Donkey Kong Bananza
name : Donkey Kong Bananza
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action plates-formes
[Nintendo] 17.37 millions de Switch 2 et la Switch 1 a peut-être dépassé la Ps2!


Nintendo vient de dévoiler ces derniers chiffres pour les consoles, avec une Switch 1 qui a dépassé les 155.3 millions, se placant devant les 155 millions de Ps2, mais derrière les 160 millions annoncés l'année dernière par Sony. Niveau jeux, voici ce que ça donne :



Donkey Kong Bananza pour le moment marche très fort.

Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-switch-2-worldwide-sales-top-17-37-million-7-01m-in-the-last-quarter-switch-1-sales-top-155-37-million-1-36m-in-the-last-quarter.1423564//
    posted the 02/03/2026 at 06:32 AM by link49
    comments (95)
    elicetheworld posted the 02/03/2026 at 06:50 AM
    Elle a pour moi officiellement dépassé, aucune preuve tangible par rapport aux 160 millions déclaré,de plus faire ce genre de déclaration 20 ans plus tard n'as aucun sens.Demain Nintendo pourrais dire qu'il sont vendus 170 millions de DS .a partir d'un certain temps ils est inutile d'essayer de gonfler les chiffres.bravo donc a la switch qui est désormais la console la plus vendue de tout les temps, jusqu'à preuve du contraire
    link49 posted the 02/03/2026 at 06:52 AM
    elicetheworld Après, il suffit juste à Nintendo d'en livrer 5 millions dans le monde et c'est bon.

    Pour Metroid Prime 4 pas de chiffres, donc on peut juste supposer que la version Switch 2 n'a pas atteint le million. A voir pour la version Switch 1.
    legato posted the 02/03/2026 at 06:53 AM
    En terme d'année d'exploitation par rapport à la PS2 la Switch se situe où ?
    À mon appréciation ça reste un peu juste.
    La ps2 est une console uniquement salon et c'est certainement encore la meilleure jamais conçu aidé par son ouverture multimédia qui est pour beaucoup dans les ventes,
    Mais c'est surtout un moteur créatif majeur selon moi la seule qui peut prétendre atteindre ses sandales c'est la PS4,

    Malheureusement la Switch ça reste un support de second couteau, avec toutes ses qualités elle n'a pas tiré la création vers le haut,une excellente machine à plus d'un titre oui mais pas plus . même si elle dépasse les ventes de la PS2 elle ne sera jamais couronné.
    taiko posted the 02/03/2026 at 06:56 AM
    legato c'est hors sujet, on parle d'unité vendue pas de ce que la console a apporté creativement.

    Surtout que ta logique est à contresens puisque la switch est bien plus récente que la ps2.
    link49 posted the 02/03/2026 at 07:00 AM
    A noter que la Switch 1 a dépassé la DS et devient la console de Nintendo la plus vendue.

    Et la Switch 2 a dépassé le total de la WiiU.
    legato posted the 02/03/2026 at 07:04 AM
    taiko non ce n'est pas hors sujet du tout, comprends bien que la PS2 se vend sur une utilisation précise console de salon + lecteur dvd pour être juste en face d'elle la GC Xbox GBA qui fragments le marché forcément.
    Elle est quand même arrivé à marcher sur l'eau grâce à un catalogue de dingue et une communication royale.
    La Switch elle réussit à réunir deux offres mobile et salon ce n'est pas rien et malgré tout on reste sur du 155 millions la Ds seul c'est 154 millions je ne vois pas où est la performance, surtout que l'on qualifie bien la Switch comme un plus grand succès que la DS non ?
    f0lky posted the 02/03/2026 at 07:15 AM
    La fragmentation maintenant n’est plus consoles portables vs consoles de salon mais plutot console vs smartphones. Et vu que la grande majorité des personnes ont un smartphone c’est, du coup, très très fort d’avoir pu atteindre ces chiffres à notre époque !!!
    link49 posted the 02/03/2026 at 07:26 AM
    f0lky Pas faux. Ca reste donc encore plus remarquable, surtout que la Switch 2 est bien parti pour faire encore mieux.
    cyr posted the 02/03/2026 at 07:31 AM
    Ça y est, la switch 1 a enfin détrôner la ps2. Nintendo détiens officiellement le record absolue, en un temps record pour arriver a ce chiffre . 12 an pour la ps2 contre moins de 10 pour la switch...

    link49 va falloir sabré le champagne. C'est officiel, il l'ont fait.
    cyr posted the 02/03/2026 at 07:36 AM
    link49 content pour donkey. Il le mérite. Par contre dessus pour kirby, en route vers le deuxième million...2 de trop
    link49 posted the 02/03/2026 at 07:37 AM
    cyr Officiellement oui, officieusement non.

