Voici une Information autour entre autre du jeu The Witcher III : Wild Hunt :USGamer a publié le classement des 25 meilleurs RPG de tous les temps :25. Final Fantasy 524. Tactics Ogre : Let Us Cling Together23. Nethack22. Vampire : The Masquerade - Bloodlines21. World of Warcraft20. Divinity : Original Sin19. Phantasy Star 418. Diablo 217. Deus Ex16. Earthbound15. Mass Effect14. Pokemon Gold and Silver13. Fallout : New Vegas12. Knights of the Old Republic11. The Elder Scrolls : Morrowind10. Baldur's Gate 209. Persona 408. Dragon Quest 507. Fallout06. Ultima 705. Suikoden 204. Final Fantasy 603. The Witcher III : Wild Hunt02. Planescape Torment01. Chrono TriggerOn remarquera que le jeu The Witcher III : Wild Hunt est sur le podium, et le peu de RPG récents…Source : https://www.resetera.com/threads/usgamer-top-25-rpgs-of-all-time-list-started-nearly-a-year-ago.112326