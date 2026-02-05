1. Auto-modération des commentaires

2. Notes par utilisateur



3. Optimisation UI & Responsive

⚙️ Installation

Après pas mal d’utilisation du site, j’ai développé quelques scripts Tampermonkey pour ajouter certaines fonctionnalités au site. Je les partage pour ceux que ça peut intéresser.J'ai vue après coup que certain membre avait déjà fait quelques script, notamment ici :https://www.gamekyo.com/blog_article470272.htmlhttps://gitlab.com/Jisngo/script-pour-gamekyo/-/tree/mainN'hésitez pas a me faire des retours.Permet de masquer automatiquement les messages de membres que vous ne souhaitez plus lire.✔ Cache les commentaires ciblés✔ Nettoie visuellement les discussions✔ Totalement personnalisableAjoute un système de fichage perso des membres (oui, assumé ????).✔ Ajouter une description sur un membre✔ Sauvegarder des commentaires✔ Ajouter des tags✔ Retrouver rapidement qui est qui✔ Garder des traces pour ressortir certains dossiers plus tardScript orienté confort visuel et gain de place.✔ Interface plus compacte✔ Meilleure lisibilité✔ Adaptation responsive✔ Navigation plus fluideLes scripts fonctionnent viahttps://www.tampermonkey.net/Ensuite il suffit d’installer les scripts depuis mon dépôt.Améliorer l’expérience utilisateur sans modifier le fonctionnement du site ni impacter ses performances.