    Et pour DK, il devrait finir autour des 7 millions je pense.
    walterwhite posted the 02/03/2026 at 07:39 AM
    cyr 4,7 millions d’écart, elle a rien dépassée pour l’instant.
    ouroboros4 posted the 02/03/2026 at 07:42 AM
    cyr elle n'a rien dépasser du tout.
    C'est toujours aussi marrant tes interventions rempli de neutralité.
    cyr posted the 02/03/2026 at 07:46 AM
    walterwhite et si. 155 millions se ps2 , chiffre établi durant plus de 15 ans. On revient pas en arrière aussi longtemps après, st surtout quand on est sur le point de perdre un record
    walterwhite posted the 02/03/2026 at 07:51 AM
    cyr C’est pas toi qui va dire si oui ou non ces 160 millions sont légitimes ou pas. C’est un chiffre officiel, point.
    ouroboros4 posted the 02/03/2026 at 07:56 AM
    Et puis ce titre putaclic mon dieu
    walterwhite posted the 02/03/2026 at 07:56 AM
    ouroboros4 Il est 9h du mat', déjà 1,5 grammes dans le sang et 4 roulés fumées.
    taiko posted the 02/03/2026 at 08:15 AM
    legato du coup pour le switch tu fragmentes portable et console de salon.
    Bah fragmente pour la ps2 console de salon et lecteur DVD ...
    Ça n'a pas de sens ...
    C'est la console la plus vendue...Point.
    Mais oui moi aussi, ça me fait mal.
    ducknsexe posted the 02/03/2026 at 08:17 AM
    Suffit qu'un saoudien achéte 5 millions d'unité de switch 1 et elle les aura dépassé. Sinon d'ici 2 ans elle les atteindra facilement
    jaysennnin posted the 02/03/2026 at 08:18 AM
    sony va se rappeler par hasard de certaines ventes de ps2 qui n'avaient pas été comptabilisées
    link49 posted the 02/03/2026 at 08:19 AM
    ducknsexe Tu brades surtout la console et c'est fait. Mais je pense que Nintendo ne la baissera surement pas.
    ducknsexe posted the 02/03/2026 at 08:20 AM
    link49 espérons que oui. D ici la fin de l année c'est réalisable.
    link49 posted the 02/03/2026 at 08:25 AM
    ducknsexe Surtout que il y a moyen d'en vendre par million en effectuant une bonne baisse de prix.
    rendan posted the 02/03/2026 at 08:26 AM
    Tout se passe comme prévu
    zekk posted the 02/03/2026 at 08:37 AM


    link49 va falloir sabré le champagne. C'est officiel, il l'ont fait


    Et après ça vient traiter les autres de fanboy et parler de neutralité

    Un vrai clown
    hypermario posted the 02/03/2026 at 08:41 AM
    Les rageux sont de sortie

    Tout se passe comme prévu

    Et il n'y pas de raison pour que la NS1 ne continue pas a se vendre par wagon, Une console toujours au top pour les nouveaux arrivant dans le monde du jeux video.
    fiveagainstone posted the 02/03/2026 at 08:42 AM
    Vraiment un site de clowns. Même si l'une est devant l'autre ça se joue à touche touche.

    C'est juste très fort d'atteindre de si gros chiffres, autant pour la ps2 que la switch, peu importe les excuses de lecteur dvd, de prix cadeau ou de console portable.

    Vous êtes toujours en provoc constante, c'est ouf. Vous avez que ça a foutre.
    ziggourat posted the 02/03/2026 at 08:43 AM
    On s'en cogne de savoir si elle a dépassé la ps2 ou pas. Les guerres d'ego, on devrait les laisser aux constructeurs. De toute façon, ça ne leur a jamais réussi de jouer à qui à la plus grosse. Donc bon, soyons plus intelligents qu'eux.

