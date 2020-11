Vous vous souvenez du "Oh, Star Wars Squadron c'est juste un petit jeu, il n'y aura pas de contenu en plus". Eh bien, il faut croire que EA a changé son fusil d'épaule car une nouvelle MAJ est prévue le 27 Novembre.Cette MAJ accueillera une nouvelle carte, avec Fostar Haven, IS aussi de nouveaux vaisseaux et autres correctifs pour bien profiter du jeuLe jeu est disponible sur le EA Play et donc dans le Game Pass