La PS5 : C’est la fin.
On parle beaucoup des futures spécifications de la PlayStation 6, mais soyons réalistes deux minutes. La technologie actuelle atteint un plafond de verre, notamment au niveau du coût de la mémoire vive (RAM).

Est-ce qu'on a vraiment envie d'une PS6 avec 32 Go de RAM qui coûterait 800€ pour afficher trois brins d'herbe en plus ? Je ne crois pas. Il est temps pour Sony de revoir sa copie et de s'inspirer... d'Apple et des constructeurs de smartphones. Voici pourquoi l'avenir de PlayStation ne passe pas par une nouvelle génération, mais par une évolution continue.

Le mur technologique : La course à la puissance est finie

Le saut quantique qu'on a connu entre la PS1 et la PS2, ou même la PS3 et la PS4, c'est terminé. Aujourd'hui, doubler la RAM pour passer à 32 Go ou plus coûte une fortune pour un gain visuel qui devient marginal ("diminishing returns").

Plutôt que de nous sortir une PS6 qui ne sera qu'une "PS5 Pro Plus" vendue au prix fort, Sony devrait changer de paradigme. La technologie est là, mais elle doit être utilisée différemment.

La stratégie "Smartphone" : Une gamme, pas des générations

L'idée est simple : Arrêtons les cycles de 7 ans. Passons à des améliorations crédentielles tous les 3 ans, comme le font Samsung ou Apple.
Au lieu de tout raser pour repartir de zéro, Sony devrait structurer son offre sur trois piliers simultanés :
1. L'Entrée de gamme (PS "Nano") : On prend la puce de la PS5 actuelle, on miniaturise à l'extrême, on réduit la chauffe et surtout le prix. Une machine à 299€, parfaite pour le 1080p/60fps solide.
2. Le Milieu de gamme (PS Pro "Slim") : La technologie de la Pro actuelle, mais optimisée et moins chère. Le standard pour jouer en 1440p upscalé ou 4K dynamique.
3. Le Haut de gamme (PS Ultra) : C'est là que Sony peut se lâcher. Une machine au prix fort pour les passionnés, intégrant les dernières innovations (IA poussée, Ray Tracing complet) pour viser la 4K native à 120fps.

On arrête de réinventer la roue

Les joueurs d'aujourd'hui ont changé. Soyons honnêtes : la "magie" des nouvelles architectures, ça intéresse les ingénieurs. Les joueurs, eux, veulent de la performance pure.

Avec cette stratégie, les développeurs n'ont plus à apprendre une nouvelle console. Ils développent un jeu unique avec des presets graphiques (comme sur PC) :
• Low/Medium pour l'entrée de gamme (1080p/30-60fps).
• High pour le milieu de gamme.
• Ultra pour la machine premium (4K/120fps).

C'est une évolution logique. Les jeux tourneraient partout, votre bibliothèque serait éternelle, et chacun achèterait la puissance dont il a besoin (ou que son portefeuille permet). Si tu as une TV 1080p, tu prends la petite. Si tu as un OLED 4K 120Hz, tu prends l'Ultra.

Conclusion

Sony doit arrêter de courir après une "PS6" qui risque de décevoir par son rapport prix/puissance. L'avenir est à la scalabilité et à l'écosystème unifié.

Et vous, vous seriez prêts à abandonner le concept de "nouvelle console" pour des mises à jour matérielles plus régulières type iPhone ?
    posted the 12/30/2025 at 05:25 PM by suzukube
    comments (34)
    suzukube posted the 12/30/2025 at 05:28 PM
    La fin des générations mais le début de la PS5 éternelle
    skuldleif posted the 12/30/2025 at 05:36 PM
    Oui donc tu veux une PS5 pro+++ et pas une ps6 bridé par des questions de coût/renouvellement du parc , malheureusement les techniques ia/machine learning ne sont pas compatibles avec la PS5 de 2020 et AMD ne pondra pas de la technologie de 2020 de ses usines juste pour les beaux yeux de Sony
    ouroboros4 posted the 12/30/2025 at 05:37 PM
    Une panoplie de console tous les 3 ans c'est ridicule.
    Non seulement ça n'a aucun sens, mais en plus le consommateur serai totalement embrouillé
    zoske posted the 12/30/2025 at 05:38 PM
    Pourquoi doubler la RAM? Ce n'est pas ce qu'on devrait attendre de la PS6.
    Une bonne évolution pour la PS6 serait déjà un CPU ZEN5 qui consomme moins pour plus de calcule, car la PS5 devient Bottleneck avec son CPU ZEN2. Donc pas besoin d'augmenter le nombre de core, mais juste un upgrade de la tech du CPU.
    Pour la partie GPU, une meilleur intégration du PSSR (2) ou du FSR4/5.
    Si possible éviter d'avoir du FrameGen dégueulasse mais un meilleur Upscale de 1080p à 4K 60/120FPS.
    Tout ça bien soupoudré de RAM rapide mais maximum 24Go voir 20Go (4 pour OS/Software + 16Go GPU). Vu que la mémoire est share entre CPU et GPU, on n'a pas besoin d'avoir 16Go pour le CPU et 16Go pour le GPU.