    Ça reste impressionnant qu'une console arrive encore à dépasser les 150M en 2026 c'est ça le plus important.
    .par contre une donnée qui est vraie, c'est que le marché consoles peine à se développer. On arrive pas à les 200M de consoles vendues. Ça stagne. Pour le coup Xbox a raison là dessus
    ouroboros4 posted the 02/03/2026 at 08:47 AM
    zekk je te jure. Puis le titre est pas mal non plus n
    oreillesal posted the 02/03/2026 at 08:48 AM
    Sony va dégainer les chiffres de ventes de la PS2 en Espagne, un marché trop longtemps ignoré, ce qui va lui rajouter un petit 20M supplémentaire, de quoi lui assurer son titre honorifique de "console la plus vendue de tout les temps" encore bien longtemps.
    Personne n'est prêt
    pcverso posted the 02/03/2026 at 09:07 AM
    fiveagainstone +1000 il y en a un qui jette un pavé dans la marre et c'est bastonnade général pour l'honneur de leur firme ....pathétique
    zephon posted the 02/03/2026 at 09:14 AM
    ils sortent une switch lite oled et une baisse de prix et y a moyens d'en vendre encore.
    cyr posted the 02/03/2026 at 09:19 AM
    walterwhite oui et si sony decide d'augmenter le chiffre a 200 million, tu va dire amen ?





    zekk donc on peut pas être content pour l'un, et on doit rien dire pour l'autre.

    150 millions de consoles, c'est tellement rare comme chiffre.

    Il y a que 3 consoles qui y sont parvenus . C'est pas fréquent.

    Et l'ancien record était la depuis longtemps. Bref oui le champagne c'etais une image. Ou une expression.

    Mais bon je suis sur gamekyo, je sais où je mets les pieds.
    rogeraf posted the 02/03/2026 at 09:38 AM
    8 mois de commercialisation, 17.37 divisé par 8 ça fait 2.17 million par mois environ (j'ai eu 2/20 en maths au bac, sérieux). En effet, le succès est proche de la Switch 1 et pourra peu etre la dépassée sur sa durée de vie Bravo Nintendo, maintenant les jeux !
    legato posted the 02/03/2026 at 09:41 AM
    taiko bien sûr ce qui a porté la PS2 c'est ses jeux et son lecteur DVD,ce qui la rend légitime à porter la couronne c'est son catalogue monstrueux de qualité et qui la fait se vendre très tard et surtout Sony la supporter longtemps, là où Nintendo éteint la lumière au bout de 4/5 ans.
    La Switch est une excellente console elle réussit à réunir deux marchés et elle est bien supporté par Nintendo mais ça reste trop light niveau, chiffre et catalogues à mon sens.
    Maintenant mécaniquement elle va dépassé la PS2 oui mais es ce que ludiquement elle mérite la couronne non.
    J'espère que la Switch 2 va apporter un réel plus niveau éditoriale.
    aeris111 posted the 02/03/2026 at 09:46 AM
    rogeraf 7 mois de commercialisation

    1. juin
    2. juillet
    3. aout
    4. septembre
    5. octobre
    6. novembre
    7. decembre

    Donc c’est 17.37 millions divisé par 7, une moyenne de 2.5 millions de Switch 2 vendues par mois

    Donc en effet, bravo Nintendo. Fenetre de lancement reussi. Maintenant on attend le prochain Nintendo Direct qui devrait arriver ce mois ci pour connaître les jeux du second semestre
    negan posted the 02/03/2026 at 09:50 AM
    La NS a déjà dépassé la PS2 depuis longtemps, Sony gonfle des chiffres avec des consoles sortie de nulle part depuis que la NS s'en approche
    niflheim posted the 02/03/2026 at 10:18 AM
    Pour faire un peu de contexte, du temps de la PS2 au début des années 2000, la France comptait 12 millions de joueurs. En 2025, on en compterait 40,2 millions. Ca donne aussi une estimation de comment se comportait le marché au niveau mondial dans les années 2000.

    - PS2 = console de salon
    - Switch = console hybride (salon et portable)

    Dans le marché des consoles portables, la DS était déjà très proche d'une PS2 en nombre de ventes finales. Cela dit, ça n'enlève en rien au succès de Nintendo d'avoir trouvé le bon concept face à Sony.
    elicetheworld posted the 02/03/2026 at 10:20 AM
    link49 pas besoin d'aller jusque là c'est déjà les numéros 1
    elicetheworld posted the 02/03/2026 at 10:21 AM
    legato la PS2 12 ans d'exploitation pour en arriver là 8 pour la Switch
    zekk posted the 02/03/2026 at 10:21 AM
    cyr là tu agis comme un fanboy avec ton ils l'ont fait... comme disent certains plus haut, on devrait être content d'avoir des consoles qui ont eu un tel score et avoir une console qui est actuellement sur le marché qui peut toujours faire autant ( en espérant que ça sera le cas dans le futur également)

    et pas un ils ont fait qui veut tout dire...
    jenicris posted the 02/03/2026 at 10:22 AM
    zekk juste horrible

