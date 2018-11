Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo donne quelques détails sur son abonnement en ligne. Concernant le ratio utilisateur/nombre, Nintendo estime que le lancement de Nintendo Switch Online a été bon, mais que le service ne fait que commencer, alors Nintendo n'a donc pas l’intention de divulguer les ratios actuels d’abonnés ou le nombre d’abonnés pour le moment. Le but de Nintendo à ce stade est de renforcer l'attrait du service. Il faut donc améliorer davantage le contenu du service pour que la base d’abonnés atteigne une certaine taille. C’est donc sur quoi Nintendo travvaille, étant entendu que le temps nécessaire pour le faire sera évalué en années...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-president-working-on-enhancing-switch-online-will-take-years-going-beyond-digital.79934/

posted the 11/09/2018 at 11:03 PM by link49