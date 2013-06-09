Le leaker AMD, KeplerL2 vient de donner une estimation de prix de la PS6 :
Avec SSD Gen5 1To et sans lecteur.
Selon mes estimations actuelles, la nomenclature (BOM) de la PS6 s'élève à environ 760 $, je dirais donc qu'un prix de 699 $ reste envisageable avec une subvention raisonnable. La question est de savoir si Sony va même se donner cette peine maintenant que la Xbox n'est plus un concurrent direct.
Et il donne les raisons de la hausse du prix de la PS5:
La RAM, la mémoire NAND et, je crois, AMD augmentent également leurs prix en raison de la demande liée à l'IA pour leurs processeurs et leurs cartes graphiques, et parce qu'ils ne veulent pas que leurs activités de produits semi-personnalisés réduisent leurs marges bénéficiaires.
Et que en gros après avoir subventionné la PS5 pendant les 4 premières années, Sony ne veulent plus perdre d'argent en subventionnant du hardware vieillissant, jusqu'à la PS6.
Bref dans tous les cas, les ventes vont bien s'écrouler, et qu'ils viennent pas râler!
1000€ ça serait autre chose.
Donc non seulement les ventes vont chuter, mais pire la confiance se perd, et la base de fan diminue... combiner a ca, la politisation du jv, la censure et la liberté créatrice en chute libre, la hausse de prix des jeux, et les temps de développent toujours plus long...
le crash dans le secteur s'étant déja entamer l'année passée avec les licenciement a la pelle, les rachat/liquidation, une chute drastique du nombre totale de console vendue (et oui malgré le succès de la switch 2)
Bref un crash avec une pente bien moins brutal qu'en 83 mais avec une durée qui risque de dépasser les 10 ans voir mettre carrément fin au secteur... et vu que l'effet d'un crash est toujours a retardement, quand cela commence a se voir, c'est qu'il est déja trop tard pour agir (et ca commence a se voir)
Maintenant ça sera uniquement Nintendo voir Steam.
Cette crise est une bombe à retardement
Même la Switch 2 et la Xbox vont y passer
Sony avait subventionné en gros dans les $50 avant augmentation des coûts pour vendre la console $500.
Donc $700 (avec subvention), c'est avant la TVA. Avec la TVA, on est donc à $840 et donc $850 avec une petite marge distributeur.
Sans lecteur.
Aurait il augmenté ses prix de façon aussi importante si Xbox aurait vendu 80 millions de machines avec 60 millions d’abonnés GP ? On peut douter de cela.
Même Nintendo va y passer
900€ + Lecteur Blu-ray + Socle = Plus de 1.000€
Et oui tout se passe comme prévu.
Dans quel monde les types qui gèrent la marque peuvent raisonnablement penser que leur prochaine machine se vendra à la pelle avec un prix de départ de minimum 700$ ? Ils rêvent éveiller. Certes en augmentant abusivement le prix de la PS5, ils vont compenser l'un des points faibles de la PS6 (le crossgen) mais je ne crois pas une seconde au succès massif d'une machine vendue à ce prix. De manière plus globale, je pense que le secteur du jv va au devant d'une crise profonde et que l'IA causera soit sa transformation totale soit son effondrement. Mais des consoles hors de prix et des jeux au développement interminables à plusieurs centaines de millions c'est intenable.
Je trouve ça dingue tout de même qu’une machine qui a bientôt 6 ans et qui n’est plus une bête de course se vend 650€ au lieu de 500.
Maintenant est-ce que les gens vont prendre l’habitude d’un loisir très cher ? Et dire que la PS4, au lancement rapportée 18$ par machine vendues.
negan publié le 27/03/2026 à 13:35
ouroboros4 '' La concurrence n'a rien à voir''
Oui Oui on en reparlera dans les années qui viennent
Encore une fois les faits me donne raison
Va justifier les augmentations de prix de MS dans ce cas.
Toujours aussi bête ma parole
mais a la base l'argument de la console était que le hardware était vendu sans marge et que c'était pour ca que les jeux était plus cher car le constructeur ponctionnait sur les jeux...
et 540 $ ( et c'est une surestimation) ca fait 470 euro (on est plus sur du 430 euro) qui aurait du baisser sur le temps (malgré l'augmentation de la ram) donc on devrait être a un cout de production actuelle avec l'augmentation de la ram d'une ps5 devrait être aujourd'hui de 400 euro donc 460 $
Quand l'économie va mal, c'est pas en rendant les choses plus chère que les gens vont se jeter dessus, au contraire ils s'en passeront plus facilement que jamais.
