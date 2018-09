Voici une Information concernant le jeu Forza Horizon 4 :L'embargo venant de prendre fin, voici les notes obtenues par le jeu :- GamingTrend : 100/100- GameSpew : 100/100- TrustedReviews : 100/100- TrueAchievements : 100/100- Player2.net.au : 100/100- Gamerheadquarters : 100/100- Windows Central : 100/100- Twinfinite : 100/100- Heavy : 98/100- Hobby Consolas : 97/100- AusGamers : 97/100- Gamersky : 97/100- IGN : 96/100- VGN : 96/100- COGconnected : 95/100- Jeuxvideo-live.com : 95/100- Everyeye.it : 95/100- God is a Geek : 95/100- PowerUp! : 95/100- The Games Machine : 94/100- IGN Spain : 94/100- Video Chums : 91/100- Gamespot : 90/100- Nerdmuch : 90/100- WellPlayed : 90/100- USgamer : 90/100- CriticalHit : 90/100- Cerealkillerz : 90/100- Gadgets 360 : 90/100- GamingBolt : 90/100- Xbox Achievements : 90/100- Hardcore Gamer : 90/100- Stevivor : 90/100- IGN Italy : 90/100- Destructoid : 90/100- VideoGamer : 90/100- Saudi Gamer : 90/100- TheSixthAxis : 90/100- Game Revolution : 90/100- PC Gamer : 89/100- New Game Network : 85/100- CGMagazine : 85/100- Attack of the Fanboy : 80/100- Press Start : 80/100- Rocket Chainsaw : 80/100- Telegraph : 80/100- Skill Up : 80/100- GamesRadar+ : 80/100Et le test de Gameblog :Puis celui de Jeuxvideo.com :Et le test tant attendu de Gamekult :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira le 02 octobre prochain...Source : https://opencritic.com/game/1573/forza-horizon-4