Voici une Information concernant le jeu Cuphead :Cuphead est connu pour son style artistique dessiné à la main et son aspect de bande dessinée classique, mais ce n’est pas tout. Ceux qui ont joué au jeu comprennent à quel point cela peut être incroyablement difficile. Mais maintenant qu’il sort sur Nintendo Switch, l’expérience ne sera plus facile. Dans une interview avec Kotaku, Jared Moldenhauer, codirecteur de Cuphead, a déclaré que son équipe souhaitait laisser la prochaine vague de joueurs en faire l'expérience exactement comme les autres.Cependant, même si une sortie sur Nintendo Switch signifierait probablement que plus de joueurs plus jeunes ou moins expérimentés pourraient essayer Cuphead, le jeu n’aura aucune sorte de difficulté ni d’ajustements d’équilibre, ni de modes supplémentaires, pour ses débuts chez Nintendo. Comme Moldenhauer l’a souligné, le jeu dispose déjà du mode Facile, mais c’est une expérience abrégée : vous ne pouvez pas jouer à tous les boss et vous ne pouvez pas participer à la phase finale du jeu. Cette décision a été prise parce que le studio n’était pas satisfait de la façon dont le jeu aurait été joué autrement...Source : https://nintendoeverything.com/cuphead-wont-be-any-easier-on-switch