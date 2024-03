Nintendo VS Yuzu : affaire déjà bouclée Nintendo VS Yuzu : affaire déjà bouclée

Évoqué il y a peu, l'affaire mettant face à Nintendo et Yuzu (la boîte à l'origine du populaire émulateur Switch sur PC/Android) n'ira évidemment pas jusqu'au procès, comme d'habitude serait-on tenté de dire : Yuzu ne prend aucun risque et paiera 2,4 millions de dollars de dommages et intérêt à Nintendo par un accord commun entre les deux parties.



Pas plus d'informations, mais nous mettrons à jour tout cela une fois connue les « détails » de l'injonction permanente qui sauf surprise devrait interdire le développement continue de l'émulateur… par l'équipe d'origine (comme déjà indiqué, Yuzu est open-source donc à partir de là…).





UPDATE



L'injonction permanente est tombée : comme prévu, l'équipe de Yuzu est désormais dans l'interdiction de continuer à développer l'émulateur mais aussi l'héberger, le vendre, en faire la promotion (etc, on vous épargne chaque terme existant), sans oublier l'interdiction de concevoir un autre émulateur ou contourner les protections Switch ou tout autre appareils estampillés Nintendo.