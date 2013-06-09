SONY Waypoint
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KeplerL2 : estimation prix de la PS6 et les raisons de la hausse de prix de la PS5
Les studios Sony


Le leaker AMD, KeplerL2 vient de donner une estimation de prix de la PS6 :

Avec SSD Gen5 1To et sans lecteur.

Selon mes estimations actuelles, la nomenclature (BOM) de la PS6 s'élève à environ 760 $, je dirais donc qu'un prix de 699 $ reste envisageable avec une subvention raisonnable. La question est de savoir si Sony va même se donner cette peine maintenant que la Xbox n'est plus un concurrent direct.


Et il donne les raisons de la hausse du prix de la PS5:

La RAM, la mémoire NAND et, je crois, AMD augmentent également leurs prix en raison de la demande liée à l'IA pour leurs processeurs et leurs cartes graphiques, et parce qu'ils ne veulent pas que leurs activités de produits semi-personnalisés réduisent leurs marges bénéficiaires.


Et que en gros après avoir subventionné la PS5 pendant les 4 premières années, Sony ne veulent plus perdre d'argent en subventionnant du hardware vieillissant, jusqu'à la PS6.

Bref dans tous les cas, les ventes vont bien s'écrouler, et qu'ils viennent pas râler!
Neogaf - https://www.neogaf.com/threads/sony-hikes-up-ps5-pricing-in-april-ps5-%E2%80%93-649-99-ps5-digital-edition-%E2%80%93-599-99-ps5-pro-%E2%80%93-899-99-portal-249-99.1695175/page-24#post-271425735
    tags : sony ps5 ps6
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    kisukesan
    posted the 03/28/2026 at 06:49 AM by jenicris
    comments (43)
    derno posted the 03/28/2026 at 06:59 AM
    La génération qui me fera arrêter le jeu vidéo....je ne pensais pas que ce serait par la contrainte même du constructeur.
    cleptomaniak posted the 03/28/2026 at 07:11 AM
    Le prix de la RAM a quadruplé, donc l’augmentation est normale.
    shambala93 posted the 03/28/2026 at 07:23 AM
    700€ psychologiquement je trouve que ça passe.
    1000€ ça serait autre chose.
    keiku posted the 03/28/2026 at 07:26 AM
    peu importe les raison au dessus de 400 euro c'est déja trop cher et ca limite le nombre d'acheteur, en plus de ca la déception de cette gen est telle que contrairement au passage de la ps4 a la ps5, la majorité du publique sera déja réticent a passer a la ps6 surtout vu le nombre de remake, remaster qu'on se tape et les période de transition qui ne sont encore aujourd'hui toujours pas terminée entre la ps4 et la ps5...

    Donc non seulement les ventes vont chuter, mais pire la confiance se perd, et la base de fan diminue... combiner a ca, la politisation du jv, la censure et la liberté créatrice en chute libre, la hausse de prix des jeux, et les temps de développent toujours plus long...

    le crash dans le secteur s'étant déja entamer l'année passée avec les licenciement a la pelle, les rachat/liquidation, une chute drastique du nombre totale de console vendue (et oui malgré le succès de la switch 2)

    Bref un crash avec une pente bien moins brutal qu'en 83 mais avec une durée qui risque de dépasser les 10 ans voir mettre carrément fin au secteur... et vu que l'effet d'un crash est toujours a retardement, quand cela commence a se voir, c'est qu'il est déja trop tard pour agir (et ca commence a se voir)
    kameofever posted the 03/28/2026 at 07:27 AM
    La PS5 sera ma dernière console Sony.
    Maintenant ça sera uniquement Nintendo voir Steam.
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 07:31 AM
    On se doute bien que Sony n'a pas augmenter ses prix pour le plaisir.
    Cette crise est une bombe à retardement
    Même la Switch 2 et la Xbox vont y passer
    nyseko posted the 03/28/2026 at 07:35 AM
    La PS5 était estimé à $450 de coûts en 2020. Avec 20% de TVA, ça donne $540 et il faut encore rajouter la marge distributeurs.

    Sony avait subventionné en gros dans les $50 avant augmentation des coûts pour vendre la console $500.

    Donc $700 (avec subvention), c'est avant la TVA. Avec la TVA, on est donc à $840 et donc $850 avec une petite marge distributeur.

