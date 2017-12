Voici une Information autour de la Xbox One X :Selon Mizuho Securities, la Ps4 serait première aux USA durant le mois de novembre. La Xbox One, aidée par la sortie de la Xbox One X, serait deuxième, et la Nintendo Switch serait troisième. Au niveau des jeux, Call of Duty : WWII serait premier, et Super Mario Odyssey second. En attendant le rapport complet de NPD…Source : https://www.resetera.com/threads/mizuho-securities-the-ps4-came-out-top-for-hardware-in-november-2017-xbox-second-switch-last.10177/