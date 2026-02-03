Nintendo vient de dévoiler ces derniers chiffres pour les consoles, avec une Switch 1 qui a dépassé les 155.3 millions, se placant devant les 155 millions de Ps2, mais derrière les 160 millions annoncés l'année dernière par Sony. Niveau jeux, voici ce que ça donne :
Donkey Kong Bananza pour le moment marche très fort.
Pour Metroid Prime 4 pas de chiffres, donc on peut juste supposer que la version Switch 2 n'a pas atteint le million. A voir pour la version Switch 1.
À mon appréciation ça reste un peu juste.
La ps2 est une console uniquement salon et c'est certainement encore la meilleure jamais conçu aidé par son ouverture multimédia qui est pour beaucoup dans les ventes,
Mais c'est surtout un moteur créatif majeur selon moi la seule qui peut prétendre atteindre ses sandales c'est la PS4,
Malheureusement la Switch ça reste un support de second couteau, avec toutes ses qualités elle n'a pas tiré la création vers le haut,une excellente machine à plus d'un titre oui mais pas plus . même si elle dépasse les ventes de la PS2 elle ne sera jamais couronné.
Surtout que ta logique est à contresens puisque la switch est bien plus récente que la ps2.
Et la Switch 2 a dépassé le total de la WiiU.
Elle est quand même arrivé à marcher sur l'eau grâce à un catalogue de dingue et une communication royale.
La Switch elle réussit à réunir deux offres mobile et salon ce n'est pas rien et malgré tout on reste sur du 155 millions la Ds seul c'est 154 millions je ne vois pas où est la performance, surtout que l'on qualifie bien la Switch comme un plus grand succès que la DS non ?
link49 va falloir sabré le champagne. C'est officiel, il l'ont fait.
Et pour DK, il devrait finir autour des 7 millions je pense.
C'est toujours aussi marrant tes interventions rempli de neutralité.
Bah fragmente pour la ps2 console de salon et lecteur DVD ...
Ça n'a pas de sens ...
C'est la console la plus vendue...Point.
Mais oui moi aussi, ça me fait mal.
link49 va falloir sabré le champagne. C'est officiel, il l'ont fait
Et après ça vient traiter les autres de fanboy et parler de neutralité
Un vrai clown
Tout se passe comme prévu
Et il n'y pas de raison pour que la NS1 ne continue pas a se vendre par wagon, Une console toujours au top pour les nouveaux arrivant dans le monde du jeux video.
C'est juste très fort d'atteindre de si gros chiffres, autant pour la ps2 que la switch, peu importe les excuses de lecteur dvd, de prix cadeau ou de console portable.
Vous êtes toujours en provoc constante, c'est ouf. Vous avez que ça a foutre.
Ça reste impressionnant qu'une console arrive encore à dépasser les 150M en 2026 c'est ça le plus important.
.par contre une donnée qui est vraie, c'est que le marché consoles peine à se développer. On arrive pas à les 200M de consoles vendues. Ça stagne. Pour le coup Xbox a raison là dessus
Personne n'est prêt
zekk donc on peut pas être content pour l'un, et on doit rien dire pour l'autre.
150 millions de consoles, c'est tellement rare comme chiffre.
Il y a que 3 consoles qui y sont parvenus . C'est pas fréquent.
Et l'ancien record était la depuis longtemps. Bref oui le champagne c'etais une image. Ou une expression.
Mais bon je suis sur gamekyo, je sais où je mets les pieds.
La Switch est une excellente console elle réussit à réunir deux marchés et elle est bien supporté par Nintendo mais ça reste trop light niveau, chiffre et catalogues à mon sens.
Maintenant mécaniquement elle va dépassé la PS2 oui mais es ce que ludiquement elle mérite la couronne non.
J'espère que la Switch 2 va apporter un réel plus niveau éditoriale.
