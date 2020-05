Entre 720p et 504p en SalonEntre 540p et 378p en Portable30 FPS stable dans l'ensemble-Le filtre de netteté est toujours appliqué.-Les cinématiques ont des ajustements graphiques supplémentaires dans un fichier séparé.

Like

Who likes this ?

posted the 05/25/2020 at 01:52 PM by nicolasgourry