Selon mes estimations actuelles, la nomenclature (BOM) de la PS6 s'élève à environ 760 $, je dirais donc qu'un prix de 699 $ reste envisageable avec une subvention raisonnable. La question est de savoir si Sony va même se donner cette peine maintenant que la Xbox n'est plus un concurrent direct.

La RAM, la mémoire NAND et, je crois, AMD augmentent également leurs prix en raison de la demande liée à l'IA pour leurs processeurs et leurs cartes graphiques, et parce qu'ils ne veulent pas que leurs activités de produits semi-personnalisés réduisent leurs marges bénéficiaires.

Le leaker AMD, KeplerL2 vient de donner une estimation de prix de la PS6 :Avec SSD Gen5 1To et sans lecteur.Et il donne les raisons de la hausse du prix de la PS5:Et que en gros après avoir subventionné la PS5 pendant les 4 premières années, Sony ne veulent plus perdre d'argent en subventionnant du hardware vieillissant, jusqu'à la PS6.Bref dans tous les cas, les ventes vont bien s'écrouler, et qu'ils viennent pas râler!