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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 06/06/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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La game director de GOW Laufey "comprend" le scepticisme autour du jeu...
Playstation 5


...mais espère que les fans lui donneront une chance.

Ariel Lawrence a déclaré qu'elle considérait cette histoire comme inédite et espérait que les fans lui donneraient une chance.

« Je comprends le scepticisme », a-t-elle déclaré. « J'espère qu'ils lui donneront une chance et qu'ils auront hâte d'y jouer. Pour moi, la question est simplement : est-ce que c'est amusant ? Est-ce une aventure que je n'ai jamais vécue auparavant ? Et je pense que le plus important pour nous, c'est de savoir comment préserver l'effet de surprise. Je trouve qu'il est tellement difficile d'être surpris de nos jours. Tout le monde sait toujours exactement comment ça va se passer. J’espère donc que ce sera un endroit où il restera encore un peu de mystère. »


Dans une autre interview elle dit :

« Nous devons respecter le fait que chacun ait son propre lien avec une histoire de God of War, et je pense que les avis divergent beaucoup : certains sont réticents, d’autres sont à fond dedans. Pour ma part, je suis simplement heureuse que tout le monde s’y intéresse », a déclaré Lawrence. « Je pense que si nous avions sorti quelque chose et que les gens avaient réagi en disant : « C'est pas mal », ça aurait été plus décourageant. Mais si les gens ont des réactions, tant mieux, j'espère convaincre les sceptiques à l'avenir. »


https://www.gamesradar.com/games/god-of-war/god-of-war-laufey-is-every-bit-as-god-of-war-as-all-of-the-things-that-weve-done-director-ariel-lawrence-says-i-hope-to-win-over-the-skeptics-in-the-future/
Gamespot - https://www.gamespot.com/articles/god-of-war-laufeys-director-talks-fan-skepticism-new-ideas-and-phranque-the-cube/
    tags : santa monica ps5 god of war laufey
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    yukilin
    posted the 06/06/2026 at 04:41 PM by jenicris
    comments (67)
    ravyxxs posted the 06/06/2026 at 04:44 PM
    Non mais laisse, les hommes, de plus en plus de fragile. Je suis bien d'accord d'un côté, d'un autre, j'ai envie de dire que depuis 1800 vous marcher sur les femmes dans littéralement tout !!! Aujourd'hui on vit dans une ère où les femmes vengent leur ancêtre limite lol, tellement elle sont devenu extrême, qu'importe ce qu'elles présentent, c'est critiqué de font en comble...

    Et je parle juste de la femme, même pas du lobby ou de la DEI...
    ratchet posted the 06/06/2026 at 04:44 PM
    Ça va être dingue
    Hâte d’en voir plus sur les mythologies en tout cas.
    suzukube posted the 06/06/2026 at 04:44 PM
    On en est vraiment là dans notre monde du jeu vidéo ? Un artiste donne sa vision de sa propre oeuvre et les "fans" crachent dessus...
    supasaiyajin posted the 06/06/2026 at 04:52 PM
    Moi au contraire, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit que c'était cool et que j'avais hâte d'en découvrir plus, comme pour Intergalactic.
    hatefield posted the 06/06/2026 at 04:54 PM
    Le problème c'est plus le cube pour moi.
    altendorf posted the 06/06/2026 at 04:54 PM
    On sera au rendez-vous
    keiku posted the 06/06/2026 at 04:55 PM
    La game director de GOW Laufey "comprend" le scepticisme

    ca veut dire qu'elle même n'y crois pas

    Je trouve qu'il est tellement difficile d'être surpris de nos jours

    donc c'est aussi une blasée
    korou posted the 06/06/2026 at 04:57 PM
    hatefield pareil, c’est vraiment le seul élément qui m’a fait buggé ce cube pour le reste j’ai entièrement confiance.
    brook1 posted the 06/06/2026 at 04:59 PM
    Il n'y a pas de quoi paniquer quand on connaît le CV de la dame.
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:06 PM
    brook1 god of war ascension et sparta les 2 plus gros echec de la série ?
    lez93 posted the 06/06/2026 at 05:10 PM
    Certes, certains exagèrent dans leur croisade contre les DEI mais j'suis désolé, l'industrie du jeu vidéo (et pas que) est en grande partie responsable de la méfiance qu'il suscite aujourd'hui auprès d'une partie de la communauté du JV. Dérouler le tapis rouge aux névrosés de chez SweetBaby.Inc, a été l'erreur à ne pas commettre.