    Sans lecteur.
    shambala93 posted the 03/28/2026 at 07:35 AM
    ouroboros4
    Aurait il augmenté ses prix de façon aussi importante si Xbox aurait vendu 80 millions de machines avec 60 millions d’abonnés GP ? On peut douter de cela.
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 07:38 AM
    shambala93 si la pression devient trop forte sans aucun doute.
    Même Nintendo va y passer
    edgar posted the 03/28/2026 at 07:41 AM
    À noter que la PS5 Pro devient « officiellement » la première console de l’histoire à dépasser les 1.000€

    900€ + Lecteur Blu-ray + Socle = Plus de 1.000€

    Et oui tout se passe comme prévu.
    sonilka posted the 03/28/2026 at 07:41 AM
    La question est de savoir si Sony va même se donner cette peine

    Dans quel monde les types qui gèrent la marque peuvent raisonnablement penser que leur prochaine machine se vendra à la pelle avec un prix de départ de minimum 700$ ? Ils rêvent éveiller. Certes en augmentant abusivement le prix de la PS5, ils vont compenser l'un des points faibles de la PS6 (le crossgen) mais je ne crois pas une seconde au succès massif d'une machine vendue à ce prix. De manière plus globale, je pense que le secteur du jv va au devant d'une crise profonde et que l'IA causera soit sa transformation totale soit son effondrement. Mais des consoles hors de prix et des jeux au développement interminables à plusieurs centaines de millions c'est intenable.
    shambala93 posted the 03/28/2026 at 07:43 AM
    ouroboros4
    Je trouve ça dingue tout de même qu’une machine qui a bientôt 6 ans et qui n’est plus une bête de course se vend 650€ au lieu de 500.

    Maintenant est-ce que les gens vont prendre l’habitude d’un loisir très cher ? Et dire que la PS4, au lancement rapportée 18$ par machine vendues.
    negan posted the 03/28/2026 at 07:45 AM
    Selon mes estimations actuelles, la nomenclature (BOM) de la PS6 s'élève à environ 760 $, je dirais donc qu'un prix de 699 $ reste envisageable avec une subvention raisonnable. La question est de savoir si Sony va même se donner cette peine maintenant que la Xbox n'est plus un concurrent direct



    negan publié le 27/03/2026 à 13:35
    ouroboros4 '' La concurrence n'a rien à voir''

    Oui Oui on en reparlera dans les années qui viennent


    Encore une fois les faits me donne raison
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 07:46 AM
    negan t'as raison de rien du tout alors tais-toi.
    Va justifier les augmentations de prix de MS dans ce cas.
    Toujours aussi bête ma parole
    keiku posted the 03/28/2026 at 07:48 AM
    nyseko La PS5 était estimé à $450 de coûts en 2020. Avec 20% de TVA, ça donne $540 et il faut encore rajouter la marge distributeurs.

    mais a la base l'argument de la console était que le hardware était vendu sans marge et que c'était pour ca que les jeux était plus cher car le constructeur ponctionnait sur les jeux...

    et 540 $ ( et c'est une surestimation) ca fait 470 euro (on est plus sur du 430 euro) qui aurait du baisser sur le temps (malgré l'augmentation de la ram) donc on devrait être a un cout de production actuelle avec l'augmentation de la ram d'une ps5 devrait être aujourd'hui de 400 euro donc 460 $
    negan posted the 03/28/2026 at 07:49 AM
    ouroboros4 J'ai toujours raison surtout face a un clown comme toi
    rixlos posted the 03/28/2026 at 07:51 AM
    les gens qui se rejouissaient du retour des exclus voila ou étais l'objectif. "Tu veux jouer a Spider Man 3, payes ta console plus chere"
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 07:52 AM
    negan oui oui le fanboy Xbox. Tu as pas quelqu'un a allez insulté ?
    keiku posted the 03/28/2026 at 07:53 AM
    negan la switch reste concurrente direct et sony n'est pas leader donc la concurrence n'a rien n'a voir , par contre steam va devenir un sérieux concurrent pour la suite, et la playstation va devoir s'en faire car steam a déja une légèrement plus grosse base de joueurs que playstation
    jenicris posted the 03/28/2026 at 07:59 AM
    sonilka tu as totalement raison, jamais elle cartonnera a ce prix, et même auprès des mecs qui jouent sur PlayStation depuis la PS1, donc le grand public...avec le contexte économique actuel, c'est même pas la peine d'espérer un quelconque succès. Ca serait même lunaire de penser l'inverse.
    Quand l'économie va mal, c'est pas en rendant les choses plus chère que les gens vont se jeter dessus, au contraire ils s'en passeront plus facilement que jamais.

