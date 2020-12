Le nouveau correctif pour Cyberpunk 2077 est maintenant disponible sur les consoles PlayStation et PC. Pour les systèmes Xbox, nous travaillons pour que la mise à jour soit disponible dès que possible. Voici la liste des changements:







Quêtes

Correction d'un problème lié à la réalisation de l'objectif final de Gig: Liberté de la presse .

Correction d'un problème avec le démarrage de la conversation avec Johnny à la fin de La vie en temps de guerre .

Correction d'un problème rare avec les PNJ n'appelant plus V si la quête A Like Supreme était abandonnée à mi-chemin.

Correction d'un problème avec Nix qui n'allait pas dans son état par défaut dans Spellbound et KOLD MIRAGE .

Correction de problèmes bloquant la progression dans I Fought The Law si la zone de quête est laissée.

Correction de l'impossibilité de trouver Delamain dans Epistrophy .

Correction de problèmes liés au fait de rester dans la deuxième phase de la quête après avoir terminé le combat de Pacifica avec Ozob si joué après les finales.

Correction d'un problème avec les nomades qui n'étaient plus présents si V quittait la zone de quête à mi-combat dans Avec un peu d'aide de mes amis / reine de l'autoroute .

Mappages ajustés et suivi de quête réactivé dans M'ap Tann Pèlen / I Walk the Line / Transmission .

Correction des contraintes sur la liberté de se lever et de s'asseoir si aucune des conditions bleues n'est remplie dans Violence .

Correction de problèmes de temps et d'espace résultant de la sortie de la zone de quête ou de l'abandon de la quête en suivant la rivière .

Correction d'un problème avec la conversation avec Johnny qui ne commençait pas après avoir quitté l'hôtel à Ténia .

Correction d'un problème avec le blocage de la quête en quittant la zone de quête avant de gravir la colline en suivant la rivière .

Correction de l'objectif «Aller au stand 9» qui ne se terminait pas si la pièce était entrée trop rapidement dans Automatic Love .

Correction des problèmes de Jackie qui restaient assis dans The Ripperdoc .

Autres corrections de quête





Gameplay

Correction de l'aperçu dans la fabrication d'armes.





Visuel

Réduction de l'apparence du véhicule.

Accélération du passage de la perspective à la première personne à la perspective à la troisième personne dans un véhicule.

Correction de problèmes avec les animations manquantes des PNJ de quête importants pendant les cinématiques.





Performance et stabilité

Amélioration de la stabilité, y compris diverses corrections de crash.





Divers

Modification de l'effet clignotant sur les braindances pour réduire le risque d'induire des symptômes épileptiques. L'effet a été atténué et les flashs ont été réduits en fréquence et en amplitude.

Suppression des chansons protégées par des droits d'auteur incorrectement présentes dans le jeu avec la fonction «Désactiver la musique protégée par droits d'auteur» activée.





Spécifique au PC

Changer la langue par défaut dans les paramètres du jeu la définit désormais correctement sur la langue de votre client Steam.





Spécifique à la console

Amélioration de la qualité des reflets sur Xbox One et PlayStation 4 pour éliminer l'effet de bavure.

Correction du succès de "The Wasteland" bloqué à 97% après avoir terminé toutes les missions pertinentes dans The Badlands sur Xbox.

Correction d'un problème avec PT-BR VO manquant pour les joueurs Xbox dans les Amériques.

Bon je ne joue toujours pas au jeu, j'ai une connexion en carton. Il me reste encore au moins 6h de dl.Mais CD Projekt Red ne dort pas et propose déjà un patch pour PS4 et PC.