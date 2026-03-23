Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Grand Theft Auto VI
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[Rumeur] Grand Theft Auto 6 sur Switch 2 en fin d'année


Attendez-vous avec impatience GTA 6 ? Rockstar Games et Take-Two Interactive, les développeurs de Grand Theft Auto, prévoyaient de le sortir l'année dernière, mais sa sortie a été repoussée.

L'intervieweur KiwiTalkz a déclaré sur X qu'une source fiable lui avait assurée que Grand Theft Auto 6 sortirait sur Nintendo Switch 2. Bien qu'initialement sceptique, sa source insiste sur le fait que le jeu sortira le même jour que sur les autres plateformes.

Selon lui, Rockstar aurait jusqu'à début mai pour annoncer officiellement la version Switch 2.

Source : https://mynintendonews.com/2026/03/23/one-of-kiwitalkz-sources-claims-grand-theft-auto-6-is-nintendo-switch-2-bound/
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    posted the 03/23/2026 at 03:03 PM by link49
    comments (42)
    pharrell posted the 03/23/2026 at 03:07 PM
    Ca serait étonnant et du coup une version bien Downgrade mais c'est faisable...

    C'est la console qui se vend le mieux aujourd'hui, Rockstar a un développement de plus d'1 milliard à rentabiliser, donc faut faire le nécessaire.

    C'est peut être une des raisons du report, bosser sur l'adaptation pour qu'elle soit dispo day 1 sur toutes les consoles.
    evasnake posted the 03/23/2026 at 03:09 PM
    pharrell Peut-être.

    Ou alors, c'est juste que quasi tous les AAA (et donc les GTA) sont reportés. On verra
    nigel posted the 03/23/2026 at 03:10 PM
    Après les 150 rumeurs de GTA V sur Switch 1, voilà maintenant les rumeurs sur GTA VI Switch 2.
    ouroboros4 posted the 03/23/2026 at 03:10 PM
    zekk posted the 03/23/2026 at 03:11 PM
    nigel
    cyr posted the 03/23/2026 at 03:14 PM
    Le premier avril c'est pas maintenant.

    Déjà il faudrai qu'il sorte le 5.....
    mrvince posted the 03/23/2026 at 03:17 PM
    C'est fou qu'ils aient jamais sorti le 5 déjà... Ok il s'est assez vendu mais je pense qu'ils en auraient vendu quelques millions encore sur Switch 1... Le 6 j'y crois pas par contre ou une version cloud ? avec les services online de Nintendo ça va ressembler a GTA Vice City.
    rogeraf posted the 03/23/2026 at 03:18 PM
    Je parie 1 Million que ca n'arrivera pas, sauf pour une version cloud gaming mais moi j'achete pas un jeu cloud gaming c'est de l'arnaque en bande désorganisée
    shinz0 posted the 03/23/2026 at 03:18 PM
    Merci pour cette franche rigolade
    ratchet posted the 03/23/2026 at 03:22 PM
    Certains seraient capable de le prendre dessus.
    magneto860 posted the 03/23/2026 at 03:24 PM
    Dans trois ans Rockstar nous avouera peut-être que ce jeu n'a jamais existé et qu'en fait c'est un film qu'ils avaient prévu de sortir à la place.
    link49 posted the 03/23/2026 at 03:25 PM
    De mémoire il y avait un autre insider qui disait que le jeu sortirait aussi sur Switch 2. Je ne sais pas si lui est aussi fiable. Dans le doute...
    rogeraf posted the 03/23/2026 at 03:28 PM
    link49 Une version cloud ou une version 720p, mais j y crois pas. Certes certains joueurs ayant une mauvaise vue ne serait pas derangés sur une TV a 2 mètres de diagonale en 720p !
    riddler posted the 03/23/2026 at 03:32 PM
    Si il sort sur série s aucune raison que la Switch 2 ne le fasse pas tourner
    jenicris posted the 03/23/2026 at 03:41 PM
    link49 sur Reddit ils ont sup le topic car le mec est réputé pas fiable du tout
    pharrell posted the 03/23/2026 at 03:44 PM
    C'était peut être pas du tout prévu mais finalement ils se sont rendus compte que la NS2 en avait un petit peu dans le ventre donc ils ont changés d'avis.

    Techniquement ça sera toujours possible mais le public Nintendo n'est globalement pas un public GTA donc les ventes NS2 représenteront qu'une part de marché mineure. Suffisamment importante pour rentabiliser les coûts de l'adaptation ? Ca c'est compliqué de savoir...
    link49 posted the 03/23/2026 at 03:46 PM
    rogeraf il n' y a pas de version cloud sur Switch 2 à ma connaissance.

    jenicris apparemment il a vu juste pour certains titres mais c'est aussi planté sur d'autres.
    jenicris posted the 03/23/2026 at 03:46 PM
    link49 il a eu tort sur tout d'après Reddit. Mais bon c'est ton topic
    51love posted the 03/23/2026 at 03:47 PM
    riddler Nintendo peut dire merci Microsoft

    C'est sûr que la Serie S a bien contribué pour que les dev réalisent sur cette génération des moteurs scalables.

    Une fois que ton jeu tourne sur Serie S, au final la Switch 2 version deja t'impose assez peu de nouvelles contraintes mémoires ou GPU. Elle a même l'avantage d'avoir plus de RAM et le DLSS.