    Surtout que là c'est 700 balles sans lecteur. Donc dans les 800 avec lecteur, voir plus. Donc sans moi
    Et comme il est hors de question que j'achète une console full demat à 700 balles

    Ma PS5 je l'ai eu a 250 balles avec la reprise de ma PS4 Pro. Là elle elle sera a 650 balles, 400 balles de plus que je l'ai payé, 6 ans plus tard
    badeuh posted the 03/28/2026 at 08:03 AM
    La nouvelle hausse de prix est aussi l'occasion de booster les chiffres de l'année fiscale 2025 qui se terminera le 31 mars. Sachant que pour la fiscal year 2026 il y a aura un retour au prix normal (qui sera vu comme une baisse) et GTA6, tout roule pour Sony
    negan posted the 03/28/2026 at 08:07 AM
    ouroboros4 Toi Bozo la chtouille
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 08:10 AM
    negan quand on ne sait plus quoi répondre.
    marcus62 posted the 03/28/2026 at 08:21 AM
    Dans l'état, pour la première fois depuis que j'ai commencé le jeu vidéo, je compte faire l'impasse sur la prochaine Playstation et la prochaine Xbox (j'ai toujours eu les deux dans le salon, PS2/Xbox, PS3/Xbox 360, PS4/One, PS5/XSX avec toujours le PC en plateforme principale et avec une console Nintendo -GameBoy, DS, Switch- à côté)

    Vu les prix délirants annoncés pour des consoles de salon et une gen qui est en plus médiocre par rapport à la précédente (en parlant seulement de Playstation, la Xbox depuis la Xbox 360 c'est vraiment pas terrible...) je vais rester full PC à l'issu de cette Gen et investir dans une RTX 6070 (voire une RTX 6080 vu que je vais économiser en faisant l'impasse sur la PS6 et la Xbox Hélix) pour remplacer ma RTX 3070 viellisante avec une Switch 2 en plateforme secondaire.
    keiku posted the 03/28/2026 at 08:35 AM
    marcus62 c'est globalement ce que les gens vont faire sur le long terme, et c'est pour ca que sony est en train de vouloir récupérer ses exclus (pour garder une fanbase minimum qui doit être au alentour de 20 millions de joueurs)...
    shambala93 posted the 03/28/2026 at 08:43 AM
    marcus62
    Je pense qu’on ne représente pas le public général. Les joueurs qui achète 4/5 jeux par ans n’irons jamais sur PC.
    keiku posted the 03/28/2026 at 08:46 AM
    shambala93 le public steam a une plus grosse base de joueurs que le publique playstation... donc playstation ne représente plus le publique général
    naoshige11 posted the 03/28/2026 at 08:55 AM
    keiku c'est pas si simple.
    En principe sur tout le long de la vie d'une console, les coups sont maitrisé et notamment avec des process de production et du hardware optimisé les constructeurs peuvent (parfois, c'est clairement pas généralisé, Nintendo ne le fait jamais par exemple) opérer une baisse de prix, surtout quand les ventes stagnent voir s'effondrent.

    Là ont est dans un cas où les principaux fournisseurs de composants augmentent drastiquement leurs prix, que ce soit pour le consommateur ou les consoliers et ont sais depuis des années que c'est pas sur les machines que les constructeurs se font une marge confortable mais sur le software et les services. En toute transparence, qu'elle est la stratégie à prendre pour un Sony ou un Microsoft (peut-être moins pour eux cela dit) pour qui l'entertainment est un secteur génératif de cash par rapport à d'autres département quand t'es dépendant de certains composant hardware qui ont des tarifs qui explosent ? Essuyer les pertes en espérant que ça revienne à la normal (sachant qu'ont parle de ça pour l'année prochaine dans le meilleur des cas) ? C'est impossible, ça fait beaucoup trop de fric et c'est beaucoup trop dangereux.

    Je prend mon cas personnel en parallèle, dans mon boulot quand j'achète de la matière ou des accessoires pour les chantiers solaire, TOUT les prix ont augmenté, et ont en ai fortement dépendant. Malgré la bonne entente qu'ont a avec certains fournisseurs et donc des tarifs privilégié, en ce moment c'est du 15% de plus en moyenne et forcément pour garder notre marge ont augmente les prix aux clients, ont a absolument pas la possibilité d'absorber la différence surtout qu'ont a aucune idée de quand ça va baisser.

