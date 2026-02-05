profile
Scripts Perso pour Améliorer Gamekyo
Après pas mal d’utilisation du site, j’ai développé quelques scripts Tampermonkey pour ajouter certaines fonctionnalités au site. Je les partage pour ceux que ça peut intéresser.

J'ai vue après coup que certain membre avait déjà fait quelques script, notamment ici :
https://www.gamekyo.com/blog_article470272.html
https://gitlab.com/Jisngo/script-pour-gamekyo/-/tree/main

N'hésitez pas a me faire des retours.

1. Auto-modération des commentaires

Permet de masquer automatiquement les messages de membres que vous ne souhaitez plus lire.

✔ Cache les commentaires ciblés
✔ Nettoie visuellement les discussions


✔ Totalement personnalisable



2. Notes par utilisateur

Ajoute un système de fichage perso des membres (oui, assumé ????).


✔ Ajouter une description sur un membre

✔ Sauvegarder des commentaires


✔ Ajouter des tags
✔ Retrouver rapidement qui est qui


✔ Garder des traces pour ressortir certains dossiers plus tard



3. Optimisation UI & Responsive

Script orienté confort visuel et gain de place.

✔ Interface plus compacte
✔ Meilleure lisibilité
✔ Adaptation responsive
✔ Navigation plus fluide



⚙️ Installation

Les scripts fonctionnent via Tampermonkey :

https://www.tampermonkey.net/

Ensuite il suffit d’installer les scripts depuis mon dépôt.

->Objectif
Améliorer l’expérience utilisateur sans modifier le fonctionnement du site ni impacter ses performances.

->Scripts & Source
https://github.com/Dreefric/gamekyo-hyperscript/tree/main
    aozora78
    posted the 02/05/2026 at 09:44 PM by hypermario
    comments (6)
    hypermario posted the 02/05/2026 at 09:49 PM
    liberty C'est mieux comme ca ?
    C'est surtout la feneantise, j'admire ceux qui arrive a faire autant d'article, ils utilisent des outils ?
    Bref j'espere que ca peut servir, surtout la prise de note, pour une guerre sans merci avec les Pro
    liberty posted the 02/05/2026 at 09:53 PM
    hypermario yes !
    Pour ce qui font des articles souvent c'est simple, ils copient collent d'anciens articles et reprennent la même base mais change le contenue.
    hypermario posted the 02/05/2026 at 09:54 PM
    liberty
    yanssou posted the 02/05/2026 at 09:56 PM


    liberty heu non pas tous
    aozora78 posted the 02/05/2026 at 10:00 PM
    Très stylé tes scripts, joli taff
    J'avais codé des choses plus simples et moins ergonomiques, ou j'ajoute directement dans ViolentMonkey des ids d'utilisateurs dont je veux masque les articles/commentaires et que je mets à jour en fonction.
    liberty posted the 02/05/2026 at 10:00 PM
    yanssou La mise en page tu la refait a chaques fois où tu copie colle, change les images, la vidéo youtube... ?

