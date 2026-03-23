Attendez-vous avec impatience GTA 6 ? Rockstar Games et Take-Two Interactive, les développeurs de Grand Theft Auto, prévoyaient de le sortir l'année dernière, mais sa sortie a été repoussée.
L'intervieweur KiwiTalkz a déclaré sur X qu'une source fiable lui avait assurée que Grand Theft Auto 6 sortirait sur Nintendo Switch 2. Bien qu'initialement sceptique, sa source insiste sur le fait que le jeu sortira le même jour que sur les autres plateformes.
Selon lui, Rockstar aurait jusqu'à début mai pour annoncer officiellement la version Switch 2.
Source : https://mynintendonews.com/2026/03/23/one-of-kiwitalkz-sources-claims-grand-theft-auto-6-is-nintendo-switch-2-bound/
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posted the 03/23/2026 at 03:03 PM by link49
C'est la console qui se vend le mieux aujourd'hui, Rockstar a un développement de plus d'1 milliard à rentabiliser, donc faut faire le nécessaire.
C'est peut être une des raisons du report, bosser sur l'adaptation pour qu'elle soit dispo day 1 sur toutes les consoles.
Ou alors, c'est juste que quasi tous les AAA (et donc les GTA) sont reportés. On verra
Déjà il faudrai qu'il sorte le 5.....
Techniquement ça sera toujours possible mais le public Nintendo n'est globalement pas un public GTA donc les ventes NS2 représenteront qu'une part de marché mineure. Suffisamment importante pour rentabiliser les coûts de l'adaptation ? Ca c'est compliqué de savoir...
jenicris apparemment il a vu juste pour certains titres mais c'est aussi planté sur d'autres.
C'est sûr que la Serie S a bien contribué pour que les dev réalisent sur cette génération des moteurs scalables.
Une fois que ton jeu tourne sur Serie S, au final la Switch 2 version deja t'impose assez peu de nouvelles contraintes mémoires ou GPU. Elle a même l'avantage d'avoir plus de RAM et le DLSS.
Le gros du chantier ça reste surtout la partie CPU par rapport à la Serie S, c'est quand meme pas simple.. mais c'est moins emmerdant que les contraintes mémoires...
Hâte de voir la tronche sur Switch 2 s'il venait à sortir, mais vu que leur business est pas tellement sur console Nintendo je doute que ça vaille vraiment le coup à cause des efforts que ça va tout de même demander.
En tt cas, je serai pas pressé pour le faire, avec tous les patchs qu'il va recevoir, autant attendre un an avec d'ici là, la version next-gen ou même PC plutôt que n'importe quelle current gen, particulièrement la Switch 2
On m'informe que GTA 6 sera découpé en 3 parties avec une sortie tous les 3 ans
Combien de fois on a lu GTA 5 sur switch?
Pas client de toute manière, mais je serais là pour me régaler des seumards si par on ne sait par quelle sorcellerie ça s'avère exact
Fallout 4 tourne a 60 fps en nomade ou docker, alors qu'il tourne a 30 fps sur ps4. Mais normal, pas la même époque
Par contre comme dit plus haut, ça va peser lourd. Très lourd.
Il y aura des concessions mais il se vendrais sûrement très bien c’est certain .