Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Alors que le jeu sortira en fin d’année, on a pour le moment assez peu d’information. Yasunori Mitsuda, qui enregistre la bande son du jeu, a récemment partagé des nouvelles sur son compte Twitter. Il enregistre la bande sonore du jeu à distance avec le Bratislava Symphony Choir, et ce souvent jusqu'à 5 heures du matin. Selon lui, la performance de la chorale est tout simplement merveilleuse. Il a travaillé avec la chorale irlandaise Anúna sur le mélange de chansons, et a révélé que la musique l'avait fait pleurer en raison du fait qu’elle soit excellente. Nous devrions en apprendre plus sur le jeu Xenoblade Chronicles 2 lors de cet E3 qui approche à grand pas…Source : http://attackofthefanboy.com/news/xenoblade-chronicles-2-has-music-so-good-it-made-the-composer-cry/