Voici une Information concernant la Ps4 :Pour ce qui est des consoles et de l’histoire, tout le monde sait que PlayStation possède la console la plus vendue de l’histoire, la Ps2. Avec plus de 155 millions d’unités vendues aux clients, la machine était un phénomène unique. Les chiffres des ventes finales pour la console n'ont jamais été divulgués. Cependant, différents rapports le situent entre 155 millions et 158 ​​millions. Pourtant, il semblerait que les chiffres définitifs ne soient pas clairs pour plusieurs raisons en raison de la manière dont les numéros d’expédition ont été déclarés. Cependant, il est presque garanti que son total se situera entre 159 et 161 millions. Quoi qu’il en soit, cela reste au-dessus de tout, le concurrent le plus proche étant la Nintendo DS, qui n’a pas dépassé les 155 millions. Mais qu'en est-il de la Ps4?Avec 96,8 millions d’unités confirmées, ce n’est qu’une question de temps avant de franchir la barre des 100 millions. La console s'est vendue à 19 millions d'unités en 2017 et a légèrement chuté à 17,8 en 2018. A noter que ces chiffres sont tous sans baisse de prix depuis 2016. Étant donné que Sony n’a pas baissé le prix depuis près de 3 ans, il est garanti que cette étape interviendra. Bien sûr, la PS4 dépasse toujours celle de la Ps2 dans le même laps de temps similaire. Avec l'annonce de la compatibilité des jeux Ps4 sur Ps5, il faudra voir si cela favorise ou non la console. De même, si Sony continue à prendre en charge la Ps4 après le lancement de la PS5, ce qui est généralement le cas depuis plusieurs années, la Ps4 a encore plus de chances de réussir à franchir ce cap.La Ps4 connait des baisses des ventes, mais devrait dépasser la Gameboy, dont les ventes s'élèvent à 118,7 millions, et ainsi à terme se classer au moins à la 3ème place des consoles les plus vendues de l'histoire...ource : http://coin-drop.com/ps4-end-lifespan-3rd-best-selling-console-ever