On parle beaucoup des futures spécifications de la PlayStation 6, mais soyons réalistes deux minutes. La technologie actuelle atteint un plafond de verre, notamment au niveau du coût de la mémoire vive (RAM).
Est-ce qu'on a vraiment envie d'une PS6 avec 32 Go de RAM qui coûterait 800€ pour afficher trois brins d'herbe en plus ? Je ne crois pas. Il est temps pour Sony de revoir sa copie et de s'inspirer... d'Apple et des constructeurs de smartphones. Voici pourquoi l'avenir de PlayStation ne passe pas par une nouvelle génération, mais par une évolution continue.
Le mur technologique : La course à la puissance est finie
Le saut quantique qu'on a connu entre la PS1 et la PS2, ou même la PS3 et la PS4, c'est terminé. Aujourd'hui, doubler la RAM pour passer à 32 Go ou plus coûte une fortune pour un gain visuel qui devient marginal ("diminishing returns").
Plutôt que de nous sortir une PS6 qui ne sera qu'une "PS5 Pro Plus" vendue au prix fort, Sony devrait changer de paradigme. La technologie est là, mais elle doit être utilisée différemment.
La stratégie "Smartphone" : Une gamme, pas des générations
L'idée est simple : Arrêtons les cycles de 7 ans. Passons à des améliorations crédentielles tous les 3 ans, comme le font Samsung ou Apple.
Au lieu de tout raser pour repartir de zéro, Sony devrait structurer son offre sur trois piliers simultanés :
1. L'Entrée de gamme (PS "Nano") : On prend la puce de la PS5 actuelle, on miniaturise à l'extrême, on réduit la chauffe et surtout le prix. Une machine à 299€, parfaite pour le 1080p/60fps solide.
2. Le Milieu de gamme (PS Pro "Slim") : La technologie de la Pro actuelle, mais optimisée et moins chère. Le standard pour jouer en 1440p upscalé ou 4K dynamique.
3. Le Haut de gamme (PS Ultra) : C'est là que Sony peut se lâcher. Une machine au prix fort pour les passionnés, intégrant les dernières innovations (IA poussée, Ray Tracing complet) pour viser la 4K native à 120fps.
On arrête de réinventer la roue
Les joueurs d'aujourd'hui ont changé. Soyons honnêtes : la "magie" des nouvelles architectures, ça intéresse les ingénieurs. Les joueurs, eux, veulent de la performance pure.
Avec cette stratégie, les développeurs n'ont plus à apprendre une nouvelle console. Ils développent un jeu unique avec des presets graphiques (comme sur PC) :
• Low/Medium pour l'entrée de gamme (1080p/30-60fps).
• High pour le milieu de gamme.
• Ultra pour la machine premium (4K/120fps).
C'est une évolution logique. Les jeux tourneraient partout, votre bibliothèque serait éternelle, et chacun achèterait la puissance dont il a besoin (ou que son portefeuille permet). Si tu as une TV 1080p, tu prends la petite. Si tu as un OLED 4K 120Hz, tu prends l'Ultra.
Conclusion
Sony doit arrêter de courir après une "PS6" qui risque de décevoir par son rapport prix/puissance. L'avenir est à la scalabilité et à l'écosystème unifié.
Et vous, vous seriez prêts à abandonner le concept de "nouvelle console" pour des mises à jour matérielles plus régulières type iPhone ?
posted the 12/30/2025 at 05:25 PM by suzukube
Non seulement ça n'a aucun sens, mais en plus le consommateur serai totalement embrouillé
Une bonne évolution pour la PS6 serait déjà un CPU ZEN5 qui consomme moins pour plus de calcule, car la PS5 devient Bottleneck avec son CPU ZEN2. Donc pas besoin d'augmenter le nombre de core, mais juste un upgrade de la tech du CPU.
Pour la partie GPU, une meilleur intégration du PSSR (2) ou du FSR4/5.
Si possible éviter d'avoir du FrameGen dégueulasse mais un meilleur Upscale de 1080p à 4K 60/120FPS.
Tout ça bien soupoudré de RAM rapide mais maximum 24Go voir 20Go (4 pour OS/Software + 16Go GPU). Vu que la mémoire est share entre CPU et GPU, on n'a pas besoin d'avoir 16Go pour le CPU et 16Go pour le GPU.
Ainsi, la PS6 en fin 2027 serait up to date pour les jeux à venir et j'espère une belle retro-compatibilitée de la PS3 à PS5
D'ailleurs, si une PS6 peut faire du 4K en 60Fps (upscale) sur un jeu comme CyberPunk 2 en Full RT (voir Patch tracing) on sera bien.
