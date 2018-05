Note

3DS:

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth 7.2/10

Fire emblem: shadow of Valentia 6.5/10

Metroid: Samus Returns 6/10

Monster Hunter Stories 5.5/10

Pokémon Sun/Moon 5.5/10

Radiant Historia: Perfect Chronology 7.6/10

Shin megami tensei IV : Apocalypse 7.7/10



PS4 :

Batman 5/10

Bloodborne : the old hunter 7.5/10

Danganronpa : A another episode 4/10

Dark souls 3 6.5/10

Dragon quest heroes 5/10

Digimon Cyber Sleuth : 5.7/10

Exist archive : 4/10

Final fantasy X-2 HD 4.8/10

Final fantasy XII Zodiac age : 6.5/10

Final fantasy XV 5.1/10

Game of throne 5/10

God of war(201 6.9/10

Gravity Rush remastered 7/10

Gravity rush 2 7/10

Journey 6.5/10

Mass effect Andromeda : 5.5/10

Nier automata 7.8/10

Persona 5 8/10

Super robot taisen V 6/10

Tales of berseria 4.9/10

The order 1866 5/10

The silver case : 25th ward : 5.7/10

The silver case HD : 7.5/10

Until dawn 7/10

World of Final Fantasy 4.8/10

Zero Escape: Virtue's Last Reward : 7.9/10

999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors : 7.8/10



Switch

Arms : 5/10

Atelier Lydie & Suelle 4.5/10

Fire emblem heroes 6.5/10

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon 3/10

Romancing SaGa 2 6/10

Super Mario Odyssey 6.5/10

Stardew Valley 7.3/10

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 7/10

Xenoblade Chronicles 2 6.5/10





Vita :

Dungeon traveler II 6/10

Grand kingdom 6/10

Psycho-Pass: Mandatory Happiness : 4.5/10

Zero time dilenma : 5.5/10



PC :

Arcanum of steamworks and magick obscura 8/10

Assasin Creed origins 6.5/10

Avadon : the black fortress 6.8/10

A Way Out 5/10

Blue Reflection 3.9/10

Cuphead 7/10

Cosmic Star Heroine 6/10

Divinity: Original Sin 2 7.8/10

Europa Universalis IV : Cradle of civilization 7.5/10

Europa Universalis IV : Mandate of heaven 6/10

Europa Universalis IV : Rules Britannia 4.5/10

Europa Universalis IV : Third rome 4.5/10

Farcry 5 6/10

Finding Paradise 6/10

For Honor 6/10

Life is Strange: Before the Storm 5/10

Hellblade: Senua's Sacrifice 6.5/10

Muv-luv 5/10

Muv-luv alternative 8.9/10

Ōkami HD 7.5/10

Pier Solar and the Great Architects HD 5/10

Pillar of eternity II : Deadfire 7.2/10

Prey 7.2/10

Resident Evil 7 6.66/10

Secret of Mana 4/10

Shadow tactics 6.9/10

Steins gate 0 : 6/10

The House in Fata Morgana 7.3/10

The sea of thieves 4.8/10

To the moon 6.3/10

Tokyo Xanadu eX+ 5/10

Torment: Tides of Numenera 6.8/10

Tyranny 7.2/10



Mesdames , messieurs, membres estimés du Bloc, chers trolls de bonne facture, lolicon, amateurs de chinoiseries, bots, pro-con de tout horizon, je vous souhaite le bonjour. Aujourd'hui j'ai donc décidé de produire une nouvelle fois un article d'une utilité questionnable et donc d'après mes analyses parfaitement indispensable à propos de mes jeux que j’ai eu la chance de jouer en 2017-2018.Dans l’ensemble le bilan reste mitigé pour ma part, car d’un coté la scène indie remplit relativement bien ses promesses, mais malheureusement la majorité des poids lourds du jeu vidéo se contente uniquement de continuer le statut quo de la dernière génération en proposant le strict minimum avec des portages/remakes/reboot opportunistes ou des suites sans prise de risque majeur. Je tiens néanmoins à préciser que le souci pour ma part ce n’est pas vraiment l’absence de bons jeux, mais plutôt la rareté de productions qui définissent ou redéfinissent les codes du jv actuel. Plus précisément, on se contente uniquement de reproduire bêtement tout ce qui marche en ce moment. Par exemple, on peut parler d'évolution navrante en ce qui consiste cette homogénéisation grandissante qui pousse à placer depuis 10 ans des mondes ouverts même lorsque le concept de base ou le budget ne s’y prête pas. Ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence que certains journalistes n’hésitent pas à critiquer les développeurs qui ‘’osent’’ ne pas se conformer à cette nouvelle norme d’excellence. On peut également observer cette nouvelle obsession sur la technique au détriment du reste, car dorénavant le focus se trouve de moins en moins sur le gameplay ou le scénario. Donc, pour dissimuler les tares gênantes, les développeurs poussent de plus en plus loin la tentative de fusion entre l’univers cinématographique et le jeu vidéo mais malheureusement cela occasionne de gros problèmes de rythmes ainsi que l’accumulation de tous les clichés disponibles dans le cinéma. Ce n’est d’ailleurs pas surprenant que depuis le milieu des années 2000, il est possible d’observer la montée en popularité des productions indépendantes et des kickstarters en opposition à ces jeux aux budgets pharaoniques, créés par des studios comptant des centaines d'employés. Leurs codes et leurs modes des studios indépendants tentent de s'affranchir de ceux de l'industrie dans le but de proposer des contenus originaux, sortant de l'ordinaire en focusant avant tout sur le gameplay , l’innovation ou l’ambiance ce qui était la base du jv durant les années 80 et 90. Pour conclure, je crois que c’est justement ce qu’il manque au jv depuis une dizaine d’années, c’est justement cette folie créatrice qui définissait les meilleures productions(baldur’s gate, deus ex , Half-life, system shock , silent hill, metal gear solid et cie) alors que maintenant , on tombe trop souvent dans les productions pop-corn(uncharted) qui ont comme unique destin d’être consommé, régurgités par le biais des éloges sans fin des fanboys et rapidement remplacés par le nouveau jeu du '' moment '' qui va connaître également le même sort dans cette boucle sans fin .