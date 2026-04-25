Dans un message publié sur LinkedIn, Lars Wingefors d'Embracer a révélé que la réaction commerciale a été si positive que les prévisions de production de la Neo Geo AES+ ont été revues à la hausse avant le lancement de la machine en novembre prochain."L'accueil de la communauté rétro mondiale au cours de la semaine écoulée a été tout simplement extraordinaire. Dès les premières 24 heures, nous avons enregistré plus de précommandes que notre volume annuel prévisionnel de Neo Geo AES+. Depuis, les ventes se sont maintenues à un excellent niveau via nos propres canaux, les revendeurs en ligne et les boutiques spécialisées. Voir la console actuellement numéro 1 sur Amazon US dans la catégorie Jeux vidéo est à la fois un honneur et une source d'inspiration. L'équipe a mis à jour ses prévisions de production en vue du lancement le 12 novembre."Il prend également le temps de remercier Kenji Matsubara, PDG de SNK, de "nous avoir fait confiance pour entreprendre ce projet de retour de la Neo Geo AES. Lorsqu'on gère une marque emblématique, une confiance véritable et une vision partagée à long terme sont essentielles, et c'est précisément sur ces fondements que ce projet a été bâti."Il est également précisé que les dix premiers jeux sont les "premiers" à sortir dans le cadre de cet accord, ce qui laisse supposer que d'autres rééditions AES sont à venir.