    C'est utopique de penser que les gros groupes ont assez de cash pour ne pas avoir à augmenter les prix pour les clients, et si c'était pas au niveau du hardware ça serait sur les services (grosse hausse du PSN+ par exemple) ou les jeux.
    marcus62 posted the 03/28/2026 at 08:55 AM
    keiku : Je suis curieux de savoir la stat, parmi les possesseurs PS5, combien ont un PC gamer à côté.

    shambala93 : Effectivement, le grand public qui jouent aux jeux tiers (FIFA, COD ect...) qui s'achètent une Playstation pour jouer entre amis ou les joueurs occasionnels sur console, très peu iront dans le monde du PC.

    La Gen PS5/Xbox Series, la pire des Gen pour moi.
    kidicarus posted the 03/28/2026 at 08:59 AM
    Comment vous pouvez croire que la ps6 soit moins cher que la ps5. Ça n'a pas de sens où Sony ment sur le coût de production de la pst comme je l'ai déjà dit depuis la première augmentation.

    Mon postulat était que Sony avait augmenté son prix pour faire des promotions. Car si il perdait vraiment de l'argent, en commerce on n'augmente un prix pour après en reperdre avec des promo de plus de 3 mois dans l'année.
    naoshige11 posted the 03/28/2026 at 09:04 AM
    marcus62 j'ai vu une vidéo hier sur les ventes de JV et d'habitudes de consommation en France, pour 2025 le marché du JV PC en représente 26% et stagne par rapport à 2024, le seul marché qui a une forte croissance c'est le mobile avec +11% par rapport à 2024. Le reste, les 44% ce sont les consoles et connaissant la popularité de Playstation en France ont peut plus ou moins en conclure qu'1/3 des possesseurs de PS5 ont aussi un PC pour jouer à côté.
    brook1 posted the 03/28/2026 at 09:07 AM
    C'est ce qui arrive quand t'es dépendant de tes fournisseurs.
    keiku posted the 03/28/2026 at 09:09 AM
    naoshige11 mais nintendo s'en foute plein les poches et ne s'en cache pas

    marcus62 Je suis curieux de savoir la stat, parmi les possesseurs PS5, combien ont un PC gamer à côté.

    Difficile a dire mais ce qui est clair c'est que les console ne représente plus le publique générale, et que la base de joueurs est aujourd'hui plus importante sur pc ( et je dis bien base de joueurs et pas argent généré) mais je planche statistiquement sur un bon 30% a 50% voir un peu plus depuis cette gen (pour playstation, il reste encore aussi xbox et switch)... j'ai demander une probabilité via l'ia et elle me donne plus ou moins le même résultat... sachant que suivant le pays l'adoption du pc est plus ou moins grande
    51love posted the 03/28/2026 at 09:10 AM
    Sony veut le beurre, l'argent du beurre et le cul des gamers comme on dit


    1. Augmentation des coûts hardware ? Ok, ils ne peuvent pas y échapper.
    2. Plus envie de subventionner ses consoles ? Ok pourquoi pas, cette stratégie n'est au finale que très rarement à l'avantage des consommateurs. T'offrir l'imprimante pour te saigner sur les cartouches d'encre, c'est pas mon kiff, ce genre de techniques sont rarement populaire.. et c'est une des raisons qui m'a fait m'éloigner des consoles pour ma machine principale.


    Mais dans ce cas, qu'ils retirent leur abonnement obligatoire pour jouer online, qu'ils ouvrent leurs stores avec des prix dématérialisée souvent élevés, qu'ils arrêtent de prendre 30% de commission sur tous les achats
    keiku posted the 03/28/2026 at 09:13 AM
    51love Mais dans ce cas, qu'ils retirent leur abonnement obligatoire pour jouer online, qu'ils ouvrent leurs stores avec des prix dématérialisée souvent élevés, qu'ils arrêtent de prendre 30% de commission sur tous les achats

    on verra ce qu'ils feront en catastrophe début de la prochaine gen, a moins qu'il ne se décide de lâcher le jv et de se lancer dans l'IA comme microsoft
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 09:14 AM
    "avec une subvention raisonnable Est ce que Sony va se donner cette peine , maintenant si je Xbox n'est plus un concurrent direct"