Surtout que là c'est 700 balles sans lecteur. Donc dans les 800 avec lecteur, voir plus. Donc sans moi
Et comme il est hors de question que j'achète une console full demat à 700 balles
Ma PS5 je l'ai eu a 250 balles avec la reprise de ma PS4 Pro. Là elle elle sera a 650 balles, 400 balles de plus que je l'ai payé, 6 ans plus tard
Vu les prix délirants annoncés pour des consoles de salon et une gen qui est en plus médiocre par rapport à la précédente (en parlant seulement de Playstation, la Xbox depuis la Xbox 360 c'est vraiment pas terrible...) je vais rester full PC à l'issu de cette Gen et investir dans une RTX 6070 (voire une RTX 6080 vu que je vais économiser en faisant l'impasse sur la PS6 et la Xbox Hélix) pour remplacer ma RTX 3070 viellisante avec une Switch 2 en plateforme secondaire.
Je pense qu’on ne représente pas le public général. Les joueurs qui achète 4/5 jeux par ans n’irons jamais sur PC.
En principe sur tout le long de la vie d'une console, les coups sont maitrisé et notamment avec des process de production et du hardware optimisé les constructeurs peuvent (parfois, c'est clairement pas généralisé, Nintendo ne le fait jamais par exemple) opérer une baisse de prix, surtout quand les ventes stagnent voir s'effondrent.
Là ont est dans un cas où les principaux fournisseurs de composants augmentent drastiquement leurs prix, que ce soit pour le consommateur ou les consoliers et ont sais depuis des années que c'est pas sur les machines que les constructeurs se font une marge confortable mais sur le software et les services. En toute transparence, qu'elle est la stratégie à prendre pour un Sony ou un Microsoft (peut-être moins pour eux cela dit) pour qui l'entertainment est un secteur génératif de cash par rapport à d'autres département quand t'es dépendant de certains composant hardware qui ont des tarifs qui explosent ? Essuyer les pertes en espérant que ça revienne à la normal (sachant qu'ont parle de ça pour l'année prochaine dans le meilleur des cas) ? C'est impossible, ça fait beaucoup trop de fric et c'est beaucoup trop dangereux.
Je prend mon cas personnel en parallèle, dans mon boulot quand j'achète de la matière ou des accessoires pour les chantiers solaire, TOUT les prix ont augmenté, et ont en ai fortement dépendant. Malgré la bonne entente qu'ont a avec certains fournisseurs et donc des tarifs privilégié, en ce moment c'est du 15% de plus en moyenne et forcément pour garder notre marge ont augmente les prix aux clients, ont a absolument pas la possibilité d'absorber la différence surtout qu'ont a aucune idée de quand ça va baisser.
C'est utopique de penser que les gros groupes ont assez de cash pour ne pas avoir à augmenter les prix pour les clients, et si c'était pas au niveau du hardware ça serait sur les services (grosse hausse du PSN+ par exemple) ou les jeux.
shambala93 : Effectivement, le grand public qui jouent aux jeux tiers (FIFA, COD ect...) qui s'achètent une Playstation pour jouer entre amis ou les joueurs occasionnels sur console, très peu iront dans le monde du PC.
La Gen PS5/Xbox Series, la pire des Gen pour moi.
Mon postulat était que Sony avait augmenté son prix pour faire des promotions. Car si il perdait vraiment de l'argent, en commerce on n'augmente un prix pour après en reperdre avec des promo de plus de 3 mois dans l'année.
marcus62 Je suis curieux de savoir la stat, parmi les possesseurs PS5, combien ont un PC gamer à côté.
