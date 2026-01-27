Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Rumeur] Switch 2 : DLC Mario Kart World, Xenoblade 2 Definitive Edition...


Toujours selon NateTheHate pour 2026, voici des possibles annonces concernant les jeux Nintendo sur Switch 2 :

- Sortie majeure de Mario 3D pour les fêtes de fin d'année
- Autre sortie pour les fêtes de fin d'année : Pokémon Gen 10
- Édition Définitive de Xenoblade Chronicles 2
- Éditions Switch : peut-être Switch Sports et Pikmin 4
- DLC important pour Mario Kart World
- Remasterisation ou remake de Zelda



Hâte de voir le prix du DLC de Mario Kart World, ou si il sera gratuit.

Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
    posted the 01/27/2026 at 05:17 AM by link49
    comments (7)
    ouroboros4 posted the 01/27/2026 at 05:19 AM
    Ce sont pas des rumeurs. Juste des prédictions.
    link49 posted the 01/27/2026 at 05:22 AM
    ouroboros4 Comme pour les jeux tiers, ce sont bien des rumeurs : https://www.gamekyo.com/newsfr96217_rumeur-trois-portages-de-gros-rpg-tiers-a-venir-sur-switch-2-dont-clair-obscur.html
    malroth posted the 01/27/2026 at 05:28 AM
    Lequel Zelda ?
    ouroboros4 posted the 01/27/2026 at 05:29 AM
    link49 pourtant c'est littéralement écrit prédiction dans ta capture d'écran. Rumeur et prédiction c'est pas vraiment la même chose.
    link49 posted the 01/27/2026 at 05:56 AM
    ouroboros4 pourtant tous les sites les remontent en rumeur.
    ouroboros4 posted the 01/27/2026 at 06:04 AM
    link49 c'est sans doute plus accrocheur comme titre
    cyr posted the 01/27/2026 at 06:10 AM
    link49 tous sa? J'y crois pas 1 seconde. Ça fait beaucoup, et de truc majeur

    Même pokemon gen 10 je pense pas qu'il soit prévu pour cette année.
