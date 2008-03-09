profile
Phil Spencer et Sarah Bond quittent Microsoft
Actualité Xbox
Microsoft enclenche une transition majeure côté Xbox. Phil Spencer prendra sa retraite le lundi 23 février 2026, après 38 ans dans l’entreprise (et 12 ans à la tête du gaming). Dans le même temps, Sarah Bond, présidente de Xbox depuis 2022, quitte également Microsoft. Pour assurer la succession, Microsoft nomme Asha Sharma (actuelle présidente de CoreAI) au poste d’EVP et CEO de Microsoft Gaming, tandis que Matt Booty est promu EVP et Chief Content Officer pour piloter le contenu et travailler au plus près de la nouvelle direction.

Le départ de Spencer a un poids particulier parce qu’il n’est pas arrivé “par parachutage” au sommet de la branche Xbox. Il fait partie du paysage depuis les débuts : présent chez Microsoft depuis 1988, il est impliqué dans Xbox depuis l’ère de la première console (2001). Avant de prendre la tête de Xbox en 2014, il occupe des rôles structurants côté publishing/first-party : il a notamment été General Manager de Microsoft Game Studios EMEA, puis il prend des responsabilités plus larges au sein de Microsoft Studios/Microsoft Game Studios au fil des années.

On ne parle donc pas uniquement d’un patron qui s’en va, mais d’un cadre dont le parcours recoupe une large partie de la vie de la marque, avant et après son âge d’or “console”.

Sous Spencer, Xbox a pivoté d’une logique “console d’abord” vers un écosystème : rétrocompatibilité, accessibilité renforcée, Game Pass, Play Anywhere et expansion PC/cloud. C’est aussi sous sa direction que Microsoft a changé d’échelle via les acquisitions, avec ZeniMax/Bethesda puis Activision Blizzard King, redéfinissant le périmètre de Microsoft Gaming en une organisation multi-studios et multi-plateformes.

Mais le tableau n’est pas uniquement triomphal. IGN souligne une génération Xbox Series X|S restée fragile : démarrage ralenti, manque de software suffisamment “moteur” au bon moment, puis un holiday 2025 décrit comme particulièrement mauvais, sur fond de hausses de prix du hardware et de l’abonnement Game Pass Ultimate.

A l’inverse, la cadence de sorties semble s’être densifiée récemment, et Microsoft met en avant un pipeline 2026 plus consistant avec notamment le retour de la sainte trinité avec Forza Horizon 6, Gears of War E-Day ou encore le remake du premier opus de Halo. Rappelons également que Fable devrait aussi être de la partie cette année si les plans ne changent pas.

La nomination de Asha Sharma envoie un signal clair : Microsoft confie le gaming à un profil “produit/plateforme”, issu de l’IA chez Microsoft. Dans sa prise de parole interne, elle structure sa feuille de route en trois axes : priorité aux jeux, réengagement envers Xbox (avec une mention explicite de la console et des fans historiques), et préparation du “futur du jeu” en intégrant l’IA, tout en affirmant ne pas vouloir sacrifier l’ADN créatif à une logique d’efficacité court terme.

La promotion de Matt Booty au rôle de Chief Content Officer sert ici de point d’équilibre : un pilotage contenu/studios renforcé, pensé pour sécuriser l’exécution pendant qu’une nouvelle direction fixe le cap.

Phil Spencer restera en rôle consultatif jusqu’à l’été pour accompagner la passation.

IGN - https://www.ign.com/articles/phil-spencer-retiring-sarah-bond-out-matt-booty-promoted-as-microsoft-ai-exec-asha-sharma-named-new-xbox-boss-exclusive
    posted the 02/20/2026 at 09:03 PM by liquidus
    comments (7)
    malroth posted the 02/20/2026 at 09:05 PM
    les rats quittent le navire
    leonr4 posted the 02/20/2026 at 09:06 PM
    La retraite pour Phil c'est logique, il était plus que temps pour lui, le gars aurait du déjà partir il y a des années après les fails sur la gen XB1, en revanche que Sarah Bond démissionne au lieu de lui succéder c'est une sacrée surprise d'autant plus quand son remplaçant est un cadre en intelligence artificielle, pour en être réduit à ça c'est que c'est vraiment la cata chez Xbox.
    malroth posted the 02/20/2026 at 09:07 PM
    en vrai je l'aime bien philou, c'est un gamer, dommage qu'il soit sous la direction de MS.

    il aurait fait un bien fou à playstation par exemple. c'etait le remplaçant parfait de Yoshida sur l'apres ps4 ^^
    romgamer6859 posted the 02/20/2026 at 09:08 PM
    Ne pas désigner quelqu'un qui s'y connait un minimum en JV à la tête de la branche, c'est un mauvais signe.
    tripy73 posted the 02/20/2026 at 09:10 PM
    Comme je disais sur l'autre article, après avoir mis en place tout ce que voulais la direction/actionnaires et permis à Nadela de toucher son bonus l'année dernière, il quitte le navire avec sûrement un beau chèque pour ses bons et loyaux services.

    Par contre le faire de mettre le gars responsable de l'IA de MS à la tête de Xbox, ça sens vraiment pas bon, surtout quand on voit le carnage niveau gestion de l'IA par MS...
    skuldleif posted the 02/20/2026 at 09:14 PM
    rappelez vous que MS est le plus gros editeur de l'industrie et que mettre quelqu'un en charge de l'ia a sa tete c'est pousser pour que les prod en soit rempli , chose qui sera bien sur répliqué par Sony comme d'habitude

    je me demande si ils vont continuer les showcase sans visage "apprécier" du publique pour pousser dans ce sens
    liberty posted the 02/20/2026 at 09:16 PM
    malroth leonr4 romgamer6859 tripy73 skuldleif fait se méfier concernant Philou. Vue la perte de poids et la retraite possible que ce soit un cancer