    Après avoir de la sorte saper la confiance des joueurs, la méfiance sera désormais de mise pendant un très long moment encore même concernant des œuvres et productions qui de prime-abord ne seront pas influencés par le studio.

    C'est le prix à payer.
    masharu posted the 06/06/2026 at 05:28 PM
    suzukube
    On en est vraiment là dans notre monde du jeu vidéo ? Un artiste donne sa vision de sa propre oeuvre et les "fans" crachent dessus...

    Ce n'est plus de la vision d'artiste mais de la politique de comment doit être traité l'image de la femme. C'est ça le drame de l'histoire, les véritables escrocs sont les responsables en charges de ces contenus, pas une partie du public qui dénonce cela et qui agit en tant que consommateur, ni plus ni moins.
    gattsuborne posted the 06/06/2026 at 05:31 PM
    keiku Bien la désinformation ?
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:32 PM
    gattsuborne quel désinformation ? c'est factuel
    toninus posted the 06/06/2026 at 05:34 PM
    Nan mais le souci ne vient pas du perso principal, enfin, à part qu'elle est censé être morte et que donc la faire revivre et potentiellement re-mourir n'a plus aucun sens...
    Le problème c'est que la séquence montrée n'a elle aussi aucun sens, ça fait fantastique de carnaval avec des persos sortis de Mortal Kombat, des flammes roses, et une chorégraphie de combat qui rime à rien.
    akinen posted the 06/06/2026 at 05:35 PM
    Day One! Si les « fragiles » avaient une vraie voix, TLOU2 aurait bidé. Vous représentez que dalle niveau pourcentage. Vous étiez où quand freya a passé tout God of war sans se laver? Vous etiez où quand on a martelé que la hache appartient à Fei, donc la femme de kratos?
    gattsuborne posted the 06/06/2026 at 05:41 PM
    keiku Je t’invite à regarder les différentes vidéos concernant le jeu sur la chaîne Playstation, elle a bossé sur quasi tous les opus de Gow, elle a connu le studio à ses débuts quand ils étaient encore une trentaine. Elle a quitté le studio entre 2020 et 2022 si je ne m'abuse.
    Ghost of sparta ce n’est pas SM mais Ready at dawn et je ne trouve nulle mention de ce jeu dans son CV.
    jenicris posted the 06/06/2026 at 05:44 PM
    gattsuborne je confirme tes dire

    Elle a commencé sur le 1
    Elle est chez Santa Monica depuis 2003
    abookhouseboy posted the 06/06/2026 at 05:47 PM
    Dire que ça pourrait aller mieux sans l'humour cringe avec un cube qui parle, sans donner à la pauvre Deborah Ann Woll une tronche de femme de 55 ans mal réveillée, sans les effets magiques violet dignes de Dragon Age Veilguard...
    marcus62 posted the 06/06/2026 at 05:47 PM
    J’ai une totale confiance dans Santa Monica ! Tous les God of War à l’exception d’Ascension s’est tapé + de 90% sur Metacritic.

    Ça reste ma plus grosse claque du State of Play + SGF pour le moment.

    J’ai très hâte d’en savoir/voir plus !
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:49 PM
    gattsuborne oui , mais en tant qu'assistante, en tant que main, elle l'a été sur le 3, god of war ascension et sparta et un remake...
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:52 PM
    gattsuborne http://www.mobygames.com/person/174363/ariel-lawrence/credits
    jenicris posted the 06/06/2026 at 05:54 PM
    keiku elle connaît très bien la licence t'inquiète pas pour elle.
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:56 PM
    jenicris c'est pas pour elle que je m'inquiète, mais pour le jeu et en vrai même pas je relevais juste que niveau CV si tu prend le temps de regarder en détail, quand elle a eu les choses en main ca c'est pas vraiment super bien passé
    djfab posted the 06/06/2026 at 06:00 PM
    keiku : en tout cas tu rajoutes bien GOW III par rapport à ce que tu as dit au départ, c'est pas un échec et ça s'est bien passé, le jeu est une tuerie. Donc je ne vois pas où est le problème.
    jenicris posted the 06/06/2026 at 06:14 PM
    keiku mouais je vois pas en quoi mais bon bref. C'est pas une nouvelle venue qu'on le veuille ou pas elle connaît très bien la licence. Y a qu'à voir ces diverses interviews
    keiku posted the 06/06/2026 at 06:29 PM
    djfab ce qui ne change rien, c'est pas parce qu'elle a bien fait un jeu sur 3 qu'elle a un CV pour lequel il ne faut pas s’inquiéter...

