. Il faut dire que ce retard, bien que prévisible, a fait grincer des dents côté joueurs comme côté investisseurs. Et quoi de mieux qu’une nouvelle bande-annonce maîtrisée pour recentrer la conversation sur l’essentiel : le jeu lui-même.Après un premier trailer largement focalisé sur, c’est cette foisqui est mis en lumière. Le duo se précise dans la lignée des duos criminels légendaires qui avait déjà pu être évoquée il y a très longtemps.. On est loin d’un simple lifting de la version 2002... Evolution technologique oblige. Et nous pouvons tout de même constater queSans montrer de gameplay, ce trailer continue de poser l’univers et chaque plan semble pensé pour nourrir l’imaginaire collectif sans trop en dévoiler.Ce choix de publier un nouveau trailer juste après l’annonce du report à 2026 n’a rien d’anodin. Il permet de reprendre la main sur le récit, d’entretenir l’intérêt du public, et de rassurer les actionnaires sur la solidité du projet.