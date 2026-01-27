Toujours selon NateTheHate pour 2026, voici des possibles annonces concernant les jeux Nintendo sur Switch 2 :
- Sortie majeure de Mario 3D pour les fêtes de fin d'année
- Autre sortie pour les fêtes de fin d'année : Pokémon Gen 10
- Édition Définitive de Xenoblade Chronicles 2
- Éditions Switch : peut-être Switch Sports et Pikmin 4
- DLC important pour Mario Kart World
- Remasterisation ou remake de Zelda
Hâte de voir le prix du DLC de Mario Kart World, ou si il sera gratuit.
Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
posted the 01/27/2026 at 05:17 AM by link49
Même pokemon gen 10 je pense pas qu'il soit prévu pour cette année.