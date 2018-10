Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nous ne disposons pas de données réelles pour le moment. Nintendo pourrait partager certaines de ces informations lors de leur prochain bilan financier, qui a lieu fin octobre. Jusque-là, nous devrons chercher des informations d'autres sources et l'une de ces sources est le détaillant japonais Tsutaya. Tsutaya compte plus de 1 000 points de vente au Japon et vend toutes sortes de produits Nintendo, y compris des cartes prépayées Nintendo Switch Online. Selon un représentant de Tsutaya, les cartes prépayées Nintendo Switch Online se vendent extrêmement bien dans tous leurs magasins. Sans surprise, l'option de 12 mois a été la carte la plus vendue. Reste à voir si c'est le cas partout...Source : https://www.gonintendo.com/stories/319504-japanese-retailer-says-switch-online-prepaid-cards-are-selling-e