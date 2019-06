Voici une Information concernant le jeu Astral Chain :Lors d'un événement sur scène au Bitsummit 7 Spirits qui se déroule actuellement à Kyoto, le producteur exécutif de PlatinumGames, Atsushi Inaba, et le directeur de la chaîne Astral, Takahisa Taura, ont parlé de leur travail.Tout d'abord, ils précisent qu'à l'heure actuelle, de nombreux jeux progressent en interne et n'ont pas encore été annoncés, ce qui permet aux nouveaux réalisateurs de briller en plus.Selon Taura-san, travailler sur Astral Chain est très difficile, car en tant que nouveau directeur, il est deux fois plus difficile de travailler sur une nouvelle IP que sur une franchise établie. Il a mentionné que l’un de ces défis pour lui est qu’il n’est pas très confiant sur le plan personnel. Cela rend difficile la communication de ses idées aux développeurs avec lesquels il travaille.Il y a toujours beaucoup de pression lorsque vous créez un jeu original, mais selon Inaba-san, la passion de Taura-san a gardé cette pression à l’écart de son équipe. Taura-san a expliqué qu'Astral Chain est le travail d'une équipe et que cette équipe est «incroyable», comprenant beaucoup de très jeunes créateurs. Selon Taura-san, c’est formidable de pouvoir compter sur un jeu aussi jeune et énergique, et il pense que ce sera quelque chose de très spécial à cause de cela.Pour rappel, le jeu Astral Chain sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 30 août..Source : https://twinfinite.net/2019/05/platinumgames-astral-chain