J'ai acheté tout à l'heure à la Fnac le jeu Super Smash Bros. Ultimate :De quoi compléter ma petite collection :N'hésitez pas à m'enregistrer si vous voulez faire un petit combat :Les commandes, que certains membres de Gamekyo m'ont demandé :Et pour finir, quelques images maison :Rien à redire, ce jeu est juste une tuerie...Source : member15179.html

posted the 12/06/2018 at 07:34 PM by link49