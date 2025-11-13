Cdiscount est le premier site marchand à ouvrir les réservations pour le titre. Il faudra débourser 79.99 euros. On sait aussi que le jeu pèserait 10 Go. Sur l'eShop, le jeu coûtera 69,99€. Enfin bref, ça reste moins cher que Mario Kart World, mais quand même. A voir si d'autres revendeurs font faire un effort niveau prix...
Et c'est une GKC en plus
mer il sont fous.
Mais oui, pour ce jeu, c'est honteux ce prix. Mais je ne le répèterai jamais assez, pourquoi blâmer Nintendo ? Rappelez moi les ventes des deux derniers épisodes indignes de leur console techniquement ?
Pourquoi s'emmerder ? POURQUOI ? Ca achète !!!!
Maintenant la question est : combien crachent dessus mais vont allez s'empresser de l'acheter et de faire un beau #jugezmoi sur les réseaux Day One ?
Bref, arretez de faire les acteurs
S'il te plait l'auteur de l'article, ne l'achete pas.
Il ne faut pas encourager ces pratiques scandaleuses !!
C'est un cauchemar a ce niveau m, surtout pour cette merde
si encore il etait dispo a 30€ en GKC et a 40€ avec les data sur la cartouche
Au moins ils laissent le choix aux joueurs, et ils voient ou vont leur preference, ils sont relous a imposer leur format, et en plus, ils en profitent évidemment absolument pas pour baisser le prix, vu qu'ici la cartouche coute quasiment rien a produire
vendu au prix d'un AAA, le cout de dev d'un jeu indé
Les jeux Switch 2 first et second party n’allaient pas etre vendu au même prix que les jeux Switch 1. Faut arrêter de croire au Père Noël
Il y a un saut de generation qui se répercute sur le prix
60€ prix grandes surfaces pour des jeux qui ont des allures de AA voir indé, oui c’est un problème. Et si seulement c’était que ça… le plus gros problème c’est qu’ils soient proposés officiellement par Nintendo à 80€…
Hyrule Warriors et Kirby sont des jeux Switch 2
Donkey Kong Bananza (Switch 2) 60€ + 10€ offert en BA :
https://www.fnac.com/a21424334/Donkey-Kong-Bananza-Nintendo-Switch-2-Jeu-video-Nintendo-Switch-2#omnsearchpos=1
Kirby Air Riders (Switch 2) 70€ + 10€ offert en BA :
https://www.fnac.com/a21424416/Kirby-Air-Riders-Nintendo-Switch-2-Jeu-video-Nintendo-Switch-2#omnsearchpos=1
Un est plus ambitieux que l’autre et 10€ moins cher.
Quand je dis que tes arguments sont claqués au sol…
Preuve, je l’ai préco la bas
Mais là, malgré le fait que le jeu soit en game-key card, c'est quand même 10€ de plus en physique ? Y'a vraiment aucune excuse en fait.
Pendant ce temps, y a ça qui coûtera probablement 2 fois moins cher :
https://www.youtube.com/watch?v=AmurGwwjvGM
Je passe mon tour, sans regret.
M'enfin je suppose que ça impactera pas tant que ça les ventes.