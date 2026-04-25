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Neo Geo AES+ : Les précos ont déjà dépassé les prévisions de production
Dans un message publié sur LinkedIn, Lars Wingefors d'Embracer a révélé que la réaction commerciale a été si positive que les prévisions de production de la Neo Geo AES+ ont été revues à la hausse avant le lancement de la machine en novembre prochain.

"L'accueil de la communauté rétro mondiale au cours de la semaine écoulée a été tout simplement extraordinaire. Dès les premières 24 heures, nous avons enregistré plus de précommandes que notre volume annuel prévisionnel de Neo Geo AES+. Depuis, les ventes se sont maintenues à un excellent niveau via nos propres canaux, les revendeurs en ligne et les boutiques spécialisées. Voir la console actuellement numéro 1 sur Amazon US dans la catégorie Jeux vidéo est à la fois un honneur et une source d'inspiration. L'équipe a mis à jour ses prévisions de production en vue du lancement le 12 novembre."

Il prend également le temps de remercier Kenji Matsubara, PDG de SNK, de "nous avoir fait confiance pour entreprendre ce projet de retour de la Neo Geo AES. Lorsqu'on gère une marque emblématique, une confiance véritable et une vision partagée à long terme sont essentielles, et c'est précisément sur ces fondements que ce projet a été bâti."

Il est également précisé que les dix premiers jeux sont les "premiers" à sortir dans le cadre de cet accord, ce qui laisse supposer que d'autres rééditions AES sont à venir.

https://www.timeextension.com/news/2026/04/humbling-and-deeply-inspiring-neo-geoplus-production-forecasts-increased-after-overwhelming-response
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    posted the 04/25/2026 at 11:51 AM by guiguif
    comments (19)
    altendorf posted the 04/25/2026 at 12:06 PM
    Nintendo va tellement suivre le mouvement avant que les autres s'y mettent aussi
    micheljackson posted the 04/25/2026 at 12:06 PM
    Il y aurait déjà 300 000 précommandes selon certains
    La demande pour un retour au vrai jeu vidéo est forte.
    https://x.com/MaximeChao/status/2047962146919608409
    sonilka posted the 04/25/2026 at 12:11 PM
    altendorf meme pas sur. Nintendo est dans ce monde et jamais la ou on s'imagine les voir. Et puis il ne faut pas oublier qu'ils vendent tous leurs anciens jeux via l'abonnement NSO. Ca compte aussi. Non par contre, si y en a bien un qui devrait foncer c'est Sega. Une proposition similaire à celle de SNK avec la Megadrive et c'est le carton assuré.
    cail2 posted the 04/25/2026 at 12:16 PM
    altendorf
    Jamais Nintendo fera ça, ils toucheraient pas un rond sur les centaines millions de jeux d'okaz qui circulent, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait les G&W Mario / Zelda et les consoles Mini et basta. Le petit artisan de Kyoto va continuer à proposer du retro façon Pokemon Rouge / Vert à 20 balles en démat pour le reservir à chaque gen de console à venir...

    Par contre Sega, proposer une Nomad avec un socle façon Switch...
    icebergbrulant posted the 04/25/2026 at 12:21 PM
    Encore des scalpers qui espèrent que ce soit en rupture de stock... c’est raté, bande de chiens
    micheljackson posted the 04/25/2026 at 12:32 PM
    icebergbrulant Les types vont se retrouver avec des caves remplies de neo geo blanches invendables
    cyr posted the 04/25/2026 at 12:34 PM
    "avons enregistré plus de précommandes que notre volume annuel prévisionnel de Neo Geo AES+. "

    Sans chiffre, ç'est comme toujours a interprétation.

    Nous avions prévus d'an vendre 100, nous avons eu 110 réservation.....


    Bien évidemment que c'c'est pas 100...mais bon sans chiffres


    .

