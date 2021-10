- Le scénario principal est terminé. Ils terminent les dernières parties des quêtes annexes.



- Les modèles des personnages sont presque complet. Ils doivent juste améliorer un peu la qualité.



- Yoshida a dit que Square le tuerait s'il révélait combien de temps a duré la production (des rumeurs parlent de 2016)



- Ils ont commencé avec le scénario et ils n'ont pas arrêté de travailler dessus.



- Ils ont commencé avec un petit nombre de personnes. La période de production a été longue mais ils ne voulaient pas augmenter les effectifs jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose qui soit bon et qu'ils aient décidé de ce qu'ils voulaient faire.

Ils ont donné la priorité au scénario et ont ensuite divisé les scènes.



- Sakaguchi a demandé s'il pouvait écrire une quête pour le jeu. Yoshida a dit qu'il pourrait le faire pour FF14 à la place, il a répondu qu'il ne voulait pas aller contre Matsuno et Yoko.



- le jeu est orienté action.



- Yoshida a également dit à Sakaguchi d'aller "au-delà de l'histoire principale" sans préciser ce que cela veut dire.

Il y a généralement deux façons de jouer un personnage. Vous pouvez soit vous mettre dans la peau d'un protagoniste prédéfini, soit, comme dans [Final Fantasy] 14, devenir votre propre protagoniste. Mais même dans le cas où vous "jouez" un héros prédéfini, il est préférable d'avoir un certain sens de la personnalisation dans la progression du personnage car cela donne des options de jeu plus larges.

Le producteur de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, a révélé que leur jeu disposera d'un système d'arbres de compétences "expansif". Yoshida a également indiqué que la décision d'inclure des arbres de compétences a été prise pour donner le sentiment de "faire grandir" un personnage d'une manière unique et personnelle pour le joueur.À propos de Fantasian, Sakaguchi a déclaré que "l'une des meilleures sensations" en jouant à un RPG était le déblocage d'un nouvel arbre de compétences. Sakaguchi a fait remarquer que l'un des aspects fondamentaux des RPG est la possibilité de personnaliser un personnage prédéfini.En réponse à cela, Yoshida a révélé que Final Fantasy XVI comporterait un arbre de compétences qui "s'étend" de la même manière que Fantasian. En expliquant cette décision, Yoshida s'est dit d'accord avec Sakaguchi et a déclaré :En outre, Yoshida a mentionné qu'il avait été influencé par les jeux créés par Sakaguchi et leur capacité à donner aux joueurs l'impression d'être le héros de l'histoire.Mais le plus intéressant est la réponse de Yoshida à Sakaguchi sur le fait que le jeu est quasi terminé :