Playstation 5
...mais espère que les fans lui donneront une chance.
Ariel Lawrence a déclaré qu'elle considérait cette histoire comme inédite et espérait que les fans lui donneraient une chance.
« Je comprends le scepticisme », a-t-elle déclaré. « J'espère qu'ils lui donneront une chance et qu'ils auront hâte d'y jouer. Pour moi, la question est simplement : est-ce que c'est amusant ? Est-ce une aventure que je n'ai jamais vécue auparavant ? Et je pense que le plus important pour nous, c'est de savoir comment préserver l'effet de surprise. Je trouve qu'il est tellement difficile d'être surpris de nos jours. Tout le monde sait toujours exactement comment ça va se passer. J’espère donc que ce sera un endroit où il restera encore un peu de mystère. »
Dans une autre interview elle dit :
« Nous devons respecter le fait que chacun ait son propre lien avec une histoire de God of War, et je pense que les avis divergent beaucoup : certains sont réticents, d’autres sont à fond dedans. Pour ma part, je suis simplement heureuse que tout le monde s’y intéresse », a déclaré Lawrence. « Je pense que si nous avions sorti quelque chose et que les gens avaient réagi en disant : « C'est pas mal », ça aurait été plus décourageant. Mais si les gens ont des réactions, tant mieux, j'espère convaincre les sceptiques à l'avenir. »
https://www.gamesradar.com/games/god-of-war/god-of-war-laufey-is-every-bit-as-god-of-war-as-all-of-the-things-that-weve-done-director-ariel-lawrence-says-i-hope-to-win-over-the-skeptics-in-the-future/
posted the 06/06/2026 at 04:41 PM by jenicris
Et je parle juste de la femme, même pas du lobby ou de la DEI...
Hâte d’en voir plus sur les mythologies en tout cas.
ca veut dire qu'elle même n'y crois pas
Je trouve qu'il est tellement difficile d'être surpris de nos jours
donc c'est aussi une blasée
Après avoir de la sorte saper la confiance des joueurs, la méfiance sera désormais de mise pendant un très long moment encore même concernant des œuvres et productions qui de prime-abord ne seront pas influencés par le studio.
C'est le prix à payer.
Ce n'est plus de la vision d'artiste mais de la politique de comment doit être traité l'image de la femme. C'est ça le drame de l'histoire, les véritables escrocs sont les responsables en charges de ces contenus, pas une partie du public qui dénonce cela et qui agit en tant que consommateur, ni plus ni moins.
Le problème c'est que la séquence montrée n'a elle aussi aucun sens, ça fait fantastique de carnaval avec des persos sortis de Mortal Kombat, des flammes roses, et une chorégraphie de combat qui rime à rien.
Ghost of sparta ce n’est pas SM mais Ready at dawn et je ne trouve nulle mention de ce jeu dans son CV.
Elle a commencé sur le 1
Elle est chez Santa Monica depuis 2003
Ça reste ma plus grosse claque du State of Play + SGF pour le moment.
J’ai très hâte d’en savoir/voir plus !
jenicris ah oui mais ca ne veut pas dire que c'est safe pour autant, god of war a eu une période de déclin a partir de 2010 jusqu'a son reboot en 2018
Mais en relisant ma phrase, c'était effectivement pas très clair...
tripy73
un Wolverine très linéaire
un marvel tokon dans un marché de jeux de combats ultra saturés
naughty dog qui n'a rien sorti depuis 6 ans (et rien sur PS5 encore).
Saros, Astro Bot à 70 Euro sans démo.
Forcer 15 chantiers GaaS en même temps en annulant la plupart (ou en subissant de gros échecs)
Des prix qui ne cessent de monter niveau hardware
Je peux te trouver 20 raisons pour justifier la baisse de ventes first parties plutôt que parler des choix créatifs de Playstation Studios (car leurs jeux, quand ils sortent se vendent bien la plupart)
keiku
C'est un très bon CV, je pense que c'est totalement justifiée d'avoir cette responsabilité avec toute son expérience, surtout avec autant d'années chez Santa Monica.
