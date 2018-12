J'ai pris tout à l'heure le Fighter Pass du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Et les trois dernières Figurines Amiibo :De quoi compléter un peu mes petites collections :J'ai hâte de tester Joker dans le jeu...Source : member15179.html

Like

Who likes this ?

posted the 12/08/2018 at 10:08 PM by link49