    , c'est marrant ce constat MAINTENANT parce que il y a quelques mois c'était vrai aussi pourtant il ne prenait pas ça en compte , bref il ne veut pas assumer ses déclarations
    naoshige11 posted the 03/28/2026 at 09:17 AM
    51love mais ça sert à rien...
    Quel est l'intérêt d'augmenter les prix des consoles pour absorber la hausse du prix des composants si derrière tu baisse le prix de l'abo online ou prend une commission plus faible sur le store ? Ca n'a aucun sens, tu reviens au point de départ.
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 09:18 AM
    Le mec est passé de 600€ d'estimation il y a de ça genre 3 mois a 700€ et estime que c'est pas sûr du fait que Xbox ne soit plus un concurrent direct alors même que ce fait était déjà présent précédemment mais qu'on ne l'entendait pas
    kratoszeus posted the 03/28/2026 at 09:21 AM
    edgar faudrait calculer avec l'inflation =>

    Voici une version **format “commentaire structuré” (10 lignes par console)** ????

    ---

    ### ???? Neo Geo (1990)

    * Console ultra premium de SNK
    * Prix de lancement : 649$
    * Prix ajusté inflation : ≈ 1 550$
    * Positionnée comme une borne d’arcade à domicile
    * Jeux extrêmement chers (200$+)
    * Public cible : niche, joueurs fortunés
    * Très peu démocratisée à l’époque
    * Puissance énorme pour son temps
    * Image de console “mythique” aujourd’hui
    * ???? Toujours la console la plus chère inflation incluse

    ---

    ### ???? 3DO (1993)

    * Console conçue par The 3DO Company
    * Prix de lancement : 699$
    * Prix ajusté inflation : ≈ 1 300–1 500$
    * Modèle économique basé sur licences constructeurs
    * Technologie avancée pour l’époque
    * Peu de jeux convaincants
    * Prix beaucoup trop élevé
    * Mauvais timing face à la concurrence
    * Gros échec commercial
    * ???? Une des consoles les plus chères jamais lancées

    ---

    ### ???? Atari 5200 (1982)

    * Console de Atari
    * Prix ajusté inflation : ≈ 900$+
    * Successeur de l’Atari 2600
    * Manettes peu fiables
    * Catalogue de jeux limité
    * Mauvaise ergonomie globale
    * Peu de succès commercial
    * Image négative avec le temps
    * Exemple d’échec early gaming
    * ???? Trop chère pour sa qualité

    ---

    ### ???? PlayStation 3 (2006)

    * Console de Sony
    * Prix de lancement : 599$ (modèle haut de gamme)
    * Prix ajusté inflation : ≈ 800–1000$
    * Inclut lecteur Blu-ray (innovation majeure)
    * Architecture complexe (Cell)
    * Très puissante mais difficile à exploiter
    * Critiquée pour son prix à la sortie
    * Démarrage difficile
    * Devient un succès sur la durée
    * ???? Une console en avance sur son temps

    ---

    ### ???? Sega Saturn (1995)

    * Console de Sega
    * Prix de lancement : 399$
    * Prix ajusté inflation : ≈ 800$+
    * Architecture complexe (multi-processeurs)
    * Difficile à développer
    * Concurrence forte de la PlayStation
    * Mauvais lancement aux US
    * Catalogue limité hors Japon
    * Échec commercial global
    * ???? Prix trop élevé + stratégie ratée

    ---

    ### ???? Consoles modernes (PS5 / Xbox Series)

    * PlayStation 5 et Xbox Series X
    * Prix de lancement : ~499–599$
    * Prix inflation : ≈ 600–700$
    * Performances très élevées
    * Stockage SSD rapide
    * Coût maîtrisé malgré la techno
    * Production optimisée
    * Marché très concurrentiel
    * Accessibilité plus large
    * ???? Moins chères que certaines consoles anciennes

    ---

    Si tu veux, je peux faire une version encore plus intéressante :
    ???? **prix vs salaire moyen de l’époque** (là tu réalises à quel point la Neo Geo était inaccessible ????)
    kratoszeus posted the 03/28/2026 at 09:24 AM
    cleptomaniak les ssd aussi et la pro a 2tb, ils ont prix fois 2 niveau tarif.
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 09:27 AM
    Fin beau retour de bâton pour ceux qui c'étaient moquer de moi et ma PS5 Pro day one
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 09:31 AM
    nyseko oh Putin 850€ sans bénef de la part de sony ?!
    simbaverin posted the 03/28/2026 at 09:31 AM
    naoshige11 Quel est le coût de production de la PS5 avant l’histoire de ram etc….? PlayStation pouvait pas réduire au maximum leurs marge ?

    Tu va pas me dire que le coût de production de la PS5 était de 500 euros avant cette histoire de ram….
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