    jenicris ah oui mais ca ne veut pas dire que c'est safe pour autant, god of war a eu une période de déclin a partir de 2010 jusqu'a son reboot en 2018
    tripy73 posted the 06/06/2026 at 06:52 PM
    Même si le jeu sera sûrement bon, le fait qu'elle prenne la parole pour aborder le rejet du jeu par une partie de la communauté n’est pas anodin. En tout cas c'est pas sûr qu’ils arrivent à inverser la courbe descendante des ventes de jeux 1st party avec ce genre de titre...
    jenicris posted the 06/06/2026 at 07:08 PM
    tripy73 on lui a poser la question elle ne fait que répondre rien de plus
    tripy73 posted the 06/06/2026 at 07:22 PM
    jenicris : pas vu de question dans le premier article contrairement au second.
    jenicris posted the 06/06/2026 at 07:34 PM
    tripy73 rien ne montre qu'elle a pris la parole pour cela dans tous les cas
    tripy73 posted the 06/06/2026 at 07:47 PM
    jenicris : yep mais c'est pas ce que je voulais dire. Quand je disais prendre la parole, c'est dans le fait qu'elle ait dû parler de ce sujet dans une ou plusieurs interviews, ça montre bien que l'accueil négatif d'une partie de la communauté a fait assez de bruit pour qu'ils abordent le sujet, c'est ça que je voulais dire quand je disais que ce n'était pas anodin.

    Mais en relisant ma phrase, c'était effectivement pas très clair...
    wickette posted the 06/06/2026 at 07:57 PM
    Moi c'est day one.

    tripy73
    un Wolverine très linéaire

    un marvel tokon dans un marché de jeux de combats ultra saturés

    naughty dog qui n'a rien sorti depuis 6 ans (et rien sur PS5 encore).

    Saros, Astro Bot à 70 Euro sans démo.

    Forcer 15 chantiers GaaS en même temps en annulant la plupart (ou en subissant de gros échecs)

    Des prix qui ne cessent de monter niveau hardware

    Je peux te trouver 20 raisons pour justifier la baisse de ventes first parties plutôt que parler des choix créatifs de Playstation Studios (car leurs jeux, quand ils sortent se vendent bien la plupart)

    keiku
    C'est un très bon CV, je pense que c'est totalement justifiée d'avoir cette responsabilité avec toute son expérience, surtout avec autant d'années chez Santa Monica.

    L'ascension (sans jeu de mot) de rêve quand même, pleins d'années chez Santa Monica, a commencé en bas de l'échelon avant de graduellement travailler dans la production

    Si ce genre de profil n'est pas game director après autant d'experience, alors personne ne peut l'être, point.
    tripy73 posted the 06/06/2026 at 08:03 PM
    wickette : je parle de ce jeu en particulier qui ne correspond apparemment pas aux attentes des joueurs vu la réaction d'une partie bruyante d'entre eux, pas besoin de m'apporter des explications/raisons de la baisse continuelle des ventes de jeux 1st party, dont certaines assez fumeuses d'ailleurs.
    simbaverin posted the 06/06/2026 at 08:37 PM
    wickette je suis un pro consoleux et tu as raison sur ces points

    Saros, Astro Bot à 70 Euro sans démo.

    Forcer 15 chantiers GaaS en même temps en annulant la plupart (ou en subissant de gros échecs)

    Des prix qui ne cessent de monter niveau hardware
    simbaverin posted the 06/06/2026 at 08:41 PM
    Le premier commentaire est ….incroyable .
    wickette posted the 06/06/2026 at 08:46 PM
    tripy73

    qui ne correspond apparemment pas aux attentes des joueurs

    C'est un peu présomptueux, on attendra la sortie du jeu (en 2027 je l'espère) avant de juger de ce que voulaient vraiment les joueurs.

    On l'a vu avec TLOU II, Horizon 1/2 ou Ghost of Yotei plus récemment: Les réactions, parfois très virulentes, sur certains jeux PS peuvent vraiment induire en erreur sur les ventes/succès critiques, surtout si le jeu est juste bien réalisé. Comme tu le dis, le jeu sera surement bon.

