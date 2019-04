Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :IGN a test é le DLC et lui attribue une excellente note :Voici d’ailleurs quelques images maison :Personnellement, je dirais que c’est mon combattant favori…Source : https://www.ign.com/articles/2019/04/18/super-smash-bros-ultimate-joker-challenger-pack-dlc-review

posted the 04/23/2019 at 06:45 PM by link49