L'ascension (sans jeu de mot) de rêve quand même, pleins d'années chez Santa Monica, a commencé en bas de l'échelon avant de graduellement travailler dans la production
Si ce genre de profil n'est pas game director après autant d'experience, alors personne ne peut l'être, point.
Saros, Astro Bot à 70 Euro sans démo.
Forcer 15 chantiers GaaS en même temps en annulant la plupart (ou en subissant de gros échecs)
Des prix qui ne cessent de monter niveau hardware
qui ne correspond apparemment pas aux attentes des joueurs
C'est un peu présomptueux, on attendra la sortie du jeu (en 2027 je l'espère) avant de juger de ce que voulaient vraiment les joueurs.
On l'a vu avec TLOU II, Horizon 1/2 ou Ghost of Yotei plus récemment: Les réactions, parfois très virulentes, sur certains jeux PS peuvent vraiment induire en erreur sur les ventes/succès critiques, surtout si le jeu est juste bien réalisé. Comme tu le dis, le jeu sera surement bon.
Parler des doutes autour de la D.A. comme je peux voir ici (le cube, le design des autres divinités etc) c'est déjà plus raisonnable que la plupart des critiques qui veulent juste dunk H24 sur le genre/apparence de la protagoniste quoi
Je ne pense pas que "c'est une femme" ou "god of war c'est que kratos" m'indiquent vraiment quelque chose de tangible, constructif ici et d'inquiétant pour les ventes.
Mais c'est sûr que celui là se vendra moins, ça reste un spin off en parallèle à l'aventure de 2018/Ragnarok avec un personnage moins connu du public. Et ce sera la même chose pour The Witcher 4. Est ce que ça en fait de mauvais jeux pour autant ? Est ce qu'on ne devrait pas sortir un jeu sous prétexte qu'il ne se vendra pas à 20M ? Va falloir annuler beaucoup de jeux dans ce cas là
Mais ça ne l'empêchera pas d'être un succès avec 5-10M de ventes sur le long terme.
Car il y en a d'autres... il y a vraiment des malades mentaux ! Même là, je lis certains commentaires, ça fait peur !
« Nous devons respecter le fait que chacun ait son propre lien avec une histoire de God of War, et je pense que beaucoup de gens ont des opinions très différentes : certains sont hésitants, d’autres sont à fond dedans, et pour ma part, je suis simplement heureuse que tout le monde s’y intéresse », dit-elle. « Je pense que si nous avions sorti quelque chose et que les gens avaient réagi en disant : “C’est pas mal”, je pense que cela aurait été plus décourageant. Mais si les gens ont des réactions, tant mieux, j’espère convaincre les sceptiques à l’avenir. »
C'est LE jeu qui aura fait le plus réagir, qui aura fait le plus de vues, le plus de commentaires entre analyses, théories intéressantes (j'en ai encore entendu une pas mal, intéressante au sujet du masque hier) et malheureusement la politique, le wokisme, la haine se sont invités par dessus, pauv' monde !
Le "C'est pas mal" on dirait que c'était le ressenti des autres annonces, j'ai pas vu d'autres jeux qui a fait tant parler que God of War Laufey au niveau de son lore. Tu prend le lore de Stellar Blade en comparaison, enfin voilà quoi...
Quant au développeur Sony Santa Monica, Laufey est considéré comme « tout autant God of War que tout ce que nous avons fait, et je pense qu’il s’agit simplement de prendre un personnage différent et de voir ce qu’il peut faire dans cet univers. »
C'est l'épisode qui devrait réunir à la fois les fans de la trilogie et du reboot, avec à nouveau cette mobilité pour le déplacement sol / air et nous allons aussi comprendre pourquoi Laufey a su tenir tête à Thor.
D'autant plus, que Santa Monica a dit qu'il y aurait d'autres histoires avec Kratos, je pense que se sera l'épisode à ne surtout pas louper au niveau de l'intrigue.