    Parler des doutes autour de la D.A. comme je peux voir ici (le cube, le design des autres divinités etc) c'est déjà plus raisonnable que la plupart des critiques qui veulent juste dunk H24 sur le genre/apparence de la protagoniste quoi

    Je ne pense pas que "c'est une femme" ou "god of war c'est que kratos" m'indiquent vraiment quelque chose de tangible, constructif ici et d'inquiétant pour les ventes.
    tripy73 posted the 06/06/2026 at 09:02 PM
    wickette : c'est surtout le fait de ne pas jouer Kratos qui dérange le plus, avec en parallèle le côté un peu trop féerique/disneysque de certains éléments DA. Après aux dernières nouvelles Ragnarok s’est moins bien vendu que celui de 2018, donc je ne suis pas sûr que celui-là fera mieux, mais oui rdv en 2028 pour voir l'accueil réel
    keiku posted the 06/07/2026 at 04:38 AM
    wickette ouais enfin jim ryan c'était pareil chez sony, et on a vu ce qu'il a donné quand il est arriver en haut... enfin on verra les ventes que fera l'épisode, vu que le reste ce n'est que spéculation
    davidsexking posted the 06/07/2026 at 05:08 AM
    tripy73 Ragnarok s'est vendu tout aussi bien, voir bien mieux, tu compares 15M en 1 an pour Ragnarok à 23M en 4 ans pour 2018

    Mais c'est sûr que celui là se vendra moins, ça reste un spin off en parallèle à l'aventure de 2018/Ragnarok avec un personnage moins connu du public. Et ce sera la même chose pour The Witcher 4. Est ce que ça en fait de mauvais jeux pour autant ? Est ce qu'on ne devrait pas sortir un jeu sous prétexte qu'il ne se vendra pas à 20M ? Va falloir annuler beaucoup de jeux dans ce cas là

    Mais ça ne l'empêchera pas d'être un succès avec 5-10M de ventes sur le long terme.
    niflheim posted the 06/07/2026 at 06:48 AM
    Comme à chaque fois, twitter quoi... et encore, il y a bien pire que ce tweet que je trouve gentillet.
    Car il y en a d'autres... il y a vraiment des malades mentaux ! Même là, je lis certains commentaires, ça fait peur !


    « Nous devons respecter le fait que chacun ait son propre lien avec une histoire de God of War, et je pense que beaucoup de gens ont des opinions très différentes : certains sont hésitants, d’autres sont à fond dedans, et pour ma part, je suis simplement heureuse que tout le monde s’y intéresse », dit-elle. « Je pense que si nous avions sorti quelque chose et que les gens avaient réagi en disant : “C’est pas mal”, je pense que cela aurait été plus décourageant. Mais si les gens ont des réactions, tant mieux, j’espère convaincre les sceptiques à l’avenir. »

    C'est LE jeu qui aura fait le plus réagir, qui aura fait le plus de vues, le plus de commentaires entre analyses, théories intéressantes (j'en ai encore entendu une pas mal, intéressante au sujet du masque hier) et malheureusement la politique, le wokisme, la haine se sont invités par dessus, pauv' monde !

    Le "C'est pas mal" on dirait que c'était le ressenti des autres annonces, j'ai pas vu d'autres jeux qui a fait tant parler que God of War Laufey au niveau de son lore. Tu prend le lore de Stellar Blade en comparaison, enfin voilà quoi...


    Quant au développeur Sony Santa Monica, Laufey est considéré comme « tout autant God of War que tout ce que nous avons fait, et je pense qu’il s’agit simplement de prendre un personnage différent et de voir ce qu’il peut faire dans cet univers. »

    C'est l'épisode qui devrait réunir à la fois les fans de la trilogie et du reboot, avec à nouveau cette mobilité pour le déplacement sol / air et nous allons aussi comprendre pourquoi Laufey a su tenir tête à Thor.

    D'autant plus, que Santa Monica a dit qu'il y aurait d'autres histoires avec Kratos, je pense que se sera l'épisode à ne surtout pas louper au niveau de l'intrigue.


    Pour Lawrence, l’essence de la franchise réside dans une série d’histoires intimes enveloppées dans un écrin d’une grandeur disproportionnée. Selon ses propres mots, « l’âme d’une histoire de God of War, c’est une histoire humaine dans un monde mythologique épique ». Elle souligne ensuite que la violence et la rage de Kratos découlent également d’« une expérience vraiment humaine, et les raisons qui le motivent sont très humaines ».

