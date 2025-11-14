Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Project Zero II Remake
2
Likers
name : Project Zero II Remake
platform : Switch 2
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : survival horror
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
474
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18650
visites since opening : 31495872
link49 > blog
[FATAL FRAME II REMAKE] Ca n'étonnera personne pour la version Switch 2


Les précommandes sont ouvertes sur VGP pour deux titres présentés lors du State of Play de cette semaine, dont FATAL FRAME II : Crimson Butterfly REMAKE. Bonne nouvelle, le jeu sort en version physique hors Asie, mais ça sera sous format key-card pour la version Switch 2.

Source : https://x.com/gematsu/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/14/2025 at 12:22 PM by link49
    comments (22)
    yurius posted the 11/14/2025 at 12:25 PM
    Malheureusement pour moi ça va devenir quasiment une console d'exclusivité Nintendo
    link49 posted the 11/14/2025 at 12:28 PM
    yurius Je peux comprendre.

    Après moi, ce format ne me gêne pas, donc si ça sort en France, je le prendrais sur Switch 2.
    dono56 posted the 11/14/2025 at 12:48 PM
    Ce jeu sortira donc en version PAL fr en physique sur ps5 ?
    squall294 posted the 11/14/2025 at 01:02 PM
    Yurius on en est au même stade. C'est d'une tristesse.
    masharu posted the 11/14/2025 at 01:36 PM
    Les collectionneurs et le marché de l'occasion prennent un sale coup sur Nintendo Switch 2. C'est terrible et des gens acceptent ça, c'est incroyable comment ils sont nombrilistes.
    gasmok2 posted the 11/14/2025 at 01:49 PM
    masharu
    Sans vouloir l'accepter, c'est un système qui se répand de plus en plus.
    Les derniers jeux Ubi ou le disque c'est qu'une clé d'activation.
    Les jeux édités par MS aussi.
    Que ce soit une cartouche ou bien un disque..le système reste le même.
    Heureusement Sony n'y est pas encore, mais malheureusement j'ai peu d'espoir :/
    yogfei posted the 11/14/2025 at 01:50 PM
    masharu
    Le grand public n'en a rien à faire de ca et les collectionneurs ca ne représente plus qu'un public très restreint maintenant...

    Le marché de l'occasion pourquoi ? Le jeu se revend d'occasion justement sans souci ?
    derno posted the 11/14/2025 at 01:51 PM
    masharu
    Je ne suis pas sur que les gens accepte ça.
    perso, je n'accepte pas ça, il ne feront aucune vente neuve avec moi mais ceci dit je ne m'interdit pas d'en récupérer en occasion, "l'avantage" si j'ose dire c'est que ces trucs ne prendront jamais aucune cote et ne peuvent qu'avoir un tarif dégraissif au fil du temps.
    ouroboros4 posted the 11/14/2025 at 01:52 PM
    yurius idem
    Tant pis les multi ce sera sur PS5
    osiris67 posted the 11/14/2025 at 01:54 PM
    Franchement osef de la versions switch, ca confirme une version boite en esperant une sortie en france.
    guiguif posted the 11/14/2025 at 01:59 PM
    De toute façon pour les gros jeux tiers, PS5
    olex posted the 11/14/2025 at 02:10 PM
    dono56 Oui, KT Europe a confirmé la sortie en boîte et numérique en Europe. Par contre, comme c'est Bandai-Namco qui distribue désormais en physique sur les jeux Koei-Tecmo en Europe et qu'ils sont connus pour leur distribution anarchique, reste à voir si la France en profitera.
    rendan posted the 11/14/2025 at 02:18 PM
    Personnellement le format GKC ne me dérange pas le moins du monde
    Donc ce sera Gros Day One pour moi comme beaucoup d'autres de mon entourage et ça c'est sacrément cool
    hyoga57 posted the 11/14/2025 at 02:33 PM
    guiguif C’est clair. Même sans ça, j’aurais privilégié la version PS5.
    kujotaro posted the 11/14/2025 at 02:55 PM
    Yees !!!! Une version Boîte !
    flom posted the 11/14/2025 at 04:12 PM
    Encore une serie que j achetais et que du coup, je n'achete plus
    elicetheworld posted the 11/14/2025 at 04:25 PM
    C'est a croire que Nintendo ont le soutien des tiers pour rien.ils nous incite à ne pas les prendre ou les prendre sur d'autres plateformes,avec leur Game key card . dommage j'aurais bien pris mais ce format,non merci.
    cyr posted the 11/14/2025 at 04:55 PM
    yurius c'est quoi qui te derange concrètement pour ce format?

    elicetheworld parfois, je me dit que la cartouche 64 go n'aurait jamais dut exister....et seul le format gkc devrait être commercialisé......
    sonilka posted the 11/14/2025 at 05:22 PM
    derno Je ne suis pas sur que les gens accepte ça.

    Les gens l'acceptent moins parce que ceux qui achètent encore des jeux en boite sont, pour beaucoup, des joueurs comme nous. Pour ce qui est du grand public, c'est majoritairement passé au demat.

    gasmok2 Heureusement Sony n'y est pas encore, mais malheureusement j'ai peu d'espoir :/

    Ils ont sorti une PS5P sans lecteur. Ca en dit long. Ils ne passeront probablement meme pas par un système de ce genre, ca sera demat et rien d'autre. Y a malheureusement plus match, à moyen terme on finira par etre baisé.
    link49 posted the 11/14/2025 at 05:40 PM
    Cyr Je préfère ce format que celui de la Switch, où tu avais que le code dans la boite.
    jackfrost posted the 11/14/2025 at 06:06 PM
    yurius Continuons dans cette voie

    Version sup real physical copy ps5 pour moi
    cyr posted the 11/14/2025 at 06:08 PM
    jackfrost et tu joue avec les donnée sur le sdd......
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo