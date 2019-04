Voici une Information autour du jeu Days Gone :Days Gone occupera 67 Go de stockage sur votre Ps4 et il sera possible de démarrer le jeu une fois que 27 Go du jeu auront été téléchargés. Le pré-chargement n’a pas encore commencé, mais il devrait être prêt quelques jours avant le lancement du titre. Sony lancera un Patch Day One, qui inclura quelques corrections de bugs. Le jeu est actuellement dans sa version 1.02. A titre de comparaison, Uncharted 4 : A Thief’s End pesait 50.4 Go et Horizon : Zero Dawn 43,2 Go…Source : https://glitched.africa/news/days-gone-day-one-patch-install-size-and-media-kit-details-revealed/