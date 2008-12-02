Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Lost Odyssey
name : Lost Odyssey
platform : Xbox 360
editor : Microsoft
developer : Mistwalker
genre : adventure-RPG
european release date : 02/29/2008
us release date : 02/12/2008
japanese release date : 12/06/2007
articles : 18660
visites since opening : 31536141
link49 > blog
[Lost Odyssey] Vous aussi, souhaitez-vous une version Remaster du titre?


Guillaume Broche, directeur de Clair Expedition 33, souhaite une remasterisation de Lost Odyssey afin d'attirer davantage de joueurs. C'est le dernier jeu qui l'a fait pleurer.

« Pour moi, Lost Odyssey était la dernière grande aventure RPG au tour par tour aux graphismes réalistes », me confie-t-il, nostalgique. « Ses thèmes étaient profonds et superbement traités – c'est le dernier jeu qui m'a fait pleurer. »

« Il est devenu culte car peu de gens y ont joué, étant donné qu'il était uniquement disponible sur Xbox 360, alors que son public cible était probablement plus habitué aux consoles PlayStation. »

« Mais ceux qui y ont joué l'ont adoré. L'accueil critique de l'époque était, à mon avis, très injuste, car le jeu a été qualifié de "vieille école" à une époque où la presse occidentale semblait considérer comme "vieille école" tout jeu qui n'était pas en monde ouvert. »

Il déplore que Lost Odyssey « n'ait jamais eu de véritable successeur ». « Justice pour Lost Odyssey ! », s'exclame-t-il. "Remasterisez-le maintenant pour que plus de gens puissent y jouer, s'il vous plaît."

Source : https://www.eurogamer.net/its-the-last-game-that-made-me-cry-clair-obscur-expedition-33-director-on-the-iconic-xbox-360-rpg-lost-odyssey-and-its-unexpected-legacy/
    posted the 11/19/2025 at 06:05 AM by link49
    comments (20)
    soulfull posted the 11/19/2025 at 06:56 AM
    La version Xbox reste toujours excellente et bien optimisée. Un remaster ne se vendra pas malheureusement en toute verité.
    adamjensen posted the 11/19/2025 at 07:17 AM
    Beaucoup aimeraient un Remaster ou même un simple portage du jeu.
    Ça permettrait aussi à beaucoup de gens de découvrir ce superbe RPG.
    On a même le choix entre le français, le japonais et l’anglais pour les voix.
    Son seul défaut est sa très grande facilité.
    Heureusement, il est jouable via émulateur.

    Microsoft est con, il y a du blé facile à se faire, en le sortant sur tout les support actuel.

    Rien que l’intro où le héros massacre une trentaine de soldats à lui tout seul, pour finir avec la lave qui tombe du ciel et qui s'abat sur les deux armées est folle.
    J’ai rarement vu une intro pareille, et en plus pour un RPG.
    Pour les gens qui ne l’ont pas encore fait, ce RPG de Mistwalker vaut vraiment le détour.
    Si les éditeurs avaient continué à donner les moyens à son studio à l’époque, on aurait eu un tas de grands RPG de leur part depuis.

    Pour ceux qui veulent jeter un œil à l’intro, voilà le lien, c’est la plus lumineuse que j’ai trouvée :

    https://www.youtube.com/watch?v=5J3R3CuWM0o
    lark78 posted the 11/19/2025 at 07:24 AM
    Quel jeu. Il le mériterait oui
    burningcrimson posted the 11/19/2025 at 07:33 AM
    Oui car je l'ai jamais fait. J'aimerais aussi The Last Story, Pandora's tower, Arc Rise Fantasia, tous les Breath Of Fire et Muramasa the demon blade pour ne citer qu'eux...
    zekk posted the 11/19/2025 at 07:35 AM
    Perso, je n'ai pas du tout accroché et c'est pas faute d'avoir essayé plusieurs fois
    krusty79 posted the 11/19/2025 at 07:37 AM
    En même temps, une xbox 360 fonctionnelle c'est 30 balles et le jeu trouvable entre 10 et 20...
    hyoga57 posted the 11/19/2025 at 07:43 AM
    zekk Une histoire pas mal, surtout la fin du premier DVD très émouvante.

    Par contre oui, il avait énormément de défauts.
    grimraven posted the 11/19/2025 at 08:01 AM
    un excellent RPG
    jenicris posted the 11/19/2025 at 08:05 AM
    Pas besoin j'ai toujours le jeu et ma 360
    Je veux surtout un 2
    ratchet posted the 11/19/2025 at 08:11 AM
    Je rêve ou tu supprimes des articles pour pouvoir en caser d’autres et pas exploser le quota ?
    vyse posted the 11/19/2025 at 08:11 AM
    adamjensen tout le monde se rappelle de cette intro et de la transition cinématique jeu presque imperceptible, ce qui était le reve tant attendu des joueur de rpg/final fantasy....mais a part ca ? a part cette intro rien n'a jamais vraiment su etre a la hauteur de ce moment dans le jeu, tout etait lent, les combats, les cinématiques ingames, les personnages a part le principal étaient serieusement insipides.. il méritait son 11 sulfureux de jv.com a lepoque. Je ne retiens que les 30 histoires littéraires et l'intro...le reste malheureusement est oubliable..
    gally099 posted the 11/19/2025 at 08:11 AM
    Je veux un 2 !
    gally099 posted the 11/19/2025 at 08:13 AM
    vyse tu peux pas parler d'un testeur qui n'a même pas fait le quart du jeu !
    link49 posted the 11/19/2025 at 08:13 AM
    J'ai supprimé car il avait déjà été fait : https://www.gamekyo.com/newsfr95654_japon-hideaki-nishino-playstation-ne-compte-pas-jeter-l-eponge-face-a-la-domination-de-nintendo.html

    Perso, comme tout le monde, je préfèrerais un Lost Odyssey 2.
    adamjensen posted the 11/19/2025 at 08:13 AM
    vyse
    Je peux comprendre, mais perso, j'ai passer un très bon moment dessus.
    vyse posted the 11/19/2025 at 08:15 AM
    gally099 mais les 3 autres quarts sont pareils ! le climax du jeu se situe dans les 90 premières minutes ! Sincèrement quand tu vois l'intro tu te dit Waw ! ca yest on y est la grande aventure RPG avec la puissance de la 360 ; Sakaguchi lache les chiens ! il n'a plus de contraintes créatives ! si l'intro est comme ca , le reste va etre encore plus impressionant et.....la platitude pendant 60 heures..
    akinen posted the 11/19/2025 at 08:16 AM
    Non. Mistwalker a voulu supporter Xbox, résultat je l’ai jamais fais et son design ne m’attire pas du tout.

    Mistwalker est où? Nul part

    Et puis la fameuse période des design à destination des occidentaux. Heureusement que c’est terminé!
    jaysennnin posted the 11/19/2025 at 08:24 AM
    adamjensen krusty79 le jeu est rétro compatible sur one et séries x et c'est fait de telle manière qu'on a pas à gérer les changements de dvd de l'original
    adamjensen posted the 11/19/2025 at 08:27 AM
    jaysennnin
    Effectivement, mais à part la 360, je n'ai pas d'autres Xbox.
    Mais c'est cool pour ceux qui ont une One ou une Series.
    leonsilverburg posted the 11/19/2025 at 08:58 AM
    Un remaster, je signe de suite !!!
    Avec les technos et les options d'accessibilité d'aujourd'hui, on pourrait rendre ce jeu mythique encore plus grand !!!