Pour Lawrence, l’essence de la franchise réside dans une série d’histoires intimes enveloppées dans un écrin d’une grandeur disproportionnée. Selon ses propres mots, « l’âme d’une histoire de God of War, c’est une histoire humaine dans un monde mythologique épique ». Elle souligne ensuite que la violence et la rage de Kratos découlent également d’« une expérience vraiment humaine, et les raisons qui le motivent sont très humaines ».
Exactement, et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris avec la saga grecque et surtout nordique. Ils voient en God of War, un beat'em all no brain
Mais la différence c'est la taille du parc de machines installées (PS4 vs PS4/PS5) et le fait que tout ceux qui avaient fait 2018 attendaient la suite avec impatience, d'où les grosses ventes au lancement mais qui ont ensuite drastiquement diminuées pour atteindre difficilement les 15 millions au bout d'un an (4 millions en 9 mois).
Maintenant le problème avec Sony c'est qu'il ne communiquent quasiment jamais les chiffres de ventes, ce qui complique les comparatifs, mais on sait que God of War 2018 avait mis 3 ans pour atteindre environ 20 millions de ventes avant sa sortie sur PC et d'après les dernières estimations du début d'année, God of War Ragnarök lui l'a fait aussi en 3 ans mais avec un parc de consoles plus gros (PS4/PS5) et en profitant de la hype du 1er opus.
Donc oui God of War Ragnarök s'est moins bien vendu si on prend en compte ces divers éléments, même s'il serait bien d'avoir autre chose qu'une estimation pour les 20 millions sur 3 ans pour y voir plus clair.
Et pour en revenir à Laufey, j'ai jamais parlé de qualité du jeu qui généralement n'a pas de lien direct avec les ventes, mais de l'attente des joueurs et contrairement à GOW Ragnarök qui était extrêmement attendu par l'ensemble des joueurs ayant aimé la proposition du 2018, là on voit clairement que ce n'est pas le cas et il est fort probable que les ventes ne seront pas à la hauteur des précédents, même s'il fera sûrement un très bon score.
Enfin bon, c'est un jeu grand public donc les twittos peuvent être bruyants, ils ne représentent pas la majorité des joueurs
Par contre, ça vient inventer une histoire comme quoi la game director elle même ne serait pas convaincue du jeu parce qu'elle indique comprendre le scepticisme. Arrêtez de vous faire des films pour servir votre narratif s'il-vous-plaît.
oui la serie a pris en maturité et a évolué cela doit faire plaisir a nombre de joueurs.
Pour ma part Gow a la base était décomplexé et un rapport de force entre les pouvoirs juste qui se réglait a coups de fracassage de crane avec du hit combo .
la trilogie première va revenir mais j'aimerais bien que Lawfey pousse plus du coté BTA ce qui pourrait plaire a une bonne partie du public.
Pas besoin de faire le Dragon Age Failguard des God of War
mibugushiden : Je crois que les joueurs sont en pleine saturation et ce que font les américains contrastent tellement avec tous les autres pays...
Le violet c'est woke
Il fallait mettre quoi alors ? du rose ?
Main d’Or des Jötnar
Les Géants de Jötunheim ont accès à de puissantes magies, au point où Odin les voyait comme l’une des plus grandes menaces pour son règne sur les Neuf Mondes.
En tant que Main d’Or des Jötnar, la plus puissante protectrice des Géants, Faye possède des pouvoirs terrifiants, y compris celui de manipuler les âmes.
Après être arrivée dans l’au-delà des dieux, un endroit imprégné des plus anciennes magies, les compétences en lien avec les âmes de Faye ont été grandement amplifiées.
