Pokemon Pokopia
name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
link49
link49
[Switch 2] Pokopia : Ouverture des précommandes, et ça pique


Cdiscount est le premier site marchand à ouvrir les réservations pour le titre. Il faudra débourser 79.99 euros. On sait aussi que le jeu pèserait 10 Go. Sur l'eShop, le jeu coûtera 69,99€. Enfin bref, ça reste moins cher que Mario Kart World, mais quand même. A voir si d'autres revendeurs font faire un effort niveau prix...

Source : https://www.cdiscount.com/jeux-pc-video-console/nintendo-switch/pokemon-pokopia-jeu-nintendo-switch-2/f-10328-ninns2pokopia.html#mpos=1|cd/
    posted the 11/13/2025 at 07:10 PM by link49
    comments (51)
    jenicris posted the 11/13/2025 at 07:15 PM
    jf17 posted the 11/13/2025 at 07:16 PM
    J'ai pas suivis, c'est un animal crossing façon pokemon ?
    ouroboros4 posted the 11/13/2025 at 07:17 PM
    80 euros c'est le prix d'un AAA sur PS5 et Xbox ils sont complètement fou

    Et c'est une GKC en plus
    flom posted the 11/13/2025 at 07:18 PM
    C'te honte
    shinz0 posted the 11/13/2025 at 07:19 PM
    10Go en GKC...lamentable
    ducknsexe posted the 11/13/2025 at 07:21 PM
    Y a pas un developpeur front-end pour créer un smiley vomitif ?
    guiguif posted the 11/13/2025 at 07:22 PM
    derno posted the 11/13/2025 at 07:27 PM
    Pour que ça pique il faudrait déjà qu'il m’intéresse, qu'il soit à 20 euro ou 200 ça restera osef pour moi....qu'il aille mourir dans le cimetière des jeux GKC abandonné et oublié.
    natedrake posted the 11/13/2025 at 07:28 PM
    Ce jeu coûte le même prix qu'un RE Requiem.
    escobar posted the 11/13/2025 at 07:33 PM
    sylphide posted the 11/13/2025 at 07:33 PM
    70€ le jeu mobile, j'attend la version indé a 15€
    newtechnix posted the 11/13/2025 at 07:34 PM
    ho bordel on est pourtant pas le premier avril

    mer il sont fous.
    newtechnix posted the 11/13/2025 at 07:35 PM
    après le problème il est où, nintendo vient sur Gamekyo et découvre des joueurs défendant tout depuis le début de la Switch 2...bah le rsultat le voilà, les mecs sont en roue libre.
    forte posted the 11/13/2025 at 07:37 PM
    50/60 en grandes surfaces, COMME D'HAB.

    Mais oui, pour ce jeu, c'est honteux ce prix. Mais je ne le répèterai jamais assez, pourquoi blâmer Nintendo ? Rappelez moi les ventes des deux derniers épisodes indignes de leur console techniquement ?

    Pourquoi s'emmerder ? POURQUOI ? Ca achète !!!!

    Maintenant la question est : combien crachent dessus mais vont allez s'empresser de l'acheter et de faire un beau #jugezmoi sur les réseaux Day One ?
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 07:40 PM
    Lol les commentaires qui jouent les offusqués, alors qu’on sait qu’il sera a 50€ a Leclerc.

    Bref, arretez de faire les acteurs
    forte posted the 11/13/2025 at 07:41 PM
    aeris74 C'est la même pièce de théâtre à chaque fois. Des années qu'on sait qu'on peut les trouver moins cher. Mais c'est propre du français de gueuler pour gueuler.
    fritesmayo76 posted the 11/13/2025 at 07:48 PM
    aeris74 60 plutôt , mais le vrai problême c'est pas ça, c'est juste à combien Nintendo estime son produit, cad 80€. Ils sont hors sol.
    commandermargulis posted the 11/13/2025 at 07:51 PM
    Non mais je rêve là où quoi ??
    S'il te plait l'auteur de l'article, ne l'achete pas.
    Il ne faut pas encourager ces pratiques scandaleuses !!

    C'est un cauchemar a ce niveau m, surtout pour cette merde
    51love posted the 11/13/2025 at 07:59 PM
    les mecs ont honte de rien

    si encore il etait dispo a 30€ en GKC et a 40€ avec les data sur la cartouche

    Au moins ils laissent le choix aux joueurs, et ils voient ou vont leur preference, ils sont relous a imposer leur format, et en plus, ils en profitent évidemment absolument pas pour baisser le prix, vu qu'ici la cartouche coute quasiment rien a produire

    vendu au prix d'un AAA, le cout de dev d'un jeu indé
    jacquescechirac posted the 11/13/2025 at 08:12 PM
    derno
    temporell posted the 11/13/2025 at 08:13 PM
    les mecs ose te sortir un jeu qui devrait coûter 20€ en GKC à 80€ la grosse blague
    docteurdeggman posted the 11/13/2025 at 08:18 PM
    Ça pique dit-il… j’attends ton article de l’achat du jeu.
    apejy posted the 11/13/2025 at 08:20 PM
    forte alors 50€ c’est pas toujours le cas, suffit de voir le prix délirant du dernier Kirby Air Riders et Hyrule Warriors. Trouvable nulle part à moins de 60€, c’est trop cher pour ce que c’est.
    forte posted the 11/13/2025 at 08:23 PM
    apejy C'est pour ca que j'ai dit 50/60, ca dépend de la grande surface. J'ai jamais acheté de ma vie un jeu à 80 boules Day One, grand max 60.
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 08:26 PM
    apejy alors 50€ c'est pas toujours le cas, suffit de voir le prix délirant du dernier Kirby Air Riders et Hyrule Warriors. Trouvable nulle part à moins de 60€,

    Les jeux Switch 2 first et second party n’allaient pas etre vendu au même prix que les jeux Switch 1. Faut arrêter de croire au Père Noël

    Il y a un saut de generation qui se répercute sur le prix
    captainjuu posted the 11/13/2025 at 08:27 PM
    apejy posted the 11/13/2025 at 08:47 PM
    aeris74 Kirby et Hyrule Warriors « un saut de génération ».