    Ainsi, la PS6 en fin 2027 serait up to date pour les jeux à venir et j'espère une belle retro-compatibilitée de la PS3 à PS5
    D'ailleurs, si une PS6 peut faire du 4K en 60Fps (upscale) sur un jeu comme CyberPunk 2 en Full RT (voir Patch tracing) on sera bien.
    Ton article serait mieux s'il parlait plus de "c'est fini des PC Master Class" vu le prix de la RAM et de mauvais fonctionnement d'un OS comme Windows plutôt.
    suzukube posted the 12/30/2025 at 05:41 PM
    skuldleif alors si tu regardes les portables en Ryzen AI, le FSR4 et le PSSR de la PS5 Pro, je ne vois pas dans quel monde AMD ne se rattrapera pas en IA. J’ai confiance en eux !
    suzukube posted the 12/30/2025 at 05:43 PM
    zoske regarde le prix de 24 Go de GDDR7 pour rigoler
    suzukube posted the 12/30/2025 at 05:48 PM
    ouroboros4 bof, une conférence, tu montres cyberpunk 2077 en 240 Hz avec Path Tracing, 999 euros, tu vends les consoles avec un benef confortable et t’es tranquille comme Apple ou Samsung, les joueurs von5 changer leur console pour rester à la mode et t’as plus à repartir de zéro à chaque gen de console. Microsoft va le faire avec ses Xbox PC donc bon…

    Sinon c’est la mort avec des PS6 à 999 euros. Et je ne suis même pas sûr d’être client. Pourtant j’adore ma PS5, mais les tarifs actuels pour du jeu vidéo je trouve que c’est devenu du luxe si je me base sur la ps5 pro. Sauf si la ps6 est moins chère que la ps5 pro en étant plus puissante mais ça serait bizarre.
    ouroboros4 posted the 12/30/2025 at 05:55 PM
    suzukube La PS6 ne coûtera pas 999 euros
    Stop avec ce narratif totalement stupide.

    Une PS6 à 999 euros impossible mais une potentiel Xbox à plus de 1000 euros c'est ok?
    djfab posted the 12/30/2025 at 05:58 PM
    Je ne comprends pas l'intérêt des améliorations tous les 3 ans !? Y aura quasiment pas d'évolution non ? Déjà en 7 ans il y en aura pas beaucoup...
    gamerdome posted the 12/30/2025 at 05:59 PM
    Oui, stop à un seul modèle tous les 7 ans ! C'est plus possible ! On veut 3 modèles tous les 3 ans !!! Voilà la solution !
    jenicris posted the 12/30/2025 at 06:00 PM
    Lol
    suzukube posted the 12/30/2025 at 06:03 PM
    jenicris ben regarde en vrai de quoi se plaignent les joueurs : d’avoir des modes qualités en 30 fps et pas 4k native. Ceux qui voudraient vraiment cela pourraient l’atteindre sans avoir à passer au full PC ! À voir aussi l’accueil réservé à la Steam Machine mais j’ai des doutes sur son futur succès
    suzukube posted the 12/30/2025 at 06:09 PM
    ouroboros4 donc on aura un PS6 à 499 euros plus puissante qu’une PS5 Pro a 799 euros ? Décidément j’y comprends rien à ces grilles tarifaires du côté de chez Sony. La PS6 serait donc super subventionnée par Sony ?
    suzukube posted the 12/30/2025 at 06:12 PM
    djfab je t’avoue ne pas comprendre l’intérêt d’avoir des iPhone qui sortent chaque année, je ne fais que calquer ce qui se passe sur ce marché. Ptet mêle qu’il faudrait caler les consoles sur le cycle des cartes graphiques, genre tous les 2 ans ?
    suzukube posted the 12/30/2025 at 06:13 PM
    *meme. C’est chaud d’utiliser Gamekyo sur iOS lol vous faites commen5 ?!
    thedoctor posted the 12/30/2025 at 06:16 PM
    Non merci.
    suzukube posted the 12/30/2025 at 06:16 PM
    gamerdome en vrai c’est le même modèle avec de la ram plus rapide, un gpu de génération supérieure et un cpu plus récent. Comme la différence entre une ROG ALLY X en Z1 extreme et la ROG XBOX ALLY X en Z2 extreme.
    momotaros posted the 12/30/2025 at 06:21 PM
    Les gens se font la guerre sur le net et font dans la branlette pour 3 brins d'herbe en plus sur leur version, biensûr qu'ils sont pret à payer plus pour ça