Dans l’Everywhen, Faye peut frapper ses ennemis à l’aide de sa paume dorée tellement fort que leurs âmes se détachent de leurs corps. Ainsi, Faye peut directement attaquer leurs âmes, les projeter sur d’autres ennemis, et plus encore, créant des possibilités de combos qui, nous l’espérons, seront amusantes à maîtriser pour les joueurs.
https://blog.fr.playstation.com/2026/06/03/premier-apercu-de-god-of-war-laufey/
Les différentes couleurs de magie : https://blog.mediefan.com/magie/couleurs-magie/
Dans God of War Laufey, nous retrouvons donc la magie jaune, violette et verte pour le moment, dans cette bande-annonce. C'est tout à fait possible qu'il y est d'autres couleurs.
Cory Barlog: Du point de vue du gameplay, en quoi s'agit-il d'un jeu God of War ? qu'est ce qui fait que ce jeu s'intègre en quelque sorte dans le panthéon du gameplay de God of War ?
Ariel Lawrence: Eh bien, la violence ne nous fait pas peur, c'est certain. Donc sans aucun doute, fidèle à nos racines brutales. Mais je pense que plus que cela, vous savez, nous nous concentrons sur Faye, sur le récit de son histoire et sur l'exploration du monde à travers ses yeux, vous savez le parcours de son personnage et la façon dont elle découvre ce monde.
Je pense donc qu'au fond, cela fait de nous un jeu God of War et un jeu Santa Monica. Mais Faye nous offre un peu plus d'opportunités que Kratos ne pourrait peut-être le faire. Faye est un peu plus agile dans ce monde que Kratos et je pense qu'elle entretient une relation plus saine avec la magie. Elle n'a pas tout à fait le même passé que Kratos.
Cory Barlog: Elle est plutôt du genre à embrasser la magie tandis que Kratos est un utilisateur sceptique de la magie.
Ariel Lawrence: Donc, étant donné que nous évoluons dans un monde aussi rempli de magie, nous pouvons vraiment exploiter cet aspect avec Faye. Et nous voulons rester fidèles aux caractéristiques d'un jeu God of War, vous savez, juste ça... le contact, le combat, cette agilité, l'exploration de notre monde, l'histoire au coeur de tout.
Extrait tiré de https://www.youtube.com/watch?v=jm43XdyL9gc
tokito ouais alors attention à ne pas faire de l'anti américanisme primaire en mettant sur un piédestal ce qui se fait ailleurs. Car bon je viens de me taper les 19mn de Blood Message, et niveau originalité on repassera, c'est juste du Plage Tale avec du pointe d'Uncharted. Si tu veux de l'originalité tu prends des jeux indé et là t'aura ce qu'il te faut quel que soit le pays.
masharu "Ce n'est plus de la vision d'artiste mais de la politique de comment doit être traité l'image de la femme."
Vla l'hypocrisie venant de ta part sans déconner. Les artistes font ce qu'ils veulent et basta, c'est pas toi qui défend ca normalement quand ils décident de mettre en avant des gros seins et des culs bien rebondis ? Ben accepte aussi le fait qu'ils décident de représenter un personnage féminin d'une manière différente de ta vision de la femme, bref comme ils le souhaitent.
Ce que j'en ai marre d'avoir à chaque fois ce sujet qui revient sur la table dès qu'une meuf est une héroine d'un jeu. Mais laissez les devs faire ce qu'ils veulent bordel. Ce sujet bizarrement il n'est discuté que quand il y a une meuf à l'écran. Rien vu à ce sujet sur Control Resonant par exemple, on se demande pourquoi. C'est fatiguant.
Et puis l'héroïne... On parle quand même de la femme de Kratos. Je ne demande pas un mannequin ou un canon absolu, mais là, je trouve son design franchement peu inspiré.
Quand je compare avec des jeux comme Tide of Annihilation ou le nouveau Stellar Blade, il n'y a pas photo. Stellar Blade m'a mis une vraie claque avec le punch des animations, la mise en scène et les effets de caméra. Ça respire l'action du début à la fin. C'est exactement ce que j'attends d'un jeu du genre : quelque chose de nerveux, spectaculaire et qui donne envie de prendre la manette.