    Bordel pourquoi t’es revenu ?

    60€ prix grandes surfaces pour des jeux qui ont des allures de AA voir indé, oui c’est un problème. Et si seulement c’était que ça… le plus gros problème c’est qu’ils soient proposés officiellement par Nintendo à 80€…
    apejy posted the 11/13/2025 at 08:50 PM
    aeris74 D’ailleurs on trouve MP4 Switch 2 à 50-55€, un jeu visuellement beaucoup plus ambitieux que ceux que j’ai cité. Donc ton argument de « faut pas croire au père noel car saut de génération » est complément claqué au sol…
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 08:52 PM
    apejy MP4 c’est un jeu Switch 1

    Hyrule Warriors et Kirby sont des jeux Switch 2
    apejy posted the 11/13/2025 at 08:58 PM
    aeris74

    Donkey Kong Bananza (Switch 2) 60€ + 10€ offert en BA :
    https://www.fnac.com/a21424334/Donkey-Kong-Bananza-Nintendo-Switch-2-Jeu-video-Nintendo-Switch-2#omnsearchpos=1

    Kirby Air Riders (Switch 2) 70€ + 10€ offert en BA :
    https://www.fnac.com/a21424416/Kirby-Air-Riders-Nintendo-Switch-2-Jeu-video-Nintendo-Switch-2#omnsearchpos=1


    Un est plus ambitieux que l’autre et 10€ moins cher.

    Quand je dis que tes arguments sont claqués au sol…
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 09:01 PM
    apejy L’un est sorti ya 4 mois l’autre est une nouveauté
    apejy posted the 11/13/2025 at 09:03 PM
    aeris74 à sa sortie c’était le même prix

    Preuve, je l’ai préco la bas
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 09:05 PM
    apejy
    noishe posted the 11/13/2025 at 09:08 PM
    Que Donkey Kong ou Mario Kart World coûtent 10€ plus cher en physique, c'était déjà assez chaud, mais ça pouvait se comprendre, avec le coût des cartouches qu'on sait élevé et sachant que les jeux sont à 100% en physique dedans.

    Mais là, malgré le fait que le jeu soit en game-key card, c'est quand même 10€ de plus en physique ? Y'a vraiment aucune excuse en fait.
    fdestroyer posted the 11/13/2025 at 09:21 PM
    J'espère vraiment que le public ne sera pas dupe pour le coup, c'est un foutage de gueule MAGISTRALE
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 09:29 PM
    fdestroyer Un mix Pokemon x Animal Crossing x Minecraft, je m’inquiete pas pour ses ventes
    shambala93 posted the 11/13/2025 at 09:30 PM
    aeris74
    On était débarrassé de toi et te revoilà… j’ai hâte que la modération t’éjecte une énième et espérons une dernière fois.
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 09:32 PM
    shambala93 Contrairement a certain ici j’ai une vie sociale donc je peux pas toujours être la. C’est périodique.

    J’espere etre la plus regulierement desormais. Je fais ce que je peux
    shambala93 posted the 11/13/2025 at 09:33 PM
    aeris74
    Non t’as été dégagé
    shanks posted the 11/13/2025 at 09:36 PM
    80€ ce truc bordel de merde....

    Pendant ce temps, y a ça qui coûtera probablement 2 fois moins cher :
    https://www.youtube.com/watch?v=AmurGwwjvGM
    ducknsexe posted the 11/13/2025 at 09:49 PM
    Bon on s'en fou de ce jeu de merde, demain pour les vrai Pro N y a des info sur un vrai jeu video, le jeu du siècle, le goty, l illustre reine. J'ai nommée Metroid prime 4
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 09:50 PM
    ducknsexe J-20
    cyr posted the 11/13/2025 at 09:50 PM
    shanks le pire, aucune baisse de prix avant.....la fin de la gen.

    Je passe mon tour, sans regret.
    ducknsexe posted the 11/13/2025 at 10:10 PM
    aeris74 le monde corrompu des êtres inferieur du signe S seront jaloux de la vrai puissance de la switch 2 dans 20 jours
    kikoo31 posted the 11/13/2025 at 10:53 PM
    snave posted the 11/13/2025 at 10:54 PM
    Le jeu ne m'intéresse pas du tout. Mais à un moment donné, Nintendo est dans l'abus total au niveau des prix. Non mais sérieusement, c'est se foutre de la gueule du monde.
    zanpa posted the 11/13/2025 at 11:11 PM
    Merci les nsex de passer à la caisse ! Il faut vous nourrir le bétail
    akinen posted the 11/13/2025 at 11:15 PM
    Une petite pensée pour ce jeu qui coûte plus cher que Silksong et Clair Obscure réunis
    jackfrost posted the 11/13/2025 at 11:40 PM
    Si le jeu fonctionne, ça va lancer Nintendo sur cette voie.
    rendan posted the 11/14/2025 at 02:36 AM
    Non mais faut pas exagérer non plus c'est un jeu Android là Ce MACHIN 69€?????
    rbz posted the 11/14/2025 at 06:14 AM
    Bien fait pour vos gueules
    M'enfin je suppose que ça impactera pas tant que ça les ventes.
