J'ai de nouveau terminé le jeu Red Dead Redemption, mais cette fois-ci sur Xbox One, alors que je l'avais fini sur Xbox 360 à l'époque, grâce à la rétro-compatibilité de la console.Franchement, même si le jeu a un peu vieilli, il reste toujours aussi magnifique. La faune est une réussite, surtout la modélisation des chevaux, qui reste selon moi inégalée à ce jour. Les environnements, allant des forêts magnifiques, à des déserts arides aux zones enneigées, sont spectaculaires. Les personnages sont aussi tous charismatiques avec leurs propres vécus. Mention spéciale à John Marston, qui même moche, est très charismatique.Le gameplay est aussi parfaitement maîtrisé, avec une caméra qui répond parfaitement. Je n'ai pas eu de bug, contrairement à ma partie sur Xbox 360. La durée de vie est aussi importante, avec de nombreuses missions à faire. Et les paysages appellent fortement à la contemplation.Niveau musiques, c'est aussi la perfection : Far Away à l'entrée au Mexique invite au voyage, Compass est une ode à l'amour, et Deadman's Gun et Bury Me Not On The Lone Prairie sont d'un tragique. L'ensemble forme selon moi à ce jour la meilleure bande originale globale d'un jeu vidéo.Le jeu est aussi bourré d'humour, couplé à de nombreuses réflexions sur la nature humaine et les conséquences de ces actions. Le jeu alterne constamment entre ça et les moments tragiques, renforçant le côté grandiose du titre. Il y a aussi un soupçon de critique envers la société. Le début du jeu avec l'arrivé en train résume parfaitement tout ça, et reste selon moi la meilleure introduction d'un jeu.Mais le point fort du titre reste sa fin, juste exceptionnelle, bien que donnant le cafard pendant des jours. Une baffe, dans tous les sens du terme, et la plus marquante de toutes.Bref, Rockstar a avec ce titre tout simplement dépassé le statut d'un Chef d'oeuvre et offre tout simplement aux joueurs une oeuvre d'art, un joyau et une pièce magistrale intemporelle.Je me lance maintenant dans Red Dead Redemption : Undead Nightmare, que j'avais pas fait à l'époque, car je pensais qu'il allait dénaturer l'oeuvre. Après, je serais fin prêt pour Red Dead Redemption 2, en espérant qu'il soit aussi grandiose que son aîné...