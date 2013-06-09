« Je comprends le scepticisme », a-t-elle déclaré. « J'espère qu'ils lui donneront une chance et qu'ils auront hâte d'y jouer. Pour moi, la question est simplement : est-ce que c'est amusant ? Est-ce une aventure que je n'ai jamais vécue auparavant ? Et je pense que le plus important pour nous, c'est de savoir comment préserver l'effet de surprise. Je trouve qu'il est tellement difficile d'être surpris de nos jours. Tout le monde sait toujours exactement comment ça va se passer. J’espère donc que ce sera un endroit où il restera encore un peu de mystère. »

« Nous devons respecter le fait que chacun ait son propre lien avec une histoire de God of War, et je pense que les avis divergent beaucoup : certains sont réticents, d’autres sont à fond dedans. Pour ma part, je suis simplement heureuse que tout le monde s’y intéresse », a déclaré Lawrence. « Je pense que si nous avions sorti quelque chose et que les gens avaient réagi en disant : « C'est pas mal », ça aurait été plus décourageant. Mais si les gens ont des réactions, tant mieux, j'espère convaincre les sceptiques à l'avenir. »

Ariel Lawrence a déclaré qu'elle considérait cette histoire comme inédite et espérait que les fans lui donneraient une chance.Dans une autre interview elle dit :