    Énorme score pour la Switch. Actuellement je joue a Xenoblade Chronicles X dessus. Je suis pas certains pour l'instant d'accrocher autant qu'avec les autres Xenoblade. A voir
    La Switch 2 avec le prochain Monolith et Mario 3D, en espérant un reveal cette année
    elicetheworld posted the 02/03/2026 at 10:22 AM
    legato la PS2 12 ans d'exploitation pour en arriver là 8 pour la Switch
    elicetheworld posted the 02/03/2026 at 10:26 AM
    legato la PS2 12 ans d'exploitation pour en arriver là 8 pour la Switch legato si tes complètement hors sujet on parle de vente et uniquement de vente.Et ce que tu dis n'est pas très logique des l'instant où une console dépasse une autre elle est forcément reine..des ventes puisque c'est ça le sujet.
    taiko posted the 02/03/2026 at 10:30 AM
    legato on est d'accord qu'elle ne mérite pas la couronne en ce qui concerne sa ludothèque.
    Mais ce n'est pas le sujet.
    Console hybride, console familiale (dont switch lite)... Bref en vrai c'est pas étonnant. Elle ne coûte pas très cher. Ça fait un bon cadeau pour les enfants pour leur anniversaire.
    walterwhite posted the 02/03/2026 at 10:36 AM
    cyr Si SONY flippent tant de se faire rattraper ils auraient ajoutés 10/15 millions histoire d'être tranquilles. Sauf que là c'est juste 4 millions.

    Ne prend pas pour prétexte les ventes de la Switch pour descendre des bouteilles, tu le fais très bien tous les jours sans raison particulière.
    cyr posted the 02/03/2026 at 10:39 AM
    jenicris attends d'avoir les meca, le jeux par la suite est plus plaisant.


    zekk il l'on fait... oui il l'on fait. Ça fait quelque année qu'on se demander si oui ou non elle irait sur le podium des consoles les plus vendu de l'histoire.

    Ça fait X année qu'on a la ps2 assise sur le trône. Même si beaucoup vont se rattaché au 160 millions , nouveau chiffre sortie l'année dernière.

    Et pour le coup, je trouve ça pas très malin . Car beaucoup doute de ce chiffre. J'ai vu sur plusieurs site, qui disait que la coïncidence était quand même curieux.

    Preuve en est, que la première place, il veule pas la perdre.

    Après ça ne change rien, le but c'est la ludothèque avant tous.

    Et Nintendo a. intérêt a se bouger un peu sinon la switch2 va pas dépasser les 100 millions.
    elicetheworld posted the 02/03/2026 at 10:43 AM
    walterwhite pour être légitime il faut prouver ces dire ,hors les déclarations de Jim Ryan sont basés sur ça paroles soit du vent donc....
    cyr posted the 02/03/2026 at 10:43 AM
    walterwhite ouai mais 10 millions d'un coup, ça aurai éveillé les soupçon encore plus.

    Encore une fois, il y a du 160 million de consoles produite. Mais certaines n'ont pas etais vendu....

    On parle bien de consoles vendu, pas produite. Forcément les consoles produites sont supérieurs au consoles vendu.

    Sur une chaîne de montage, il y a des rébus, consoles qui fonctionne pas. Elle on etais fabriquait mais ne sont pas vendu.
    Apres les consoles du sav, qui on servi de remplacement pour les consoles défectueuse (et dieu sait qu'il y en a eu).
    Les cargaison volé aussi. Elle sont compté comme produite mais ne peuvent être en aucun cas considéré comme vendu....


    Mais bon je parle a un mur.
    legato posted the 02/03/2026 at 10:45 AM
    elicetheworld oui c'est ma première question sur le fil ,le temps d'exploitation des deux machines.
    La Switch fait une performance oui mais faut relativiser avant de bombé le torse ça reste à peine mieux que la NDS qui à cohabiter avec la psp ps360 Wii et ce n'est pas rien non plus.
    Maintenant es ce quelle ne va pas s'effondrer comme la Wii à 101 millions ? Moi je ne le pense pas ,si Nintendo ont bien retenu la leçon ils vont la porté pour les marchés secondaires à bas prix et elle finira sa carrière bien plus haut qu'une PS2.
    cyr posted the 02/03/2026 at 10:45 AM
    elicetheworld pas du vent, le chiffre par rapport au numéro de série des dernierne console vendu laisse sous entendre que oui, 160 millions de consoles produite n'est pas délirant.

