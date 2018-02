Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts 3 :Tetsuya Nomura, le directeur de Kingdom Hearts 3, affirme qu'une version du jeu sur Nintendo Switch dans le futur n'est pas à exclure. En effet, interrogé par IGN UK sur la possibilité de jouer au jeu Kingdom Hearts 3 sur Nintendo Switch, Tetsuya Nomura déclaré qu'il y réfléchirait une fois que les versions existantes, Ps4 et Xbox One, seront terminées. Il y a donc de l'espoir...Source : https://nintendosoup.com/kingdom-hearts-3-may-come-nintendo-switch/

Who likes this ?

posted the 02/12/2018 at 05:42 PM by link49