    Le gros du chantier ça reste surtout la partie CPU par rapport à la Serie S, c'est quand meme pas simple.. mais c'est moins emmerdant que les contraintes mémoires...

    Hâte de voir la tronche sur Switch 2 s'il venait à sortir, mais vu que leur business est pas tellement sur console Nintendo je doute que ça vaille vraiment le coup à cause des efforts que ça va tout de même demander.

    En tt cas, je serai pas pressé pour le faire, avec tous les patchs qu'il va recevoir, autant attendre un an avec d'ici là, la version next-gen ou même PC plutôt que n'importe quelle current gen, particulièrement la Switch 2
    marcelpatulacci posted the 03/23/2026 at 03:47 PM
    Ben du coup sur PS4 aussi
    rogeraf posted the 03/23/2026 at 03:49 PM
    marcelpatulacci la vie en 720/1080p, c'etait mieux avant link49 pourvu que ca dure

    On m'informe que GTA 6 sera découpé en 3 parties avec une sortie tous les 3 ans
    derno posted the 03/23/2026 at 03:55 PM
    A partir du moment où ça doit tourner sur series S tout est possible.
    djfab posted the 03/23/2026 at 04:00 PM
    marcelpatulacci posted the 03/23/2026 at 04:01 PM
    rogeraf veut pas étre méchant, mais Nintendo propose des consoles pour des jeux "d'avant" depuis la Wii
    kidicarus posted the 03/23/2026 at 04:02 PM
    Je n'y crois pas du tout.
    Combien de fois on a lu GTA 5 sur switch?
    walterwhite posted the 03/23/2026 at 04:05 PM
    rogeraf posted the 03/23/2026 at 04:07 PM
    marcelpatulacci Parfait pour jouer aux virtual consoles, j'aimerais savoir combien de joueurs ont des pb de vues apres avoir squatter leur virtuaboy 2026 qui défonce les casques et lunettes VR/AR actuels
    riddler posted the 03/23/2026 at 04:07 PM
    51love
    shambala93 posted the 03/23/2026 at 04:10 PM
    Sur l’application YouTube ?
    kali posted the 03/23/2026 at 04:15 PM
    mynintendonews c'est vraiment devenu un torchon à rumeurs à la mort moi le noeud.
    oreillesal posted the 03/23/2026 at 04:17 PM
    Ce serait étonnant.
    Pas client de toute manière, mais je serais là pour me régaler des seumards si par on ne sait par quelle sorcellerie ça s'avère exact
    sonilka posted the 03/23/2026 at 04:19 PM
    Techniquement si c'est possible sur Serie S ca doit etre faisable sur S2. R* devra faire des compromis pour ces 2 versions. Ont ils envie de les faire, aucune idée. Mais pour moi le principal souci d'une version S2 c'est son poids. Meme en sacrifiant moult choses et en partant du principe que R* ferait du bon boulot coté optimisation, combien une version "allégée" de GTAVI prendrait de place ? On parle d'une console dont la mémoire de base est faible (
    ravyxxs posted the 03/23/2026 at 04:22 PM
    Sortez déjà GTA 5 après on verra
    cyr posted the 03/23/2026 at 04:30 PM
    marcelpatulacci sur ps4 aucune chance. La switch2 a plus de ram que la série s.


    Fallout 4 tourne a 60 fps en nomade ou docker, alors qu'il tourne a 30 fps sur ps4. Mais normal, pas la même époque
    olex posted the 03/23/2026 at 04:37 PM
    Je ne comprends toujours pas pourquoi R* ne tente pas de grappiller quelques centaines de milliers/millions d'exemplaires en ressortant GTA 4 et 5 des placards...
    judebox posted the 03/23/2026 at 04:52 PM
    Si ça arrive, préparez vous à acheter une micro sd express…
    fdestroyer posted the 03/23/2026 at 04:53 PM
    J'ai pas vraiment d'avis si c'est vrai ou faux, mais je comprend pas vraiment l'étonnement de certain, on sait que le jeu tournera sur XSS, et jusqu'à présent les version NS2 se sont souvent montré supérieurs à ces dernières, du coup? why not?
    hypermario posted the 03/23/2026 at 04:59 PM
    Ahh les haters sont de sortie !
    sardinecannibale posted the 03/23/2026 at 05:00 PM
    Ce serait un bon coup pour eux. Le gros des ventes se fera sur PlayStation mais la curiosité de savoir combien d'unités partiraient sur Switch 2 est là.
    Par contre comme dit plus haut, ça va peser lourd. Très lourd.
    altendorf posted the 03/23/2026 at 05:09 PM
    Un peu de sérieux, il n'y a déjà pas GTA 5 ni Red Dead Redemption 2, mais vous voudriez voir GTA 6...
    brook1 posted the 03/23/2026 at 05:10 PM
    Ça n'a jamais marché GTA chez Nintendo mais pourquoi pas, il tourne sur series S, donc la Switch 2, ça doit être possible
    wazaaabi posted the 03/23/2026 at 05:15 PM
    Je pense que c’est tout à fait possible .
    Il y aura des concessions mais il se vendrais sûrement très bien c’est certain .
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