    Après dire quel on etais vendu, la par contre on est d'accord que c'est pas le cas.
    zekk posted the 02/03/2026 at 10:46 AM
    cyr à d'autre on sait tous ce qu'il en est après tu peux nous abreuver moi walterwhite de de monologue qui pue le damage control, ta réaction est celle d'un fanboy.
    cyr posted the 02/03/2026 at 10:47 AM
    elicetheworld le pire c'est jim ryan ne fais plus partie de sony donc sont chiffre ne peut même pas être repris par les sites.....
    j9999 posted the 02/03/2026 at 10:47 AM
    legato tu oublies quand même un détail hyper important. La ps2 avait un line up de merde a sa sortie. En tant que console elle est restée médiocre pendant au moins 2-3 ans. Je suis désolé mais Dreamcast>>>>PS2, en tout point, sauf que la ps2 avait de son coté le soutien des tiers et le lecteur dvd. C'est ces deux atouts qui permit a Sony de garder le monopole dans le secteur à cette époque. Moi la ps2 ne m'a pas marqué pour ses jeux. Alors qu'a coté la DC proposait des hits en puissance dés sa sortie, la ps2 a marqué le début d'une ère fade dans le jv. Certains disent que la dreamcast n'auraient pas pu faire tourner certains jeux mais c'est absolument faux, dire ça permet seulement de servir la rethorique "emotion engine" stupide qui est avant tout un truc commercial, et c'est facile à dire une fois le concurrent absent. Donc non je pense que la ps2 était un succès grâce au succès précédent de la ps1, succès permis grace au projet de base : Nintendo PlayStation, faut pas l'oublier... En revanche j'ai apprécié la ps2 du fait qu'elle est rendue accessible à tous le visionnage des dvd. Ca il faut le souligner, c'était une super feature. Mais ce n'est pas pour la qualité de ses jeux qu'elle a connu ce succes. Les bons jeux arriveraient forcément dessus étant donné que les tiers ont tous signés...

    Ensuite l'argument switch = secteur portable + salon est totalement dépassé aujourd'hui. Le secteur a évolué tout simplement. On parle maintenant de console hybride. Aujourd'hui les joueurs sont devenus beaucoup plus nomades et il est incensé de chercher a faire acheter en masse une console exclusivement portable à des joueurs qui ont tous un smartphone, comme il est incensé de faire acheter une machine dédiée au jeu de salon quand un pc faut déjà mieux le taff et que de moins en moins de personnes peuvent se permettre d'allouer un budget pour une machine chère qui ne fait que du jeu. Nintendo l'a bien compris et a saisi l'opportunité de cette évolution qui devait se faire. Présenter le truc comme si 2 machines étaient vendues en même temps ça n'a pas de sens.

    Et puis dire que la switch est une console de second couteau c'est également faux. Ca c'est ton point de vue parceque tu adores Sony donc tu veux voir les choses comme ça. Mais aujourd'hui beaucoup de personnes ne voyent pas comme une priorité le fait d'avoir une machine à jeux puissante dans leur salon, il y a d'autres priorités en ces temps de crise. En revanche quand on aime le jv on a tout de même envie de garder quelquechose et c'est en général la Switch qui est choisie pour sa polyvalence. Surtout au Japon, tout le monde ne parle que de Switch. Alors l'occident c'est un peu différent. Je dirais que les gens ont plus de temps à consacrer à leur loisir et peuvent passer plus de temps à flaner chez eux donc ils peuvent se permettre ces petits extras comme une console dédiée au salon. Et puis l'immersion réaliste dans le jv ça a toujours été un truc fortement imprégnée dans la culture occidentale, d'où ce besoin d'avoir toujours la console la plus puissante possible. Le but de tout ça on se le demande, avoir un jour le cerveau branché à des électrodes pour être plongé dans un jeu qui imite parfaitement la réalité grâce à un palier de puissance suffisemment grand atteint? Changer de réalité ça fascine le monde occidental depuis longtemps. C'est un peu l'histoire de la tour de babel, construire grace à la science et la technologie quelquechose qui dépasse la nature elle même. A coté de ça tu as Nintendo qui ne cherche pas à aller dans ce sens et qui est détesté précisément pour cette raison par les gens qui souhaitent à tout prix se transcander à travers le jv.
    cyr posted the 02/03/2026 at 10:48 AM
    zekk jim ryan étais il encore en poste chez sony quand il a sortie ce chiffre?
    walterwhite posted the 02/03/2026 at 10:48 AM
    cyr La PS2 c'est 160 millions, point.
    elicetheworld posted the 02/03/2026 at 10:51 AM
    walterwhite c'est 155 millions officiellement point
    jenicris posted the 02/03/2026 at 10:54 AM
    elicetheworld 160 officiellement

