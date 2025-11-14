Les précommandes sont ouvertes sur VGP pour deux titres présentés lors du State of Play de cette semaine, dont FATAL FRAME II : Crimson Butterfly REMAKE. Bonne nouvelle, le jeu sort en version physique hors Asie, mais ça sera sous format key-card pour la version Switch 2.
Source : https://x.com/gematsu/
Après moi, ce format ne me gêne pas, donc si ça sort en France, je le prendrais sur Switch 2.
Sans vouloir l'accepter, c'est un système qui se répand de plus en plus.
Les derniers jeux Ubi ou le disque c'est qu'une clé d'activation.
Les jeux édités par MS aussi.
Que ce soit une cartouche ou bien un disque..le système reste le même.
Heureusement Sony n'y est pas encore, mais malheureusement j'ai peu d'espoir :/
Le grand public n'en a rien à faire de ca et les collectionneurs ca ne représente plus qu'un public très restreint maintenant...
Le marché de l'occasion pourquoi ? Le jeu se revend d'occasion justement sans souci ?
Je ne suis pas sur que les gens accepte ça.
perso, je n'accepte pas ça, il ne feront aucune vente neuve avec moi mais ceci dit je ne m'interdit pas d'en récupérer en occasion, "l'avantage" si j'ose dire c'est que ces trucs ne prendront jamais aucune cote et ne peuvent qu'avoir un tarif dégraissif au fil du temps.
Tant pis les multi ce sera sur PS5
Donc ce sera Gros Day One pour moi comme beaucoup d'autres de mon entourage et ça c'est sacrément cool
elicetheworld parfois, je me dit que la cartouche 64 go n'aurait jamais dut exister....et seul le format gkc devrait être commercialisé......
Les gens l'acceptent moins parce que ceux qui achètent encore des jeux en boite sont, pour beaucoup, des joueurs comme nous. Pour ce qui est du grand public, c'est majoritairement passé au demat.
gasmok2 Heureusement Sony n'y est pas encore, mais malheureusement j'ai peu d'espoir :/
Ils ont sorti une PS5P sans lecteur. Ca en dit long. Ils ne passeront probablement meme pas par un système de ce genre, ca sera demat et rien d'autre. Y a malheureusement plus match, à moyen terme on finira par etre baisé.
Version sup real physical copy ps5 pour moi