Voici une Information concernant le jeu Fire Emblem : Three Houses :Hier, Nintendo Japan dévoilait la box japonaise du jeu, illustrée ci dessus. C'est maintenant au tour de Nintendo America de dévoiler celle du marché américain :Il est fort probable qu'on ait la même. Pour rappel, le jeu Fire Emblem : Three Houses sortira chez nous le 26 juillet prochain...Source : https://nintendosoup.com/fire-emblem-three-houses-north-american-box-art-revealed

posted the 03/09/2019 at 07:25 AM by link49