    https://www.playstation.com/fr-fr/playstation-history/2000-ps2-psp/
    rogeraf posted the 02/03/2026 at 10:54 AM
    aeris111 Ah ok, c'est plus alors
    walterwhite posted the 02/03/2026 at 10:56 AM
    elicetheworld 160, point.

    https://www.playstation.com/fr-fr/playstation-history/2000-ps2-psp/
    jenicris posted the 02/03/2026 at 10:59 AM
    Un autre de 160

    https://sonyinteractive.com/en/our-company/business-data-sales/

    Faut arrêter de refaire la réalité a moment donné et encore plus sur les chiffres officiels
    cyr posted the 02/03/2026 at 10:59 AM
    walterwhite 155
    brook1 posted the 02/03/2026 at 11:01 AM
    26 ans après, ça rage toujours des chiffres de la PS2
    ouroboros4 posted the 02/03/2026 at 11:03 AM
    cyr mec tu pourras dire ce que tu veux la version officiel c'est 160. C'est pas un gars comme toi derrière son écran qui changera quoi que ce soit.
    leonr4 posted the 02/03/2026 at 11:04 AM
    ouroboros4 walterwhite jenicris https://i.imgur.com/SScJShx.jpeg
    ducknsexe posted the 02/03/2026 at 11:04 AM
    Et sinon dans le portefeuille vous avez 155 e ou 160 e pour acheté GTA 6
    jenicris posted the 02/03/2026 at 11:05 AM
    La dernière PS2 officiellement fabriqué

    https://www.reddit.com/r/ps2/s/N1U0N7MzVR
    ouroboros4 posted the 02/03/2026 at 11:18 AM
    jenicris merci
    Mais bon Cyr semble mieux informé apparement.
    walterwhite posted the 02/03/2026 at 11:21 AM
    jenicris ouroboros4 leonr4
    gamerdome posted the 02/03/2026 at 11:24 AM
    La PS2 reste la console de salon la plus vendue, la Switch est une portable et donc plusieurs exemplaires par foyer.
    richterbelmont posted the 02/03/2026 at 11:28 AM
    leonr4 posted the 02/03/2026 at 11:29 AM
    walterwhite

    gamerdome

    SWITCH : 97.42
    OLED : 31.68
    LITE : 26.27

    TOT : 155.37M en tant que portable

    Mais si on retire la Lite ça fait plutôt :

    SWITCH+OLED : 129.10M en tant que console de salon (hybride).
    hirogami posted the 02/03/2026 at 11:34 AM
    Le problème de sony c'est qu'il sorte 6Millions de PS2 20 ans apres genre personne n'a remarqué en 20 ans un manque de 4 millions de console .
    Pour ma part ce sont des console pour le dépannages/maintenance des console défaillante mise de coté comme tendo/microsoft le fait ,sinon microsoft avec leur xbox 360 est le fameux cercle rouge de la mort (Red Ring of Death) ben la tu augmente leur chiffre de vente global de 40% idem avec les ds que tendo a continuer a fabriqué pendant pres de 10 ans les model restant ne sont pas compatibilisé .
    Connaissant Sony ,ca va nous sortir que cest des console vendu dans des marché mineur .
    Bref la PS2 a révolutionné avec son lecteur DVD et la switch a révolutionné avec sont coté hybride ,elles ont toutes les deux marqué leur génération ,a voir maintenant si tendo va continué a vendre des switch 1 car la fabrication de tegra x1 a été officiellement arrêté en janvier .
    aeris111 posted the 02/03/2026 at 11:34 AM
    155 millions de Switch 1 sans baisse de prix

    La console est toujours en production et se vend toujours mais Nintendo attend le dernier moment pour le faire
    jenicris posted the 02/03/2026 at 11:35 AM
    walterwhite ouroboros4
    jenicris posted the 02/03/2026 at 11:40 AM
    Et d'ailleurs pour plus de précisions des sources officielles.
    C'est PLUS de 160 millions
    leonr4 posted the 02/03/2026 at 11:41 AM
    Le problème de sony c'est qu'il sorte 6Millions de PS2 20 ans apres genre personne n'a remarqué en 20 ans un manque de 4 millions de console .

    hirogami Ah bon ?

