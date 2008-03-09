Microsoft enclenche une transition majeure côté Xbox. Phil Spencer prendra sa retraite le lundi 23 février 2026, après 38 ans dans l’entreprise (et 12 ans à la tête du gaming)
. Dans le même temps, Sarah Bond, présidente de Xbox depuis 2022, quitte également Microsoft
. Pour assurer la succession, Microsoft nomme Asha Sharma (actuelle présidente de CoreAI) au poste d’EVP et CEO de Microsoft Gaming
, tandis que Matt Booty est promu EVP et Chief Content Officer
pour piloter le contenu et travailler au plus près de la nouvelle direction.
Le départ de Spencer
a un poids particulier parce qu’il n’est pas arrivé “par parachutage” au sommet de la branche Xbox. Il fait partie du paysage depuis les débuts : présent chez Microsoft depuis 1988, il est impliqué dans Xbox depuis l’ère de la première console (2001)
. Avant de prendre la tête de Xbox en 2014, il occupe des rôles structurants côté publishing/first-party : il a notamment été General Manager de Microsoft Game Studios EMEA
, puis il prend des responsabilités plus larges au sein de Microsoft Studios/Microsoft Game Studios
au fil des années.
On ne parle donc pas uniquement d’un patron qui s’en va, mais d’un cadre dont le parcours recoupe une large partie de la vie de la marque, avant et après son âge d’or “console”.
Sous Spencer
, Xbox a pivoté d’une logique “console d’abord” vers un écosystème : rétrocompatibilité, accessibilité renforcée, Game Pass, Play Anywhere et expansion PC/cloud
. C’est aussi sous sa direction que Microsoft a changé d’échelle via les acquisitions, avec ZeniMax/Bethesda puis Activision Blizzard King, redéfinissant le périmètre de Microsoft Gaming en une organisation multi-studios et multi-plateformes
.
Mais le tableau n’est pas uniquement triomphal. IGN souligne une génération Xbox Series X|S restée fragile : démarrage ralenti, manque de software suffisamment “moteur” au bon moment, puis un holiday 2025 décrit comme particulièrement mauvais, sur fond de hausses de prix du hardware et de l’abonnement Game Pass Ultimate
.
A l’inverse, la cadence de sorties semble s’être densifiée récemment, et Microsoft met en avant un pipeline 2026 plus consistant avec notamment le retour de la sainte trinité avec Forza Horizon 6
, Gears of War E-Day
ou encore le remake du premier opus de Halo
. Rappelons également que Fable
devrait aussi être de la partie cette année si les plans ne changent pas.
La nomination de Asha Sharma
envoie un signal clair : Microsoft confie le gaming à un profil “produit/plateforme”, issu de l’IA chez Microsoft. Dans sa prise de parole interne, elle structure sa feuille de route en trois axes : priorité aux jeux, réengagement envers Xbox (avec une mention explicite de la console et des fans historiques), et préparation du “futur du jeu” en intégrant l’IA, tout en affirmant ne pas vouloir sacrifier l’ADN créatif à une logique d’efficacité court terme
.
La promotion de Matt Booty au rôle de Chief Content Officer sert ici de point d’équilibre
: un pilotage contenu/studios renforcé, pensé pour sécuriser l’exécution pendant qu’une nouvelle direction fixe le cap.
Phil Spencer restera en rôle consultatif jusqu’à l’été pour accompagner la passation.
il aurait fait un bien fou à playstation par exemple. c'etait le remplaçant parfait de Yoshida sur l'apres ps4 ^^
Par contre le faire de mettre le gars responsable de l'IA de MS à la tête de Xbox, ça sens vraiment pas bon, surtout quand on voit le carnage niveau gestion de l'IA par MS...
je me demande si ils vont continuer les showcase sans visage "apprécier" du publique pour pousser dans ce sens