1. juin
2. juillet
3. aout
4. septembre
5. octobre
6. novembre
7. decembre
Donc c’est 17.37 millions divisé par 7, une moyenne de 2.5 millions de Switch 2 vendues par mois
Donc en effet, bravo Nintendo. Fenetre de lancement reussi. Maintenant on attend le prochain Nintendo Direct qui devrait arriver ce mois ci pour connaître les jeux du second semestre
- PS2 = console de salon
- Switch = console hybride (salon et portable)
Dans le marché des consoles portables, la DS était déjà très proche d'une PS2 en nombre de ventes finales. Cela dit, ça n'enlève en rien au succès de Nintendo d'avoir trouvé le bon concept face à Sony.
et pas un ils ont fait qui veut tout dire...
Énorme score pour la Switch. Actuellement je joue a Xenoblade Chronicles X dessus. Je suis pas certains pour l'instant d'accrocher autant qu'avec les autres Xenoblade. A voir
La Switch 2 avec le prochain Monolith et Mario 3D, en espérant un reveal cette année
Mais ce n'est pas le sujet.
Console hybride, console familiale (dont switch lite)... Bref en vrai c'est pas étonnant. Elle ne coûte pas très cher. Ça fait un bon cadeau pour les enfants pour leur anniversaire.
Ne prend pas pour prétexte les ventes de la Switch pour descendre des bouteilles, tu le fais très bien tous les jours sans raison particulière.
zekk il l'on fait... oui il l'on fait. Ça fait quelque année qu'on se demander si oui ou non elle irait sur le podium des consoles les plus vendu de l'histoire.
Ça fait X année qu'on a la ps2 assise sur le trône. Même si beaucoup vont se rattaché au 160 millions , nouveau chiffre sortie l'année dernière.
Et pour le coup, je trouve ça pas très malin . Car beaucoup doute de ce chiffre. J'ai vu sur plusieurs site, qui disait que la coïncidence était quand même curieux.
Preuve en est, que la première place, il veule pas la perdre.
Après ça ne change rien, le but c'est la ludothèque avant tous.
Et Nintendo a. intérêt a se bouger un peu sinon la switch2 va pas dépasser les 100 millions.
Encore une fois, il y a du 160 million de consoles produite. Mais certaines n'ont pas etais vendu....
On parle bien de consoles vendu, pas produite. Forcément les consoles produites sont supérieurs au consoles vendu.
Sur une chaîne de montage, il y a des rébus, consoles qui fonctionne pas. Elle on etais fabriquait mais ne sont pas vendu.
Apres les consoles du sav, qui on servi de remplacement pour les consoles défectueuse (et dieu sait qu'il y en a eu).
Les cargaison volé aussi. Elle sont compté comme produite mais ne peuvent être en aucun cas considéré comme vendu....
Mais bon je parle a un mur.
La Switch fait une performance oui mais faut relativiser avant de bombé le torse ça reste à peine mieux que la NDS qui à cohabiter avec la psp ps360 Wii et ce n'est pas rien non plus.
Maintenant es ce quelle ne va pas s'effondrer comme la Wii à 101 millions ? Moi je ne le pense pas ,si Nintendo ont bien retenu la leçon ils vont la porté pour les marchés secondaires à bas prix et elle finira sa carrière bien plus haut qu'une PS2.
Après dire quel on etais vendu, la par contre on est d'accord que c'est pas le cas.
Ensuite l'argument switch = secteur portable + salon est totalement dépassé aujourd'hui. Le secteur a évolué tout simplement. On parle maintenant de console hybride. Aujourd'hui les joueurs sont devenus beaucoup plus nomades et il est incensé de chercher a faire acheter en masse une console exclusivement portable à des joueurs qui ont tous un smartphone, comme il est incensé de faire acheter une machine dédiée au jeu de salon quand un pc faut déjà mieux le taff et que de moins en moins de personnes peuvent se permettre d'allouer un budget pour une machine chère qui ne fait que du jeu. Nintendo l'a bien compris et a saisi l'opportunité de cette évolution qui devait se faire. Présenter le truc comme si 2 machines étaient vendues en même temps ça n'a pas de sens.
