's Creed au Japon où en Chine.