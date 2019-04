Voici une Information concernant le jeu The Last of US Part II :Le directeur de The Last of Us Part II, Neil Druckmann, et son équipe de Naughty Dog continuent de montrer l'évolution du développement du jeu, y compris les étapes importantes. Aujourd’hui, Neil Druckmann lui-même nous apprend que les scènes d’Ellie et Joel (jouées respectivement par Ashley Johnson et Troy Baker) ont été bouclées, et qu'elles sont les « cinématiques le plus ambitieuses jamais réalisées par l’équipe ».Le compte Twitter officiel de Naughty Dog a également mentionné qu'il s'agissait du dernier tournage cinématographique planifié. Cela étant dit, il reste encore du travail à faire, y compris la mise en œuvre effective de ces cinématiques dans le jeu, même si c'est une petite étape.En espérant ne pas avoir à attendre trop avant la sortie du jeu...Source : https://twinfinite.net/2019/04/of-usthe-last-of-us-part-2-ellie-joel