    Exactement, et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris avec la saga grecque et surtout nordique. Ils voient en God of War, un beat'em all no brain
    tripy73 posted the 06/07/2026 at 09:46 AM
    davidsexking : yep les chiffres ne sont pas comparables vu qu'on parle pas de la même durée et God of War Ragnarök avait fait 11 millions de ventes en 3 mois là où God of War 2018 l'avait fait en un an (pas de chiffres précis mais si tu découpes par million la colonne du rapport financier, tu atteins les 11 millions).

    Mais la différence c'est la taille du parc de machines installées (PS4 vs PS4/PS5) et le fait que tout ceux qui avaient fait 2018 attendaient la suite avec impatience, d'où les grosses ventes au lancement mais qui ont ensuite drastiquement diminuées pour atteindre difficilement les 15 millions au bout d'un an (4 millions en 9 mois).

    Maintenant le problème avec Sony c'est qu'il ne communiquent quasiment jamais les chiffres de ventes, ce qui complique les comparatifs, mais on sait que God of War 2018 avait mis 3 ans pour atteindre environ 20 millions de ventes avant sa sortie sur PC et d'après les dernières estimations du début d'année, God of War Ragnarök lui l'a fait aussi en 3 ans mais avec un parc de consoles plus gros (PS4/PS5) et en profitant de la hype du 1er opus.

    Donc oui God of War Ragnarök s'est moins bien vendu si on prend en compte ces divers éléments, même s'il serait bien d'avoir autre chose qu'une estimation pour les 20 millions sur 3 ans pour y voir plus clair.

    Et pour en revenir à Laufey, j'ai jamais parlé de qualité du jeu qui généralement n'a pas de lien direct avec les ventes, mais de l'attente des joueurs et contrairement à GOW Ragnarök qui était extrêmement attendu par l'ensemble des joueurs ayant aimé la proposition du 2018, là on voit clairement que ce n'est pas le cas et il est fort probable que les ventes ne seront pas à la hauteur des précédents, même s'il fera sûrement un très bon score.
    mooplol posted the 06/07/2026 at 10:13 AM
    Je suis de la team septique, ça dépendra vraiment de la concurrence. La trilogie remake par contre je l'attend beaucoup. Je l’ai préféré déjà au reboot nordique qui me laissait un peu septique malgré la qualité graphique
    sandman posted the 06/07/2026 at 10:21 AM
    keiku ahahah j'ai lu la même chose, si même la game design dit des trucs pareils, c'est qu'on lui a forcé de bosser sur ce jeu et qu'elle le sent pas alors que c'est elle qui donne la direction du jeu ahahah c'est tellement une commande forcée de produire encore un GOW avec une autre direction... XD
    roivas posted the 06/07/2026 at 10:26 AM
    Dommage qu'il ne sorte pas sur PC T.T
    maxx posted the 06/07/2026 at 10:29 AM
    Les gens bien constitués lui laisseront sa chance et jugerons le jeu une fois disponible. Les autres feront ce qu'ils veulent. Être sceptique, on peut l'être mais les montages qui font de Laufey une femme au foyer en train de faire des tâches ménagères tout en se faisant crier dessus par Kratos, on est vraiment au fond du caniveau là...
    Enfin bon, c'est un jeu grand public donc les twittos peuvent être bruyants, ils ne représentent pas la majorité des joueurs

    Par contre, ça vient inventer une histoire comme quoi la game director elle même ne serait pas convaincue du jeu parce qu'elle indique comprendre le scepticisme. Arrêtez de vous faire des films pour servir votre narratif s'il-vous-plaît.
    grospich posted the 06/07/2026 at 10:32 AM
    J'ai fait mon deuil de la licence, je ne suis plus le public visé, ça recherche une nouvelle audience, j'espère pour eux qu'ils la trouveront... Non je déconne ! J'espère qu'ils vont se planter et nous redonner Kratos.
    bennj posted the 06/07/2026 at 10:35 AM
    grospich tu vas avoir un remake de la trilogie originale, pourquoi tu peux pas juste être content qu'il y en ait pour tout le monde en fait ?
    tristram posted the 06/07/2026 at 10:39 AM
    je n'ai pas vraiment aimé le retour de GOW depuis sa formule de 2018.
    oui la serie a pris en maturité et a évolué cela doit faire plaisir a nombre de joueurs.
    Pour ma part Gow a la base était décomplexé et un rapport de force entre les pouvoirs juste qui se réglait a coups de fracassage de crane avec du hit combo .
    la trilogie première va revenir mais j'aimerais bien que Lawfey pousse plus du coté BTA ce qui pourrait plaire a une bonne partie du public.
    grospich posted the 06/07/2026 at 10:45 AM
    bennj C'est peut-être con mais je suis attaché aux personnages principaux, quel que soit la licence. C'est la même pour Street Fighter 6 quand on m'annonce une saison 4 avec 3 nouveaux et un guest, je suis extrêmement déçu et je prendrai pas le pass, c'est comme ça.
    supasaiyajin posted the 06/07/2026 at 10:47 AM
    maxx C'est clair. Les réseaux sociaux ont complètement rendu les gens maboules.
    tokito posted the 06/07/2026 at 10:51 AM
    Ils pourraient enlever les éléments violets/flashy colorés hors de propos
    Pas besoin de faire le Dragon Age Failguard des God of War

