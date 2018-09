Voici une Rumeur concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Selon Amazon UK, il y aurait 71 combattants dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate. Etant donné que 68 combattants, hors combattants écho ont été dévoilés, cela signifie que d'ici décembre, Nintendo doit encore dévoiler 3 combattants. Reste à voir si l'un d'entre eux sera Waluigi par exemple.Petit récapitulatif ensuite des informations dévoilées cette semaine :On commence par le Stage Sommet. Quand le sommet de la montagne est dégagé, il est possible de dévaler la pente jusque dans l'océan. Il y a une foule de détails : l'aurore boréale flotte au-dessus de la montagne, un ours polaire avec des lunettes de soleil, un maillot de bain nage dans l'océan et un étrange poisson essaie de manger les combattants...On passe ensuite à la musique "Pikmin - Main Theme". Cet arrangement est signé Hideki Sakamoto.Place ensuite à quelques Combattant. Bowser. Dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate, sa puissance et son poids en font un combattant fiable. Son souffle de feu permet de garder vos adversaires à distance, puis utilisez ses attaques dévastatrices pour les éjecter hors du stage. Pour son Smash final, il se transforme en Giga Bowser et donne un coup de poing super puissant.Link Cartoonvest plus petit et plus rapide que Link. Ses bombes explosent avec un style dessin animé. Lors de son Smash final, sa main gauche émet de la lumière qui emprisonne ses adversaires dans la Triforce puis ils sont roués de coups.Ryu est un personnage spécial. Il est possible d'utiliser des commandes directionnelles pour effectuer ses coups spéciaux. En déclachant ses attaques spéciales comme le Hadoken ou le Shoryuken à l'aide des manipulations du jeu original, elles seront plus puissantes. Il est même possible d'utiliser un Shakunetsu Hadoken en effectuant ←↙↓↘→ puis le bouton d'attaque quand vous regardez vers la droite. Et on termine par la bande-annonce de révélation intitulée Le rêve d'une infatigable travailleuse :Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://nintendosoup.com/amazon-uk-briefly-claims-that-super-smash-bros-ultimate-will-have-71-playable-characters/