Et puis dire que la switch est une console de second couteau c'est également faux. Ca c'est ton point de vue parceque tu adores Sony donc tu veux voir les choses comme ça. Mais aujourd'hui beaucoup de personnes ne voyent pas comme une priorité le fait d'avoir une machine à jeux puissante dans leur salon, il y a d'autres priorités en ces temps de crise. En revanche quand on aime le jv on a tout de même envie de garder quelquechose et c'est en général la Switch qui est choisie pour sa polyvalence. Surtout au Japon, tout le monde ne parle que de Switch. Alors l'occident c'est un peu différent. Je dirais que les gens ont plus de temps à consacrer à leur loisir et peuvent passer plus de temps à flaner chez eux donc ils peuvent se permettre ces petits extras comme une console dédiée au salon. Et puis l'immersion réaliste dans le jv ça a toujours été un truc fortement imprégnée dans la culture occidentale, d'où ce besoin d'avoir toujours la console la plus puissante possible. Le but de tout ça on se le demande, avoir un jour le cerveau branché à des électrodes pour être plongé dans un jeu qui imite parfaitement la réalité grâce à un palier de puissance suffisemment grand atteint? Changer de réalité ça fascine le monde occidental depuis longtemps. C'est un peu l'histoire de la tour de babel, construire grace à la science et la technologie quelquechose qui dépasse la nature elle même. A coté de ça tu as Nintendo qui ne cherche pas à aller dans ce sens et qui est détesté précisément pour cette raison par les gens qui souhaitent à tout prix se transcander à travers le jv.
https://www.playstation.com/fr-fr/playstation-history/2000-ps2-psp/
https://www.playstation.com/fr-fr/playstation-history/2000-ps2-psp/
https://sonyinteractive.com/en/our-company/business-data-sales/
Faut arrêter de refaire la réalité a moment donné et encore plus sur les chiffres officiels
https://www.reddit.com/r/ps2/s/N1U0N7MzVR
Mais bon Cyr semble mieux informé apparement.
gamerdome
SWITCH : 97.42
OLED : 31.68
LITE : 26.27
TOT : 155.37M en tant que portable
Mais si on retire la Lite ça fait plutôt :
SWITCH+OLED : 129.10M en tant que console de salon (hybride).
Pour ma part ce sont des console pour le dépannages/maintenance des console défaillante mise de coté comme tendo/microsoft le fait ,sinon microsoft avec leur xbox 360 est le fameux cercle rouge de la mort (Red Ring of Death) ben la tu augmente leur chiffre de vente global de 40% idem avec les ds que tendo a continuer a fabriqué pendant pres de 10 ans les model restant ne sont pas compatibilisé .
Connaissant Sony ,ca va nous sortir que cest des console vendu dans des marché mineur .
Bref la PS2 a révolutionné avec son lecteur DVD et la switch a révolutionné avec sont coté hybride ,elles ont toutes les deux marqué leur génération ,a voir maintenant si tendo va continué a vendre des switch 1 car la fabrication de tegra x1 a été officiellement arrêté en janvier .
La console est toujours en production et se vend toujours mais Nintendo attend le dernier moment pour le faire
C'est PLUS de 160 millions
hirogami Ah bon ?
Alors pourquoi ZhugeEX en parlait déjà il y a 8 ans sur resetera ? et il existe aussi des vieilles discussions similaires sur neogaf, tout le monde sait que les 155M n'ont jamais été le chiffre final de la PS2 vu qu'il manquait la dernière année FY2012 (PS2+PS3 = 16.5M) alors que les 155M c'est arrêté à FY2011.
https://www.resetera.com/threads/what-was-the-lifetime-sales-of-the-ps2-not-158m-update-between-159-2m-and-161-9m.77277/page-2#post-14296421
Franchement ça vous fait tant chier que ça que la PS2 ait pu faire 160M et qu'aucune autre console avant elle n y soit parvenue ?
Non t'es un menteur c'est moi
Bref, laisse les se toucher sur leur chiffre truqué, c'est peine perdue d'essayer de les raisonner.
J'espère pour vous que comme golito vous avez 15 ans maximum...