    mibugushiden : Je crois que les joueurs sont en pleine saturation et ce que font les américains contrastent tellement avec tous les autres pays...
    korou posted the 06/07/2026 at 10:54 AM
    Ça sera Day one de mon côté, rien à foutre des critiques. J’ai confiance
    niflheim posted the 06/07/2026 at 10:54 AM
    tokito j'ai rigolé hier, maintenant la couleur peut être associé au wokisme. Ca va loin... vous êtes complètement timbrés

    Le violet c'est woke

    Il fallait mettre quoi alors ? du rose ?


    Main d’Or des Jötnar

    Les Géants de Jötunheim ont accès à de puissantes magies, au point où Odin les voyait comme l’une des plus grandes menaces pour son règne sur les Neuf Mondes.

    En tant que Main d’Or des Jötnar, la plus puissante protectrice des Géants, Faye possède des pouvoirs terrifiants, y compris celui de manipuler les âmes.

    Après être arrivée dans l’au-delà des dieux, un endroit imprégné des plus anciennes magies, les compétences en lien avec les âmes de Faye ont été grandement amplifiées.

    Dans l’Everywhen, Faye peut frapper ses ennemis à l’aide de sa paume dorée tellement fort que leurs âmes se détachent de leurs corps. Ainsi, Faye peut directement attaquer leurs âmes, les projeter sur d’autres ennemis, et plus encore, créant des possibilités de combos qui, nous l’espérons, seront amusantes à maîtriser pour les joueurs.
    https://blog.fr.playstation.com/2026/06/03/premier-apercu-de-god-of-war-laufey/


    Les différentes couleurs de magie : https://blog.mediefan.com/magie/couleurs-magie/

    Dans God of War Laufey, nous retrouvons donc la magie jaune, violette et verte pour le moment, dans cette bande-annonce. C'est tout à fait possible qu'il y est d'autres couleurs.


    Cory Barlog: Du point de vue du gameplay, en quoi s'agit-il d'un jeu God of War ? qu'est ce qui fait que ce jeu s'intègre en quelque sorte dans le panthéon du gameplay de God of War ?

    Ariel Lawrence: Eh bien, la violence ne nous fait pas peur, c'est certain. Donc sans aucun doute, fidèle à nos racines brutales. Mais je pense que plus que cela, vous savez, nous nous concentrons sur Faye, sur le récit de son histoire et sur l'exploration du monde à travers ses yeux, vous savez le parcours de son personnage et la façon dont elle découvre ce monde.

    Je pense donc qu'au fond, cela fait de nous un jeu God of War et un jeu Santa Monica. Mais Faye nous offre un peu plus d'opportunités que Kratos ne pourrait peut-être le faire. Faye est un peu plus agile dans ce monde que Kratos et je pense qu'elle entretient une relation plus saine avec la magie. Elle n'a pas tout à fait le même passé que Kratos.

    Cory Barlog: Elle est plutôt du genre à embrasser la magie tandis que Kratos est un utilisateur sceptique de la magie.

    Ariel Lawrence: Donc, étant donné que nous évoluons dans un monde aussi rempli de magie, nous pouvons vraiment exploiter cet aspect avec Faye. Et nous voulons rester fidèles aux caractéristiques d'un jeu God of War, vous savez, juste ça... le contact, le combat, cette agilité, l'exploration de notre monde, l'histoire au coeur de tout.

    Extrait tiré de https://www.youtube.com/watch?v=jm43XdyL9gc
    bennj posted the 06/07/2026 at 11:02 AM
    maxx Totalement d'accord avec toi comme toujours et encore t'as pas vu le commentaire d'un gus sur la présentation d'Exodus. J'étais en train de lui répondre et après j'ai arrêté car c'est juste une perte de temps avec des personnes inintéressantes.

    tokito ouais alors attention à ne pas faire de l'anti américanisme primaire en mettant sur un piédestal ce qui se fait ailleurs. Car bon je viens de me taper les 19mn de Blood Message, et niveau originalité on repassera, c'est juste du Plage Tale avec du pointe d'Uncharted. Si tu veux de l'originalité tu prends des jeux indé et là t'aura ce qu'il te faut quel que soit le pays.

    masharu "Ce n'est plus de la vision d'artiste mais de la politique de comment doit être traité l'image de la femme."

