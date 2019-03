Voici une Rumeur autour du jeu Super Smash Bros Ultimate :Plus de personnages et d’Arènes sont à venir, mais quel autre contenu pourrait voir le jour? Les Dataminers ont découvert des informations qui pourraient potentiellement indiquer l’ajout plus tard du mode Home Run et du Stage Builder. Reste à voir si ces Modes seront officialisés, et quand ils seront disponibles…Source : https://www.gonintendo.com/stories/330451-rumor-home-run-contest-and-stage-builder-to-be-added-to-smash-b