Après pas mal d’utilisation du site, j’ai développé quelques scripts Tampermonkey pour ajouter certaines fonctionnalités au site. Je les partage pour ceux que ça peut intéresser.
J'ai vue après coup que certain membre avait déjà fait quelques script, notamment ici :
https://www.gamekyo.com/blog_article470272.html
https://gitlab.com/Jisngo/script-pour-gamekyo/-/tree/main
1. Auto-modération des commentaires
Permet de masquer automatiquement les messages de membres que vous ne souhaitez plus lire.
✔ Cache les commentaires ciblés
✔ Nettoie visuellement les discussions
✔ Totalement personnalisable
2. Notes par utilisateur
Ajoute un système de fichage perso des membres (oui, assumé ????).
✔ Ajouter une description sur un membre
✔ Sauvegarder des commentaires
✔ Ajouter des tags
✔ Retrouver rapidement qui est qui
✔ Garder des traces pour ressortir certains dossiers plus tard
3. Optimisation UI & Responsive
Script orienté confort visuel et gain de place.
✔ Interface plus compacte
✔ Meilleure lisibilité
✔ Adaptation responsive
✔ Navigation plus fluide
⚙️ Installation
Les scripts fonctionnent via Tampermonkey
:
https://www.tampermonkey.net/
Ensuite il suffit d’installer les scripts depuis mon dépôt.
->Objectif
Améliorer l’expérience utilisateur sans modifier le fonctionnement du site ni impacter ses performances.
->Scripts & Source
https://github.com/Dreefric/gamekyo-hyperscript/tree/main
C'est surtout la feneantise, j'admire ceux qui arrive a faire autant d'article, ils utilisent des outils ?
Bref j'espere que ca peut servir, surtout la prise de note, pour une guerre sans merci avec les Pro
Pour ce qui font des articles souvent c'est simple, ils copient collent d'anciens articles et reprennent la même base mais change le contenue.
liberty heu non pas tous
J'avais codé des choses plus simples et moins ergonomiques, ou j'ajoute directement dans ViolentMonkey des ids d'utilisateurs dont je veux masque les articles/commentaires et que je mets à jour en fonction.
hypermario