    Vla l'hypocrisie venant de ta part sans déconner. Les artistes font ce qu'ils veulent et basta, c'est pas toi qui défend ca normalement quand ils décident de mettre en avant des gros seins et des culs bien rebondis ? Ben accepte aussi le fait qu'ils décident de représenter un personnage féminin d'une manière différente de ta vision de la femme, bref comme ils le souhaitent.

    Ce que j'en ai marre d'avoir à chaque fois ce sujet qui revient sur la table dès qu'une meuf est une héroine d'un jeu. Mais laissez les devs faire ce qu'ils veulent bordel. Ce sujet bizarrement il n'est discuté que quand il y a une meuf à l'écran. Rien vu à ce sujet sur Control Resonant par exemple, on se demande pourquoi. C'est fatiguant.
    romgamer6859 posted the 06/07/2026 at 11:03 AM
    jenicris ce sera un bon jeu mais rien de surprenant et c'est pareil pour wolverine, autant intergalactic a l'air différent mais les autres pas vraiment.
    pcverso posted the 06/07/2026 at 11:04 AM
    Perso moi cest ce cube cosmic qui ma fait sortir de l'univers, ca aurait pu etre pire ils auraient pu mettre un bonhomme de neige .
    shining posted the 06/07/2026 at 11:21 AM
    Perso, c'est surtout le gameplay qui m'a refroidi. À chaque enchaînement, j'ai l'impression qu'il y a des hachures ou des micro-saccades entre les coups. Tout semble lourd, lent et manque clairement de nervosité. Pour un jeu d'action, c'est quand même un gros problème.

    Et puis l'héroïne... On parle quand même de la femme de Kratos. Je ne demande pas un mannequin ou un canon absolu, mais là, je trouve son design franchement peu inspiré.

    Quand je compare avec des jeux comme Tide of Annihilation ou le nouveau Stellar Blade, il n'y a pas photo. Stellar Blade m'a mis une vraie claque avec le punch des animations, la mise en scène et les effets de caméra. Ça respire l'action du début à la fin. C'est exactement ce que j'attends d'un jeu du genre : quelque chose de nerveux, spectaculaire et qui donne envie de prendre la manette.

    À l'heure actuelle, c'est même devenu le jeu que j'attends le plus dans cette catégorie.

    Pour Tide of Annihilation, ce qui m'impressionne surtout, c'est la richesse du système de combat. La variété des combos et les effets visuels me rappellent beaucoup Devil May Cry. Ça a l'air fun, technique et surtout bien plus dynamique que ce que ce futur God of War a montré jusqu'à présent.
    wickette posted the 06/07/2026 at 11:33 AM
    keiku
    Oui bien sûr, le CV ne fait pas la qualité du travail je dis juste que, au vu du CV, il est difficile de dire que c'est pas justifiée cette position de game director. C'est mérité je trouve.

    Cette personne va devoir faire ses preuves comme tout le monde après, comme (ou pas) un Jim Ryan, mais je dis juste que c'est vraiment justifié d'avoir eu cette opportunité, je ne peux pas juger de la qualité du travail avant la sortie du jeu mais ça c'est un autre sujet.

    pcverso
    Le cube est déstabilisant. Je pense quand même qu'on va avoir un dénouement bizarre qui va + justifier (j'espère), j'imagine pas qu'ils aient mis un cube sans une bonne raison derrière,...après on jugera manette en main si c'est pertinent.

    On avait un peu le "comic relief" avec la tête de Mimir dans GoW ou Ratatoskr (qui reste une créature mythologique nordique réelle)
    mattewlogan posted the 06/07/2026 at 11:35 AM
    En tout cas tout le monde parle du jeu et c’est déjà une victoire alors qu’il n’est pas encore avec une date de sortie
    En tout cas j’ai trop hâte, ça va être une dinguerie
    51love posted the 06/07/2026 at 11:58 AM
    Le probleme de toutes ces suites de jeux PS4 à succes, c'est qu'elles ont de plus en plus l'allure d'etre la "suite de trop".

