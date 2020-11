Les nouvelles consoles sont presque là, les Series X|S sont sorties cette semaine et la PS5 arrivera la semaine prochaine. Et après le packaging des boîtes consoles, voici le packaging des boîtes manettes.La boîte de la manette PS5 est vraiment sympa. Enfin, Sony abandonne la vitrine en plastique dégueulasse, pour une vraie boîte. Mais bordel, l'intérieur c'est n'importe quoi. La manette se balade dans la boîte et du coup s'abîme avant même siutilisation. La mienne est déjà abîmé !!Chez Microsoft, nous avons toujours droit à un packaging classique mais efficace. La manette est bien protégé et ne s'abîme pas.La différence de soin dans les détails sont plus que flagrant.Attention, ceci n'est que mon avis, et certains pourraient même dire "tu ne joues pas avec la boîte" ou "c'est juste une boîte". Mais pour un collectionneur, c'est un peu rageant de voir sa manette défoncé alors qu'elle est neuve.PS : désolé pour les fautesJ'efface le post demain dans la journée