    Tu as oublié les consoles pro ? Ceux qui veulent de la puissance sous le capot, sont pret à mettre le prix.

    La crise sur la RAM, c'est temporaire non ?

    Perso je préfère une nouvelle console plutot que des upgrades, le matos qui vieillit, c'est jamais bon signe, vaut mieux avoir du neuf.

    Quand on regarde les consoles depuis les 20 dernières années, aucune n'est conçue pour la durée, tu rebranches une vieille Nes de 40 ans, aucun problème, tu essayes de faire pareil avec une console de moins de 20 ans genre la PS4 et tu as un Hind dans ton salon.

    Ce qui marche sur smartphone, ne marche pas forcément sur console.
    suzukube posted the 12/30/2025 at 06:28 PM
    momotaros ma PS Vita, PS3, Xbox 360 sont mortes, bon j’ai 2 3DS qui ne démarrent plus mais visiblement c’est leur batterie, dont tu n’as pas tort, la fiabilité a baissé (en même temps quand tu regardes la taille des composants, est-ce étonnant ?).

    D’où l’intérêt des générations glissantes, tu pourrais toujours jouer à tes jeux ps4 sur la ps8
    elicetheworld posted the 12/30/2025 at 06:36 PM
    C'est la raison pour laquelle l'hybridation représente l'avenir..
    jenicris posted the 12/30/2025 at 06:41 PM
    suzukube c'est un marché de niche ça comme pour la Pro. Le grand public et la plupart des joueurs s'en foutent de cela
    Et c'est pour ça que la plupart des joueurs ne veulent pas d'une next gen avant des années
    suzukube posted the 12/30/2025 at 06:47 PM
    jenicris mais du coup si une console moins puissante sur le papier que la Pro sort, avec plus d’IA et un meilleur CPU mais que la seule différence serait d’avoir des jeux PS5 en 60 fps le tout à 599 euros, le grand public signe avec 16 go de VRAM (aller on dit 24 pour faire plaisir) ?

    J’sais pas moi j’ai vraiment du mal à voir une différence significative même sur les cartes haut de gamme. Quand les joueurs PC sur rtx 5080 se vantent de jouer en 4k 144 fps à Horizon Zéro Dawn Remastered, perso je vois juste le même jeu sans que ça ne m’impressionne plus que ça par rapport à la version ps5. Ça me donne la même sensation quand quand je vois mon voisin tondre sa pelouse à l’aide d’un Bulldozer
    ghouledheleter posted the 12/30/2025 at 06:49 PM
    suzukube je suis totalement d'accord avec ton article.
    Je rajouterai meme que la ps5 peut encore durée 10 ans dans l'état.
    Les joueurs veulent des jeux rien d'autre.
    Suffit de voir les joueurs pc qui ont pour une majorité des configs qui des fois on 10 ans et qui continuent de faire le taf. Ces joueurs pour la plupart jouent en 1080p.
    momotaros posted the 12/30/2025 at 06:51 PM
    suzukube si ta ps8 c'est une ps5 avec des upgrades, je te garantie que dans moins de 5ans, elle est foutue.