À l'heure actuelle, c'est même devenu le jeu que j'attends le plus dans cette catégorie.
Pour Tide of Annihilation, ce qui m'impressionne surtout, c'est la richesse du système de combat. La variété des combos et les effets visuels me rappellent beaucoup Devil May Cry. Ça a l'air fun, technique et surtout bien plus dynamique que ce que ce futur God of War a montré jusqu'à présent.
Oui bien sûr, le CV ne fait pas la qualité du travail je dis juste que, au vu du CV, il est difficile de dire que c'est pas justifiée cette position de game director. C'est mérité je trouve.
Cette personne va devoir faire ses preuves comme tout le monde après, comme (ou pas) un Jim Ryan, mais je dis juste que c'est vraiment justifié d'avoir eu cette opportunité, je ne peux pas juger de la qualité du travail avant la sortie du jeu mais ça c'est un autre sujet.
pcverso
Le cube est déstabilisant. Je pense quand même qu'on va avoir un dénouement bizarre qui va + justifier (j'espère), j'imagine pas qu'ils aient mis un cube sans une bonne raison derrière,...après on jugera manette en main si c'est pertinent.
On avait un peu le "comic relief" avec la tête de Mimir dans GoW ou Ratatoskr (qui reste une créature mythologique nordique réelle)
En tout cas j’ai trop hâte, ça va être une dinguerie
ça manque clairement d'idée et d'inspiration, et ça tombe dans des choix WTF parce qu'on sait plus quoi proposer..
C'est un peu comme au cinema, on fait un film tres populaire, on decide donc de traire la vache jusqu'au la derniere goute de lait, et petit a petit, les suites divisent (ça a deja été nettement plus le cas de Ragnarok que 2018 ) et/ou laissent indifferent.
wickette pour le cube j'espere que c'est plus de la maladresse dans la com' du jeu qu'un reel truc gelatineux qui va te suivre un bonne partie de l'aventure...
En terme d'idée de merde, je la place encore un tres bon cran au dessus de l'idée de la moto dans Metroid Prime 4
mattewlogan GoW n'a pas besoin de se donner de la visibilité en parlant de lui, je suis pas convaincu que ça soit une victoire de parler de choix qui divisent.
pour moi, je vois ça clairement comme un risque qu'il se vende nettement moins que les 2 autres episodes nordiques. Je pense meme que c'est tres tres probable que ça soit le cas s'ils se ratrappent pas niveau com'.
Il y avait tant d’autre personnage « femme » dans Ragnarok avec 100 fois plus de charisme et d’intérêt que Fay qui aurait mérité un spin off, je pense à Freya ou Sif.
Fay est tellement inintéressante dans son écriture et pour couronner le tout il y ont donné un physique ingrat avec un visage absolument vilain.
En terme d'idée de merde, je la place encore un tres bon cran au dessus de l'idée de la moto dans Metroid Prime 4
Idée de merde surement pas. L'Everywhen est le berceau et le point d'aboutissement vers lequel toute magie retourne.
Rue (les rubans) pourrait bien être associé à La Dame du Lac une magicienne, protectrice et ensorceleuse
Phranque, le cube rempli d'eau y est représenté par la magie de couleur verte et Rue (les rubans) par la couleur violette (associé au pouvoir)
C'est le symbole de la mythologie celtique en bas à droite dans God of War 2018
https://histoires-du-monde.com/legendes-medievales/lhistoire-de-la-dame-du-lac-dans-la-mythologie-celtique/
osiris67 oui oui... T'as dit quelque chose sur le fait que le perso principal de Control 2 soit devenu un mec ? C'est pas woke là ? Ah non merde ca ne rentre pas dans la définition que personne ne connaît. Mais bon en vrai, c'est normal de ne rien dire sur le sujet car la plupart des gens eux s'en tapent. Mais bon comme d'hab vous venez parler uniquement quand c'est une meuf et vous nous sortez votre mot fourre pour soit disant justifier tout ca.