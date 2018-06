Voici une Information autour de la Xbox One :Geoff Keighley précise qu'il y aura quelques nouvelles annonces ce soir, avec de bonnes surprises de la part des éditeur-tiers et de Microsoft.Phil Spencer précise que 15 jeux y seront dévoilés.Jason Schreier, de Kotaku, annonce que les conférences de Microsoft et Bethesda seront bien meilleures que celle d'Electronic Arts ,et qu'il faut s'attendre même à des MEGATONS, qui ne seraient pas l'annonce du prochain Fallout par exemple.Enfin, Alanah Pearce, d'IGN, déclare que si toutes les choses folles qu'elle a entendu parler à propos de la conférence Microsoft de demain sont vraies, ça va être leur meilleure conférence depuis un moment...Source : https://www.resetera.com/threads/fifteen-world-premieres-at-microsoft-press-conference-tomorrow-per-phil-spencer.47977/page-14