Ton article serait mieux s'il parlait plus de "c'est fini des PC Master Class" vu le prix de la RAM et de mauvais fonctionnement d'un OS comme Windows plutôt.
Sinon c’est la mort avec des PS6 à 999 euros. Et je ne suis même pas sûr d’être client. Pourtant j’adore ma PS5, mais les tarifs actuels pour du jeu vidéo je trouve que c’est devenu du luxe si je me base sur la ps5 pro. Sauf si la ps6 est moins chère que la ps5 pro en étant plus puissante mais ça serait bizarre.
Stop avec ce narratif totalement stupide.
Une PS6 à 999 euros impossible mais une potentiel Xbox à plus de 1000 euros c'est ok?
Tu as oublié les consoles pro ? Ceux qui veulent de la puissance sous le capot, sont pret à mettre le prix.
La crise sur la RAM, c'est temporaire non ?
Perso je préfère une nouvelle console plutot que des upgrades, le matos qui vieillit, c'est jamais bon signe, vaut mieux avoir du neuf.
Quand on regarde les consoles depuis les 20 dernières années, aucune n'est conçue pour la durée, tu rebranches une vieille Nes de 40 ans, aucun problème, tu essayes de faire pareil avec une console de moins de 20 ans genre la PS4 et tu as un Hind dans ton salon.
Ce qui marche sur smartphone, ne marche pas forcément sur console.
D’où l’intérêt des générations glissantes, tu pourrais toujours jouer à tes jeux ps4 sur la ps8
Et c'est pour ça que la plupart des joueurs ne veulent pas d'une next gen avant des années
J’sais pas moi j’ai vraiment du mal à voir une différence significative même sur les cartes haut de gamme. Quand les joueurs PC sur rtx 5080 se vantent de jouer en 4k 144 fps à Horizon Zéro Dawn Remastered, perso je vois juste le même jeu sans que ça ne m’impressionne plus que ça par rapport à la version ps5. Ça me donne la même sensation quand quand je vois mon voisin tondre sa pelouse à l’aide d’un Bulldozer
Je rajouterai meme que la ps5 peut encore durée 10 ans dans l'état.
Les joueurs veulent des jeux rien d'autre.
Suffit de voir les joueurs pc qui ont pour une majorité des configs qui des fois on 10 ans et qui continuent de faire le taf. Ces joueurs pour la plupart jouent en 1080p.
J'ai eu une ps5 day one et elle a claquée cet été, 5 ans c'est bien mais à coté des monstres de résistance que sont les vieilles consoles, ça pue la merde
ghouledheleter Oh, merci ! Oui, tu as compris l’essence de l’article, qui est de partir du principe que finalement nos consoles actuelles ont un niveau de puissance suffisant pour se baser sur la même architectures dans les années à venir comme sur PC, tout en laissant la possibilité à ceux qui en veulent plus de mettre à jour leur matériel. De toutes les façons, créer un jeu pour une seule configuration fixe, c’est devenu obsolète, à part chez Nintendo, il n’y a meme plus de jeux exclusifs consoles…
Merci pour ton commentaire !
c'est un non débat en vrai
c'est juste une question de nom et de capacité des dev a ne pas fournir des version PS5 honteuse une fois la PS6 sur le marché.
De plus tu resonnes selon ton souhait mais pas en matière de coûts de recherche et fabrication.
Après en vrai moi ça me ferait pas trop rêver, je pense que je serait en full PC + Nintendo Switch dans cette situation, car je suis assez agnostique à la puissance brute, je joue toujours sur ma Series S en streaming par exemple… pas vraiment besoin de plus.
skuldleif bah de toutes les façons, même avec une PS6 classique, il y aura des années de CrossGen. En vrai, sans aller dans un délire totale, la PS6 devrait etre à minima comme la transition Xbox One/Series, avec une interface commune et des jeux sur le store disponible en Smart Delivery quoi… sur ça, Microsoft a été très visionnaire !
Enfin j’imagine que ce sera ça la réalité, mais sur une PS7 à moins d’un saut technologique majeur, je vois plutôt des upgrade mineurs par la suite…
Par exemple le trailer de The Witcher 4 tournait sur une carte pas encore commercialisée.
Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Sony n’a pour le moment aucune raison de changer de stratégie puisque l’actuelle lui rapporte des sous.
Moi j'ai definitivement enterré la hache de guerre.
Le principe de generation va disparaitre petit a petit je pense.
Et si un jour un consolier se met a faire une console evolutive en plug and play, il y a des grande chance qu'il cartonne.