Voici des Rumeurs autour de la Nintendo Switch :Tout d'abord, la version Nintendo Switch du jeu Dragon Quest XI serait dévoilée durant le prochain Nintendo Direct, et sa sortie occidentale y serait précisée.Le jeu Dragon Ball Fighters Z sortirait en fin d'année sur Nintendo Switch, le temps nécessaire pour optimiser cette version.Le prochain Animal Crossing sortirait aussi en fin d'année sur Nintendo Switch, et serait donc le hit de Noël. Il serait annoncé soit à l'E3 2018 ou durant le prochain Nintendo Direct.De plus, le jeu Grand Theft Auto V serait aussi prévu sur Nintendo Switch. Enfin, Rockstar Games porterait un ancien jeu sur la dernière console de Nintendo...Source : https://www.resetera.com/threads/amazon-lists-18-unannounced-nintendo-switch-game-skus-tba-at-nintendo-direct.13501/page-37#post-2748190