    Alors pourquoi ZhugeEX en parlait déjà il y a 8 ans sur resetera ? et il existe aussi des vieilles discussions similaires sur neogaf, tout le monde sait que les 155M n'ont jamais été le chiffre final de la PS2 vu qu'il manquait la dernière année FY2012 (PS2+PS3 = 16.5M) alors que les 155M c'est arrêté à FY2011.

    https://www.resetera.com/threads/what-was-the-lifetime-sales-of-the-ps2-not-158m-update-between-159-2m-and-161-9m.77277/page-2#post-14296421

    Franchement ça vous fait tant chier que ça que la PS2 ait pu faire 160M et qu'aucune autre console avant elle n y soit parvenue ?
    pcverso posted the 02/03/2026 at 11:42 AM
    le niveau du débat " c'est moi qui en ai vendu le plus !!!
    Non t'es un menteur c'est moi
    shido posted the 02/03/2026 at 11:50 AM
    Sauf qu'elle a pas le dixième d'aura de la ps2
    elicetheworld posted the 02/03/2026 at 11:59 AM
    jenicris fabriquer ça veut pas dire vendu ...ya aucune preuve tangible juste des site où ils 160 millions...et alors quoi ? Ça constitue une preuve ça ?
    tripy73 posted the 02/03/2026 at 12:01 PM
    cyr : ça ne sert à rien de t'entêter, Sony a simplement transformer le nombre d'unités produites en unités vendues, en pensant que les gens seraient assez stupides pour croire que l'intégralité de la production correspond à celles qui sont vendues au détail...

    Bref, laisse les se toucher sur leur chiffre truqué, c'est peine perdue d'essayer de les raisonner.
    jaeg01 posted the 02/03/2026 at 12:01 PM
    Ce débat d'un niveau abyssal...

    J'espère pour vous que comme golito vous avez 15 ans maximum...
    jenicris posted the 02/03/2026 at 12:02 PM
    elicetheworld on peut pas dire non plus que la Switch est la plus vendu si on suit ton raisonnement.
    A moins que 5 millions de PS2 sont rester dans les entrepôts selon toi ?
    hirogami posted the 02/03/2026 at 12:04 PM
    leonr4 Mdr je me suis pas relus bref ce n'est pas 6millions mais 160millions

    Sony peut vendre 500 millions de console ce n'est pas un problème c'est de faire une mise a jour 20 ans après au moment ou le pdg se barre lol comme ca c'est comme gratuit comme on dit Tg c'est magique les chiffre parle lol
    En plus j'ai eut 2 PS2 j'y ai participé lol

    tripy73 Oui voila tendo et crosoft aurai pu faire la même surtout tendo qui a déménagé les chaine de prod il pouvait sortir 5-8 millions de ds

    Enfin bref le vrai débat et de savoir quand la switch va atteindre les 160millions ou pas lol
    ouroboros4 posted the 02/03/2026 at 12:09 PM
    tripy73 ben voyons. On se demande qui se touche sur les chiffres actuellement

    T'es allégations sont d'un ridicule en plus d'appuyer les dites d'un fanboy frustré.
    jenicris posted the 02/03/2026 at 12:09 PM
    elicetheworld d'ailleurs Nintendo parle pas de Sell-in/sell-out
    ouroboros4 posted the 02/03/2026 at 12:10 PM
    Bref la PS2 c'est 160 millions n'en déplaisen aux fanboy
    amario posted the 02/03/2026 at 12:14 PM
    A quel moment Sony a déclaré avoir vendu 155millions de PS2 ? Fin de vie de la PS2 ou durant le cycle de vie Xbox360/PS3/Wii ?
    tripy73 posted the 02/03/2026 at 12:14 PM
    ouroboros4 : c'est pas des allégations mais un fait, la photo de la PS2 qui indique la dernière unité produite le prouve, plus de 160 millions = 160 636 885. Après libre à toi de croire ce que tu veux, perso j'aime les faits pas les fables.
    ouroboros4 posted the 02/03/2026 at 12:39 PM
    tripy73 exacte. Une photo officiel vs les dires d'un fanboy comme Cyr qui n'apporte aucun élément. Effectivement les faits sont là
    tripy73 posted the 02/03/2026 at 01:24 PM
    ouroboros4 : 160 millions auxquels il faut déduire les consoles données ou offertes lors de concours et en remplacement des machines défectueuses, donc 160 636 885 unités produites ≠ au nombre d'unités vendues.

