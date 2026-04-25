Dans un message publié sur LinkedIn, Lars Wingefors d'Embracer a révélé que la réaction commerciale a été si positive que les prévisions de production de la Neo Geo AES+ ont été revues à la hausse avant le lancement de la machine en novembre prochain.
"L'accueil de la communauté rétro mondiale au cours de la semaine écoulée a été tout simplement extraordinaire. Dès les premières 24 heures, nous avons enregistré plus de précommandes que notre volume annuel prévisionnel de Neo Geo AES+. Depuis, les ventes se sont maintenues à un excellent niveau via nos propres canaux, les revendeurs en ligne et les boutiques spécialisées. Voir la console actuellement numéro 1 sur Amazon US dans la catégorie Jeux vidéo est à la fois un honneur et une source d'inspiration. L'équipe a mis à jour ses prévisions de production en vue du lancement le 12 novembre."
Il prend également le temps de remercier Kenji Matsubara, PDG de SNK, de "nous avoir fait confiance pour entreprendre ce projet de retour de la Neo Geo AES. Lorsqu'on gère une marque emblématique, une confiance véritable et une vision partagée à long terme sont essentielles, et c'est précisément sur ces fondements que ce projet a été bâti."
Il est également précisé que les dix premiers jeux sont les "premiers" à sortir dans le cadre de cet accord, ce qui laisse supposer que d'autres rééditions AES sont à venir.
La demande pour un retour au vrai jeu vidéo est forte.
https://x.com/MaximeChao/status/2047962146919608409
Jamais Nintendo fera ça, ils toucheraient pas un rond sur les centaines millions de jeux d'okaz qui circulent, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait les G&W Mario / Zelda et les consoles Mini et basta. Le petit artisan de Kyoto va continuer à proposer du retro façon Pokemon Rouge / Vert à 20 balles en démat pour le reservir à chaque gen de console à venir...
Par contre Sega, proposer une Nomad avec un socle façon Switch...
Sans chiffre, ç'est comme toujours a interprétation.
Nous avions prévus d'an vendre 100, nous avons eu 110 réservation.....
Bien évidemment que c'c'est pas 100...mais bon sans chiffres
.
Par contre, les machines original risque de perdre un peu en valeur....
Ces consoles blanches vont les saigner à blanc
Je prendrai la blanche et on verra pour l’ultimate. Cette annonce me conforte que rien ne sert de courir pour la noire.
Ce qui risque de prendre de la valeur c'est les prix des CRT encore, parce quand les gens vont voir la gueule des jeux sur une télé HD ils vont vite déchanter. Déjà qu'on voit des PVM 29" à 3000€...
Il va falloir refabriquer des télés à tube cathodique
Une vidéo d'un électronicien ingénieur que je vous conseille, c'est super intéressant, il explique les ASIC et le FPGA https://www.youtube.com/watch?v=Gsxz2tKZWOI
Il parle de Furrtek (dans la première minute) qui a pris l'ASIC NEO-D0 sur la carte mère Neo Geo. Il a plongé le NEO-D0 dans l'acide pour révéler le silicium pour ainsi reproduire le tracé et avoir un schéma
Ca s'annonce donc très très prometteur !
micheljackson Maxime Chao qui a d'ailleurs eu l'attaché de presse de Plaion au téléphone et qui lui a dit qu'il a eu l'impression de lancer un Call of Duty avec seulement les premières précos
altendorf j'espère que Sega emboitera le pas, leur dernier communiqué m'a fait rêver. Nintendo tout le monde en rêve aussi mais comme ils ont leur service NSO, ça peut être compliqué.
en plus imaginer si en plus on se retape des boîtes en carton chez nintendo putain l'enfer
micheljackson Il va falloir refabriquer des télés à tube cathodique Le rêve. Peut être qu'un jour une entreprise s'y essaiera. Déjà que il y a l'Ultimate 64 qui vient de ressortir avec une sortie AV comme le C64 d'origine....
niflheim j'espère que Sega emboitera le pas, Sega, Nec, je signe !