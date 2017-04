Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Hier, les notes du jeu Mario Kart 8 Deluxe ont permis de placer 3 jeux Nintendo Switch dans le Top 5 des jeux les mieux notés depuis le 01 janvier 2017, alors que la console n’est disponible que depuis un mois et demi environ. On remarquera que ce Top se compose pour l’ensemble de jeu sortant également ou déjà sur l’ancienne génération, Persona 5 étant sorti aussi sur Ps3, The Legend of Zelda : Breath of the Wild étant sorti également sur WiiU et Mario Kart 8 Deluxe étant la version complète du jeu sorti sur WiiU. Reste plus qu’à voir combien de jeu la Nintendo Switch placera en fin d’année…Source : http://gamrconnect.vgchartz.com/thread.php?id=227817