    Dans tous les cas comme je l'ai déjà à maintes reprises, ce genre de classement ne vaut rien de mon point de vue, car les époques, le pouvoir d'achat et l'état du marché du JV ne sont aucunement comparables, les produits non plus (console avec lecteur DVD le moins cher du marché VS console qui touche 2 marchés, salon et portable), sans parler de l'évolution du prix de vente (console à 69€ avec GT en fin de vie VS console qui a très peu baissée de prix).

    Bref, faire un comparatif direct avec ce genre de données est tout simplement impossible, donc que l'une ou l'autre soit la plus vendue n’a que peu de pertinence au final et ne sert qu’à alimenter la guerre des consoles.
    ouroboros4 posted the 02/03/2026 at 01:29 PM
    tripy73 D'accord
    En comptant comme ça on retire combien de Switch dans ce cas? Si ça fonctionne dans un sens ça fonctionne dans l'autre.

    Pourtant pour un comparatif qui pour toi est "impossible" on se demande bien si tu dis la vérité avec des réponses du genre

    "Bref, laisse les se toucher sur leur chiffre truqué, c'est peine perdue d'essayer de les raisonner."

    C'est typiquement un réponse de fanboy qui ne calme absolument rien tout en continuant cette fameuse guerre des consoles que tu alimentes aussi

    Puis bon Cyr excuse-moi mais bon c'est crédibilité zéro
    hypermario posted the 02/03/2026 at 01:29 PM
    On s'en fou, elle la battra dans l'année.
    legato posted the 02/03/2026 at 01:41 PM
    j9999 oui la PS2 avait un line up moisi, la rétro et le DVD l'ont porté au début, oui la Dreamcast est une console fantastique qui a payé les erreurs de Sega dans le passé oui je suis amoureux de la PS2 mais les goûts et les couleurs ça ne se discute pas hein pour moi objectivement la PS2 Met une raclée niveau ludothèque à tout ce qui bouge encore aujourd'hui.
    Le catalogue switch est un catalogue de second couteau je le maintien il n'est pas question de techniques ici la NDS a un meilleur catalogue pour comparaison beaucoup d'exclusivité des remake des portage des tiers ça fait la différence au moment du bilan la technique le réalisme na rien à voir.
    J'aime ma switch v1 même si elle ne tient plus la charge hors du dock je l'ai poncer mais le catalogue est faiblard à mon sens bien entendu.
    Maintenant 155 millions quand tu cumules deux types d'expérience qui prise séparément laisser à penser à un autre score c'est tout.
    Les joueurs nomade non pas migré sur smartphone c'est juste le marché qui a grandi avec de nouveaux joueurs qui pour la plus part n'ont jamais touché aux consoles et se suffisent d'expérience type smartphone.
    tripy73 posted the 02/03/2026 at 01:54 PM
    jenicris : ils parlent bien de Sell-in c'est indiqué dans chaque rapport financier, tu peux encore le voir à la page 5 de celui du dernier bilan : Sales Status of Hardware and Software (Sell-In).

    ouroboros4 : la différence c'est que Nintendo donnent le nombre d'unités vendues à leurs partenaires commerciaux et celles vendues sur le Nintendo Store comme indiqué sur le lien que j'ai partagé juste au-dessus :

    Sell-in refers to sales by the Nintendo group to outside entities. In addition to units sold to corporate business partners, this number also includes units sold to individual consumers through Nintendo's direct-sales websites or as downloadable software.

    Ce n’est donc pas non plus véritablement un chiffre de ventes correspondant au nombre d'acheteurs réels, mais au nombre d'unités fournies aux revendeurs (dont certaines traînent dans les entrepôts et rayons) combinés aux consoles vendues sur les Nintendo Stores.

    Et concernant le commentaire que tu cites, je ne fais qu’enoncer un fait, j’y peux rien si certains pensent vraiment que nombre d'unités produites = nombre d'unités vendues et si c'était Nintendo qui avait fait la même chose, j'aurai dit exactement pareil en dénonçant un chiffre truqué.

    Quand à Cyr j'ai juste essayé de lui faire comprendre que ça ne sert à rien de s'enflammer pour ça et de se battre contre des moulins à vent, rien à voir avec sa crédibilité comme tu dis, que chacun jugera.