    ça manque clairement d'idée et d'inspiration, et ça tombe dans des choix WTF parce qu'on sait plus quoi proposer..

    C'est un peu comme au cinema, on fait un film tres populaire, on decide donc de traire la vache jusqu'au la derniere goute de lait, et petit a petit, les suites divisent (ça a deja été nettement plus le cas de Ragnarok que 2018 ) et/ou laissent indifferent.


    wickette pour le cube j'espere que c'est plus de la maladresse dans la com' du jeu qu'un reel truc gelatineux qui va te suivre un bonne partie de l'aventure...

    En terme d'idée de merde, je la place encore un tres bon cran au dessus de l'idée de la moto dans Metroid Prime 4

    mattewlogan GoW n'a pas besoin de se donner de la visibilité en parlant de lui, je suis pas convaincu que ça soit une victoire de parler de choix qui divisent.

    pour moi, je vois ça clairement comme un risque qu'il se vende nettement moins que les 2 autres episodes nordiques. Je pense meme que c'est tres tres probable que ça soit le cas s'ils se ratrappent pas niveau com'.
    benichou posted the 06/07/2026 at 12:37 PM
    Ce n’est pas du scepticisme c’est du rejet pur tout simplement.
    Il y avait tant d’autre personnage « femme » dans Ragnarok avec 100 fois plus de charisme et d’intérêt que Fay qui aurait mérité un spin off, je pense à Freya ou Sif.

    Fay est tellement inintéressante dans son écriture et pour couronner le tout il y ont donné un physique ingrat avec un visage absolument vilain.
    niflheim posted the 06/07/2026 at 12:42 PM
    51love pour le cube j'espere que c'est plus de la maladresse dans la com' du jeu qu'un reel truc gelatineux qui va te suivre un bonne partie de l'aventure...

    En terme d'idée de merde, je la place encore un tres bon cran au dessus de l'idée de la moto dans Metroid Prime 4

    Idée de merde surement pas. L'Everywhen est le berceau et le point d'aboutissement vers lequel toute magie retourne.

    Rue (les rubans) pourrait bien être associé à La Dame du Lac une magicienne, protectrice et ensorceleuse

    Phranque, le cube rempli d'eau y est représenté par la magie de couleur verte et Rue (les rubans) par la couleur violette (associé au pouvoir)

    C'est le symbole de la mythologie celtique en bas à droite dans God of War 2018

    https://histoires-du-monde.com/legendes-medievales/lhistoire-de-la-dame-du-lac-dans-la-mythologie-celtique/
    51love posted the 06/07/2026 at 01:11 PM
    niflheim ouais ouais, ça serait pas un jeu Sony tu te moquerais de cette idée
    masharu posted the 06/07/2026 at 01:20 PM
    bennj Si je suis hypocrite comme tu le penses, tu seras donc d'accord pour dégager les loobyistes DEI des studios occidentaux ? Si tu veux la liberté des artistes et designers, c'est la solution pour avoir aucune influence morale sur la créativité. Je le dis depuis longtemps et ça tu le sais très bien donc l'hypocrite ici c'est toi, encore faut-il être honnête comme je te l'ai déjà dis... .
    osiris67 posted the 06/07/2026 at 01:50 PM
    Le soucis c est pas jouer une femme. C est qu il sert un produit woke.
    bennj posted the 06/07/2026 at 02:10 PM
    masharu tu sais lire ou pas ? T'es le premier à chialer quand on touche au design d'un perso car il ne convient pas à TES préférences. La preuve avec le remake d'Assassin's Creed Black Flag Les dev décident que le design du perso ne convient pas pour leur jeu et toi t'es là en mode "oui mais MOI, JE trouve que c'était mieux avant". Mais on s'en branle de ton avis en fait. C'est les dev qui décident de ce qu'ils font et ce qui est le mieux pour leur jeu et clairement pas un mec comme toi qui ne bosse pas dessus. Si t'es pas content ben joue au jeu original, à ce que je sache il existe encore non ?

    osiris67 oui oui... T'as dit quelque chose sur le fait que le perso principal de Control 2 soit devenu un mec ? C'est pas woke là ? Ah non merde ca ne rentre pas dans la définition que personne ne connaît. Mais bon en vrai, c'est normal de ne rien dire sur le sujet car la plupart des gens eux s'en tapent. Mais bon comme d'hab vous venez parler uniquement quand c'est une meuf et vous nous sortez votre mot fourre pour soit disant justifier tout ca.
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