A moins que 5 millions de PS2 sont rester dans les entrepôts selon toi ?
Sony peut vendre 500 millions de console ce n'est pas un problème c'est de faire une mise a jour 20 ans après au moment ou le pdg se barre lol comme ca c'est comme gratuit comme on dit Tg c'est magique les chiffre parle lol
En plus j'ai eut 2 PS2 j'y ai participé lol
tripy73 Oui voila tendo et crosoft aurai pu faire la même surtout tendo qui a déménagé les chaine de prod il pouvait sortir 5-8 millions de ds
Enfin bref le vrai débat et de savoir quand la switch va atteindre les 160millions ou pas lol
T'es allégations sont d'un ridicule en plus d'appuyer les dites d'un fanboy frustré.
Dans tous les cas comme je l'ai déjà à maintes reprises, ce genre de classement ne vaut rien de mon point de vue, car les époques, le pouvoir d'achat et l'état du marché du JV ne sont aucunement comparables, les produits non plus (console avec lecteur DVD le moins cher du marché VS console qui touche 2 marchés, salon et portable), sans parler de l'évolution du prix de vente (console à 69€ avec GT en fin de vie VS console qui a très peu baissée de prix).
Bref, faire un comparatif direct avec ce genre de données est tout simplement impossible, donc que l'une ou l'autre soit la plus vendue n’a que peu de pertinence au final et ne sert qu’à alimenter la guerre des consoles.
En comptant comme ça on retire combien de Switch dans ce cas? Si ça fonctionne dans un sens ça fonctionne dans l'autre.
Pourtant pour un comparatif qui pour toi est "impossible" on se demande bien si tu dis la vérité avec des réponses du genre
"Bref, laisse les se toucher sur leur chiffre truqué, c'est peine perdue d'essayer de les raisonner."
C'est typiquement un réponse de fanboy qui ne calme absolument rien tout en continuant cette fameuse guerre des consoles que tu alimentes aussi
Puis bon Cyr excuse-moi mais bon c'est crédibilité zéro
Le catalogue switch est un catalogue de second couteau je le maintien il n'est pas question de techniques ici la NDS a un meilleur catalogue pour comparaison beaucoup d'exclusivité des remake des portage des tiers ça fait la différence au moment du bilan la technique le réalisme na rien à voir.
J'aime ma switch v1 même si elle ne tient plus la charge hors du dock je l'ai poncer mais le catalogue est faiblard à mon sens bien entendu.
Maintenant 155 millions quand tu cumules deux types d'expérience qui prise séparément laisser à penser à un autre score c'est tout.
Les joueurs nomade non pas migré sur smartphone c'est juste le marché qui a grandi avec de nouveaux joueurs qui pour la plus part n'ont jamais touché aux consoles et se suffisent d'expérience type smartphone.
ouroboros4 : la différence c'est que Nintendo donnent le nombre d'unités vendues à leurs partenaires commerciaux et celles vendues sur le Nintendo Store comme indiqué sur le lien que j'ai partagé juste au-dessus :
Sell-in refers to sales by the Nintendo group to outside entities. In addition to units sold to corporate business partners, this number also includes units sold to individual consumers through Nintendo's direct-sales websites or as downloadable software.
Ce n’est donc pas non plus véritablement un chiffre de ventes correspondant au nombre d'acheteurs réels, mais au nombre d'unités fournies aux revendeurs (dont certaines traînent dans les entrepôts et rayons) combinés aux consoles vendues sur les Nintendo Stores.
Et concernant le commentaire que tu cites, je ne fais qu’enoncer un fait, j’y peux rien si certains pensent vraiment que nombre d'unités produites = nombre d'unités vendues et si c'était Nintendo qui avait fait la même chose, j'aurai dit exactement pareil en dénonçant un chiffre truqué.
Quand à Cyr j'ai juste essayé de lui faire comprendre que ça ne sert à rien de s'enflammer pour ça et de se battre contre des moulins à vent, rien à voir avec sa crédibilité comme tu dis, que chacun jugera.