    Par contre, les machines original risque de perdre un peu en valeur....
    altendorf posted the 04/25/2026 at 12:40 PM
    cyr Au contraire, il va y avoir deux marchés parallèles. La version OG et la version moderne. Et cela sera pareil pour les jeux. Même si au niveau de l'apparence c'est quasiment la même chose, il y a de nouveaux détails qui changent l'objet en lui même pour un collectionneur (PEGI/CERO ou encore le MEGS à la place de MEGA).
    icebergbrulant posted the 04/25/2026 at 12:41 PM
    micheljackson

    Ces consoles blanches vont les saigner à blanc
    escobar posted the 04/25/2026 at 12:41 PM
    icebergbrulant tout se passe comme prévu
    zanpa posted the 04/25/2026 at 12:43 PM
    Déjà preco, version blanche avec Métal slug hâte de la recevoir avec Big tounament golf Garou et Sochk troopers
    icebergbrulant posted the 04/25/2026 at 12:43 PM
    solarr posted the 04/25/2026 at 12:44 PM
    cyr il n’y aurait pas cette annonce si l’enthousiasme mondial et les ventes n’y étaient pas. Les ambitions sont élevées, sinon plaion ne serait que l’unique revendeur.

    Je prendrai la blanche et on verra pour l’ultimate. Cette annonce me conforte que rien ne sert de courir pour la noire.
    solarr posted the 04/25/2026 at 12:46 PM
    S’il disait : dépêchez-vous il n’y en aura pas pour tout le monde, on aurait pu y voir de la fourberie ou un manque d’ambition.
    micheljackson posted the 04/25/2026 at 12:51 PM
    cyr
    Ce qui risque de prendre de la valeur c'est les prix des CRT encore, parce quand les gens vont voir la gueule des jeux sur une télé HD ils vont vite déchanter. Déjà qu'on voit des PVM 29" à 3000€...

    Il va falloir refabriquer des télés à tube cathodique
    niflheim posted the 04/25/2026 at 01:00 PM
    J'ai préco une blanche anniversaire mais j'en ai quand même mis une autre de côté sur Amazon car en noir je la trouve quand même plus classe.

    Une vidéo d'un électronicien ingénieur que je vous conseille, c'est super intéressant, il explique les ASIC et le FPGA https://www.youtube.com/watch?v=Gsxz2tKZWOI

    Il parle de Furrtek (dans la première minute) qui a pris l'ASIC NEO-D0 sur la carte mère Neo Geo. Il a plongé le NEO-D0 dans l'acide pour révéler le silicium pour ainsi reproduire le tracé et avoir un schéma

    Ca s'annonce donc très très prometteur !


    micheljackson Maxime Chao qui a d'ailleurs eu l'attaché de presse de Plaion au téléphone et qui lui a dit qu'il a eu l'impression de lancer un Call of Duty avec seulement les premières précos


    altendorf j'espère que Sega emboitera le pas, leur dernier communiqué m'a fait rêver. Nintendo tout le monde en rêve aussi mais comme ils ont leur service NSO, ça peut être compliqué.
    temporell posted the 04/25/2026 at 01:25 PM
    franchement si nintendo fait de même je sais pas si je l'achète, le problème c'est en 2026 acheter un jeu sur une cartouche aussi grosse alors que le jeu est minuscule ( on parle de Mo pas de Go ) je trouve ça catastrophique...

    en plus imaginer si en plus on se retape des boîtes en carton chez nintendo putain l'enfer
    defcon5 posted the 04/25/2026 at 01:38 PM
    J'espère qu'elle sera compatible avec les convertisseurs, je viens de claquer 150 balles pour 3 jeux MVS. Mais vu les tweets de Furrtek et son site, je suis confiant...

    micheljackson Il va falloir refabriquer des télés à tube cathodique Le rêve. Peut être qu'un jour une entreprise s'y essaiera. Déjà que il y a l'Ultimate 64 qui vient de ressortir avec une sortie AV comme le C64 d'origine....

    niflheim j'espère que Sega emboitera le pas, Sega, Nec, je signe !
    ziggourat posted the 04/25/2026 at 01:40 PM
    Tout comme la période des consoles mini, c'est du gadget hors de prix. Je n'en suis pas la cible
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