Difficile a dire mais ce qui est clair c'est que les console ne représente plus le publique générale, et que la base de joueurs est aujourd'hui plus importante sur pc ( et je dis bien base de joueurs et pas argent généré) mais je planche statistiquement sur un bon 30% a 50% voir un peu plus depuis cette gen (pour playstation, il reste encore aussi xbox et switch)... j'ai demander une probabilité via l'ia et elle me donne plus ou moins le même résultat... sachant que suivant le pays l'adoption du pc est plus ou moins grande
1. Augmentation des coûts hardware ? Ok, ils ne peuvent pas y échapper.
2. Plus envie de subventionner ses consoles ? Ok pourquoi pas, cette stratégie n'est au finale que très rarement à l'avantage des consommateurs. T'offrir l'imprimante pour te saigner sur les cartouches d'encre, c'est pas mon kiff, ce genre de techniques sont rarement populaire.. et c'est une des raisons qui m'a fait m'éloigner des consoles pour ma machine principale.
Mais dans ce cas, qu'ils retirent leur abonnement obligatoire pour jouer online, qu'ils ouvrent leurs stores avec des prix dématérialisée souvent élevés, qu'ils arrêtent de prendre 30% de commission sur tous les achats
on verra ce qu'ils feront en catastrophe début de la prochaine gen, a moins qu'il ne se décide de lâcher le jv et de se lancer dans l'IA comme microsoft
, c'est marrant ce constat MAINTENANT parce que il y a quelques mois c'était vrai aussi pourtant il ne prenait pas ça en compte , bref il ne veut pas assumer ses déclarations
Quel est l'intérêt d'augmenter les prix des consoles pour absorber la hausse du prix des composants si derrière tu baisse le prix de l'abo online ou prend une commission plus faible sur le store ? Ca n'a aucun sens, tu reviens au point de départ.
Voici une version **format “commentaire structuré” (10 lignes par console)** ????
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### ???? Neo Geo (1990)
* Console ultra premium de SNK
* Prix de lancement : 649$
* Prix ajusté inflation : ≈ 1 550$
* Positionnée comme une borne d’arcade à domicile
* Jeux extrêmement chers (200$+)
* Public cible : niche, joueurs fortunés
* Très peu démocratisée à l’époque
* Puissance énorme pour son temps
* Image de console “mythique” aujourd’hui
* ???? Toujours la console la plus chère inflation incluse
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### ???? 3DO (1993)
* Console conçue par The 3DO Company
* Prix de lancement : 699$
* Prix ajusté inflation : ≈ 1 300–1 500$
* Modèle économique basé sur licences constructeurs
* Technologie avancée pour l’époque
* Peu de jeux convaincants
* Prix beaucoup trop élevé
* Mauvais timing face à la concurrence
* Gros échec commercial
* ???? Une des consoles les plus chères jamais lancées
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### ???? Atari 5200 (1982)
* Console de Atari
* Prix ajusté inflation : ≈ 900$+
* Successeur de l’Atari 2600
* Manettes peu fiables
* Catalogue de jeux limité
* Mauvaise ergonomie globale
* Peu de succès commercial
* Image négative avec le temps
* Exemple d’échec early gaming
* ???? Trop chère pour sa qualité
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### ???? PlayStation 3 (2006)
* Console de Sony
* Prix de lancement : 599$ (modèle haut de gamme)
* Prix ajusté inflation : ≈ 800–1000$
* Inclut lecteur Blu-ray (innovation majeure)
* Architecture complexe (Cell)
* Très puissante mais difficile à exploiter
* Critiquée pour son prix à la sortie
* Démarrage difficile
* Devient un succès sur la durée
* ???? Une console en avance sur son temps
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### ???? Sega Saturn (1995)
* Console de Sega
* Prix de lancement : 399$
* Prix ajusté inflation : ≈ 800$+
* Architecture complexe (multi-processeurs)
* Difficile à développer
* Concurrence forte de la PlayStation
* Mauvais lancement aux US
* Catalogue limité hors Japon
* Échec commercial global
* ???? Prix trop élevé + stratégie ratée
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### ???? Consoles modernes (PS5 / Xbox Series)
* PlayStation 5 et Xbox Series X
* Prix de lancement : ~499–599$
* Prix inflation : ≈ 600–700$
* Performances très élevées
* Stockage SSD rapide
* Coût maîtrisé malgré la techno
* Production optimisée
* Marché très concurrentiel
* Accessibilité plus large
* ???? Moins chères que certaines consoles anciennes
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Si tu veux, je peux faire une version encore plus intéressante :
???? **prix vs salaire moyen de l’époque** (là tu réalises à quel point la Neo Geo était inaccessible ????)
Tu va pas me dire que le coût de production de la PS5 était de 500 euros avant cette histoire de ram….