    J'ai eu une ps5 day one et elle a claquée cet été, 5 ans c'est bien mais à coté des monstres de résistance que sont les vieilles consoles, ça pue la merde
    suzukube posted the 12/30/2025 at 06:53 PM
    elicetheworld bah tu prêches un convaincu j’ai passé la nuit sur Layers of Fear sur ma Switch 2, le jeu est super prenant avec ses effets de lumière !

    ghouledheleter Oh, merci ! Oui, tu as compris l’essence de l’article, qui est de partir du principe que finalement nos consoles actuelles ont un niveau de puissance suffisant pour se baser sur la même architectures dans les années à venir comme sur PC, tout en laissant la possibilité à ceux qui en veulent plus de mettre à jour leur matériel. De toutes les façons, créer un jeu pour une seule configuration fixe, c’est devenu obsolète, à part chez Nintendo, il n’y a meme plus de jeux exclusifs consoles…

    Merci pour ton commentaire !
    skuldleif posted the 12/30/2025 at 06:54 PM
    la crossgen va durer encore et encore quel que soit le hardware mis sur le marché
    c'est un non débat en vrai

    c'est juste une question de nom et de capacité des dev a ne pas fournir des version PS5 honteuse une fois la PS6 sur le marché.
    chreasy97 posted the 12/30/2025 at 06:56 PM
    suzukube Pourquoi donner plus travail aux développeurs pour un seul jeu avec 3 architectures différentes tout en sachant que la plus faible tirera les autres vers le bas.

    De plus tu resonnes selon ton souhait mais pas en matière de coûts de recherche et fabrication.
    suzukube posted the 12/30/2025 at 06:58 PM
    momotaros et ça serait l’occasion parfaite pour acheter la PS5 2025 avec ce petit léger boost de puissance par rapport à ta PS5 de base pour ne pas frustrer !

    Après en vrai moi ça me ferait pas trop rêver, je pense que je serait en full PC + Nintendo Switch dans cette situation, car je suis assez agnostique à la puissance brute, je joue toujours sur ma Series S en streaming par exemple… pas vraiment besoin de plus.

    skuldleif bah de toutes les façons, même avec une PS6 classique, il y aura des années de CrossGen. En vrai, sans aller dans un délire totale, la PS6 devrait etre à minima comme la transition Xbox One/Series, avec une interface commune et des jeux sur le store disponible en Smart Delivery quoi… sur ça, Microsoft a été très visionnaire !

    Enfin j’imagine que ce sera ça la réalité, mais sur une PS7 à moins d’un saut technologique majeur, je vois plutôt des upgrade mineurs par la suite…
    suzukube posted the 12/30/2025 at 07:00 PM
    chreasy97 je ne sais pas si tu es au courant mais il doit y avoir 90% des jeux qui sont conçu pour le PC en plus de vos consoles, et je ne vais même pas parler de Unreal Engine qui permet carrément de faire tourner les jeux sur Mobile en plus des versions PC…
    chreasy97 posted the 12/30/2025 at 07:01 PM
    ghouledheleter Le probleme sur PC provient du fait qu'il y a une entente entre les fabricantsde cartes graphiques et les develepoppeurs de jeux.

    Par exemple le trailer de The Witcher 4 tournait sur une carte pas encore commercialisée.
    chreasy97 posted the 12/30/2025 at 07:06 PM
    suzukube Sur PC c'est normal car il n'y a pas d'architecture unique, Nvidia à ses pilotes, AMD idem et Intel idem. La PS5 et la PRO ont la meme base meme si la derniere à des choses en plus.
    grundbeld posted the 12/30/2025 at 07:07 PM
    Pas convaincu. Smartphoniser les machines serait plus incompréhensible qu’autre chose. MS l’a déjà tenté un petit peu et cela a rencontré le succès qu’on connaît, c’est à dire que c’était pas folichon.

    Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Sony n’a pour le moment aucune raison de changer de stratégie puisque l’actuelle lui rapporte des sous.
    jenicris posted the 12/30/2025 at 07:09 PM
    suzukube les gens mettront jamais 600 euro tous les 3 ans pour si peu de différence. C'est une utopie et encore plus avec le contexte économique actuel.
    ghouledheleter posted the 12/30/2025 at 07:11 PM
    suzukube ecoute il ny a pas de quoi
    Moi j'ai definitivement enterré la hache de guerre.
    Le principe de generation va disparaitre petit a petit je pense.
    Et si un jour un consolier se met a faire une console evolutive en plug and play, il y a des grande chance qu'il cartonne.
