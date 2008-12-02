Guillaume Broche, directeur de Clair Expedition 33, souhaite une remasterisation de Lost Odyssey afin d'attirer davantage de joueurs. C'est le dernier jeu qui l'a fait pleurer.
« Pour moi, Lost Odyssey était la dernière grande aventure RPG au tour par tour aux graphismes réalistes », me confie-t-il, nostalgique. « Ses thèmes étaient profonds et superbement traités – c'est le dernier jeu qui m'a fait pleurer. »
« Il est devenu culte car peu de gens y ont joué, étant donné qu'il était uniquement disponible sur Xbox 360, alors que son public cible était probablement plus habitué aux consoles PlayStation. »
« Mais ceux qui y ont joué l'ont adoré. L'accueil critique de l'époque était, à mon avis, très injuste, car le jeu a été qualifié de "vieille école" à une époque où la presse occidentale semblait considérer comme "vieille école" tout jeu qui n'était pas en monde ouvert. »
Il déplore que Lost Odyssey « n'ait jamais eu de véritable successeur ». « Justice pour Lost Odyssey ! », s'exclame-t-il. "Remasterisez-le maintenant pour que plus de gens puissent y jouer, s'il vous plaît."
Source : https://www.eurogamer.net/its-the-last-game-that-made-me-cry-clair-obscur-expedition-33-director-on-the-iconic-xbox-360-rpg-lost-odyssey-and-its-unexpected-legacy/
Ça permettrait aussi à beaucoup de gens de découvrir ce superbe RPG.
On a même le choix entre le français, le japonais et l’anglais pour les voix.
Son seul défaut est sa très grande facilité.
Heureusement, il est jouable via émulateur.
Microsoft est con, il y a du blé facile à se faire, en le sortant sur tout les support actuel.
Rien que l’intro où le héros massacre une trentaine de soldats à lui tout seul, pour finir avec la lave qui tombe du ciel et qui s'abat sur les deux armées est folle.
J’ai rarement vu une intro pareille, et en plus pour un RPG.
Pour les gens qui ne l’ont pas encore fait, ce RPG de Mistwalker vaut vraiment le détour.
Si les éditeurs avaient continué à donner les moyens à son studio à l’époque, on aurait eu un tas de grands RPG de leur part depuis.
Pour ceux qui veulent jeter un œil à l’intro, voilà le lien, c’est la plus lumineuse que j’ai trouvée :
https://www.youtube.com/watch?v=5J3R3CuWM0o
Par contre oui, il avait énormément de défauts.
Je veux surtout un 2
Perso, comme tout le monde, je préfèrerais un Lost Odyssey 2.
Je peux comprendre, mais perso, j'ai passer un très bon moment dessus.
Mistwalker est où? Nul part
Et puis la fameuse période des design à destination des occidentaux. Heureusement que c’est terminé!
Effectivement, mais à part la 360, je n'ai pas d'autres Xbox.
Mais c'est cool pour ceux qui ont une One ou une Series.
Avec les technos et les options d'accessibilité d'aujourd'hui, on pourrait rendre ce jeu mythique encore plus grand !!!