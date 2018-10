Voici une Information concernant la Nintendo WiiU :Alors que beaucoup ont revendu leur Wii U ou l'ont remplacée par la Nintendo Switch, il restait encore quelques petites quantités qui s'écoulait. L’un des organismes qui comptabilisait encore ses ventes au Japon était Famitsu, qui fournissait toujours des données hebdomadaires sur les ventes de la console. Ce ne sera plus le cas, Famitsu ayant décidé de ne plus comptabiliser les ventes de la WiiU. Le total final pour les ventes de la WiiU au Japon s’élève donc à 3 303 541 d'exemplaires selon eux...Source : https://www.gonintendo.com/stories/320249-famitsu-no-longer-tracking-wii-u-hardware-sales

