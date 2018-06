Voici un Concours autour de l’E3 2018 :Avant tout de chose, voici le petit règlement mis au point avec d'autres membres de Gamekyo :On commence donc avec le premier concours, dont le lot à gagner est un jeu Nintendo Switch :Je verrais un rappel en même temps que les autres concours, qui se dérouleront donc toute cette semaine. Bonne chance à tous...Source : member15179.html

posted the 06/04/2018 at 06:30 PM by link49