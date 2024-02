[RUMEUR] Selon VGC et Eurogamer, la Nintendo Switch 2 aurait été reportée pour début 2025 [RUMEUR] Selon VGC et Eurogamer, la Nintendo Switch 2 aurait été reportée pour début 2025

Au départ, tout est parti d'un journaliste brésilien (Pedro Henrique Lutti Lippe), pas forcément le plus fiable de l'industrie car surtout assez méconnu… avant que tout s'accélère. Car Eurogamer a vite emboîté le pas en validant le fait que selon leurs propres sources, celle que l'on continuera d'appeler pour le moment « Nintendo Switch 2 » ne sortirait pas cette année mais début 2025 suite à un report interne de la part du constructeur.



Puis c'est VGC qui en a ajouté une couche en citant plusieurs sources chez les développeurs, ces derniers attestant que plusieurs éditeurs ont directement été informés par Nintendo d'un report du lancement pour le début d'année prochaine donc.



En cause ? La volonté pour Nintendo d'assurer un line-up software suffisamment solide, donc on imagine au moins une cartouche capable de propulser la console qu'importe la période de sortie. Et vu que ça a fonctionné par le passé…